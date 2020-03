Escocia hace frente a la pobreza menstrual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El parlamento escocés aprobó la semana pasada en primera discusión y casi de forma unánime, un proyecto de ley para ofrecer de forma gratuita productos de higiene femenina. De esta manera, se convertiría en el primer país que establecería mediante una ley la gratuidad de estos productos, eliminando lo que se conoce como “pobreza menstrual”.



El proyecto establece que los tampones y toallitas diarias se ofrecerán sin costo en centros comunitarios, farmacias y clubes juveniles. En su primera etapa de aprobación, tuvo 112 votos a favor, una abstención y ninguno en contra. Ahora pasará a una segunda etapa donde los miembros del parlamento podrán proponer enmiendas al texto.



Algunos legisladores advirtieron que la norma enfrenta algunos obstáculos, aunque se los consideró superables. Uno de ellos es un costo anual que el gobierno estimó en US$ 31 millones.



Durante el debate, Monica Lenon -miembro del parlamento por el partido Laborista y autora de la ley- señaló que aprobar el proyecto sería “un momento decisivo para normalizar la menstruación en Escocia y enviar esa señal real a las personas en este país sobre la seriedad con la que el parlamento toma la igualdad de género”.



Existen antecedente locales. Hace dos años, Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en ofrecer productos sanitarios de forma gratuita en escuelas y universidades.



Desde 2001, en Reino Unido recae un impuesto al consumo (VAT, Value Add Tax) del 5% en los productos de higiene femenina y ha sido un tema de discusión política. El ex Primer Ministro David Cameron ha dicho que quiso eliminarlo o reducirlo, pero la regulación de la Unión Europea no lo permitía. El bloque se ha comprometido a eliminar todos los impuestos sobre estos productos para 2022.



Con el Brexit, el gobierno podría desechar definitivamente este gravamen conocido también como “tampon tax” (impuesto al tampón).

Casi el 10% de las jóvenes en Reino Unido no han podido pagar los productos higiénicos y el 19% ha recurrido al uso de sustitutos como trapos, periódicos y papel higiénico debido al alto costo, según una investigación realizada por Plan International UK, organización benéfica de derechos de las niñas.



La provisión de productos gratuitos también tiene como objetivo combatir la cultura del silencio y el estigma que rodea la menstruación, que según la organización benéfica puede presentar riesgos para la salud física, sexual y mental de las mujeres jóvenes. Según la investigación, casi la mitad de las niñas de 14 a 21 años en Reino Unido están avergonzadas por sus períodos, informó The New York Times.



“La pobreza menstrual es un problema que afecta a las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido, y más de una cuarta parte ha perdido el trabajo o la escuela porque no podían pagar o no tenían acceso a productos menstruales”, dijo Mandu Reid, líder de la Partido de la Igualdad de las Mujeres.



“Una década de austeridad ha llevado a muchas mujeres a una situación financiera desesperada”, agregó, “y muchas se han visto obligadas a usar artículos improvisados, robar en tiendas o simplemente irse sin estas necesidades básicas”.



En enero, grupos de mujeres criticaron a los supermercados por mostrar mensajes contra el robo de productos de higiene femenina en los locales.



La gerente de campaña de Plan International UK, Lucy Russell, señaló a los medios: “La pobreza menstrual es un desafío muy real que enfrentan muchas niñas. Es devastador escuchar el impacto que está teniendo en sus vidas, en su capacidad de ser ellas mismas y en su autoestima. Para muchas niñas, lidiar con su período cada mes es un desafío difícil, y en el Reino Unido del siglo XXI, este no debería ser el caso.



Otros países ya han reducido o eliminado el impuesto a los productos para la menstruación, como es el caso de varios estados de Estados Unidos, Kenya, Canadá, Australia, India, Malasia, Nicaragua, Jamaica, Nigeria, Uganda, Líbano y Trinidad y Tobago. (Con información de La Nación)