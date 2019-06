Entrevista laboral: cómo prepararla y qué hacer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No tengo ningún recuerdo de mi primera entrevista laboral, más allá del lugar en donde fue. Tenía 19 años y unos nervios que, supongo, hicieron que bloqueara todo lo que ocurrió en esa instancia. De la segunda me acuerdo un poco más. Fue unos meses después. El lugar en el que tenía la entrevista era el que yo creía ideal para mí, en el que iba a poder crecer y desarrollarme profesionalmente. También estaba nerviosa y no sabía muy bien qué decir. ¿Cómo sentarme? ¿Estaba bien vestida? ¿Cómo iba a saludar a la persona que me fuera a entrevistar? ¿Le tenía que contar que entrar a esa empresa era como un sueño para mí? ¿Y si demostraba demasiada emoción o, al contrario, parecía poco entusiasmada?

Una entrevista de trabajo, sobre todo si es la primera, es una instancia que genera cierta tensión en la persona que va en busca del puesto. Lo ideal, claro, es estar tranquilo. O, al menos, mostrarse relajado. Pero el proceso de búsqueda laboral empieza mucho antes de la entrevista.



“La búsqueda de empleo en forma efectiva es un trabajo que requiere esfuerzo, muchas horas de dedicación y será a la larga para todos los candidatos un proceso de autoconocimiento y aprendizaje. Porque seremos capaces de identificar nuestras fortalezas y debilidades, conocer nuestras motivaciones, valores e intereses y enfocar de manera más ‘afinada’ nuestra búsqueda de trabajo”, dice Sofía Rosendorff Bianco, licenciada en Relaciones Laborales y magíster en Dirección de Recursos Humanos.



Antes de seguir, algo tiene que quedar claro: no todas las empresas son iguales ni se manejan de la misma manera. Por lo tanto, no todas las instancias de entrevista o selección son iguales. Estos son solo aspectos generales que, incluso, pueden variar. Ahora sí: prosiga.

Antes

El primer paso del proceso es armar un buen curriculum vitae (CV). “El secreto es que el postulante pueda dar cuenta en el CV que reúne los requisitos informados en el aviso para el que va a postular. Para esto, previamente se deberá analizar de manera honesta y franca si realmente cumple con los requisitos solicitados”, explica Cecilia Rodríguez, gerente del área de búsqueda y selección de personal de Price Waterhouse Cooper.



También hay que tener en cuenta, dice Rosendorff, que el CV es la primera imagen que la empresa u organización va a tener de nosotros. Por lo tanto, tiene que ser elaborado de manera estratégica. De acuerdo a fuentes consultadas para esta nota, una de las claves es que el CV sea claro y que, en una primera mirada el entrevistador pueda saber, al menos, cuál es la experiencia y formación que posee el postulante.



Leo Piccioli, especialista argentino en liderazgo e innovación, dice que hay que tener en cuenta que, en general, quien lee el CV lo hace “desde el archivo PDF o Word desde una computadora, por lo tanto lo que va a ver es la primera mitad de la primera página, y esa es la que tiene que hacer que la persona tenga ganas de seguir leyéndolo”.



En el mismo sentido, para Rosendorff “es importante que el CV sea breve, estructurado, fácil de leer, y que provoque el interés en el lector. Que cuente con las fechas precisas en las que realizamos tal o cual curso u obtuvimos determinada experiencia laboral (...) Cuando se incluya la foto, debe ser actual y adecuada, ya que le servirá al entrevistador para recordar al candidato. Por más que resulte obvio, los datos incluidos tienen que ser reales y la ortografía es un aspecto no menos importante”. Hay que recordar siempre que el objetivo final es ser convocado para la entrevista.

Durante

La clave en una entrevista laboral es ser honesto

Un paso fundamental antes de presentarse a la entrevista es informarse sobre la empresa. “Hay que entender que la entrevista es mutua, uno va a ser entrevistado, pero de alguna manera también va a entrevistar a la empresa”, dice Piccioli. “Hay que ir con la actitud de que esa instancia es una elección mutua”, señala.



Además, sostiene Rosendorff , la motivación y la demostración de interés son claves para el momento de la entrevista. “Considero imprescindible informarse sobre la empresa, qué podemos aportar nosotros, así como conocer la misión y visión, los valores organizacionales”. Una herramienta para conocer la empresa y saber cómo funcionan las entrevistas allí es Glassdoor: “A través de esa plataforma, empleados orientan a otros usuarios en el proceso de selección. También se incluye información sobre la organización, ofertas de empleo y salarios”, agrega la licenciada.



Primero hay que saber que, aunque es normal estar nerviosos o tensos, tenemos que tener en cuenta que una entrevista no es más que una charla y que, por lo tanto, tiene que fluir de forma natural.



Todo de nosotros comunica, dice Piccioli como otra premisa. Por lo tanto, desde la vestimenta que elijamos para ir a una entrevista, la forma en la cual nos presentamos, cómo movemos las manos, si movemos las piernas en gesto nervioso... todo termina diciendo algo sobre nosotros.



“Influye positivamente que el postulante de cuenta de un adecuado aseo y cuidado en su representatividad en general”, explica Cecilia Rodríguez respecto a la vestimenta. “Debería poder asistir a una entrevista con ropa cómoda y semi formal. Nada muy extravagante para que la atención no se centre en cómo viste, sino en lo que tiene para contar”, agrega.



Lo mismo ocurre con los gestos y el lenguaje no verbal, que es, de acuerdo con Rodríguez, el elemento de la comunicación que menos podemos controlar. “Lo mejor es poder alinear lo que decimos con palabras, con lo que transmitimos con el cuerpo (...) Una forma de mostrar apertura en la comunicación es, por ejemplo, asentir con la cabeza y evitar cruzar los brazos, mirar a los ojos sin llegar a ser intimidante. Otro gran ejemplo en la comunicación no verbal es llegar a tiempo a la entrevista y si nos retrasamos llamar para avisar y luego pedir disculpas. Esto comunica que somos respetuosos del tiempo de los demás, que somos responsables y que si sucede un imprevisto, puedo intentar reparar la situación y actuar de manera efectiva en un momento complicado, llamando para advertir que estaré llegando más tarde”.



Lo más importante, coinciden las fuentes consultadas, es mostrar una actitud positiva respecto a la oportunidad de trabajo, y sobre todo, ser completamente honestos. Eso implica contar sobre los éxitos, los proyectos, pero también sobre los fracasos porque, en definitiva, son parte del crecimiento.



Una nueva forma de concebir la entrevista “En los últimos años la forma de concebir una entrevista laboral ha cambiado sustancialmente y en sentido positivo”, dice Cecilia Rodríguez. Hoy se concibe como “un encuentro en donde las partes involucradas deben trabajar arduamente para conseguir sus objetivos”. “En los postulantes se observa una actitud más proactiva en cuanto a decidir en dónde trabajar. Esto ha provocado que las empresas tengan que modernizar y ajustar la información para poder informar cuál es la propuesta de valor que tienen para ofrecer”.

Buscar trabajo es un trabajo “Entiendo que la tendencia (dependiendo del tipo de compañía) es hacia identificar personas con capacidad para adaptarse no solo a diferentes contextos, sino también a diferentes tareas”, sostiene Cecilia Rodríguez, gerente del área de búsqueda y selección de personal de Price Waterhouse Cooper. “Para esto, se requiere que las personas tengan capacidad para adquirir nuevos conocimientos”, agrega.



Buscar trabajo se convierte cada vez más en una tarea ardua. Por eso, Leo Piccioli, especialista argentino en liderazgo e innovación, creó un curso que se llama, justamente, Buscar trabajo es un trabajo. Lo brinda de forma completamente gratuita y se puede encontrar en su web leopiccioli.com.ar. Consta en alrededor de quince clases que llegan por mail cada dos días hábiles con contenido útil respecto al tema.

Preguntas que siempre están

Siempre es bueno preparar algunos aspectos de la entrevista. Si bien depende de la empresa y de cómo sea el proceso de selección hay algunas preguntas que suelen estar presentes en cualquier entrevista. “Qué motiva a los candidatos a presentarse a ese puesto, qué habilidades tienen, que cuenten sobre su experiencia laboral, sobre desafíos que tuvieron que enfrentar, cómo tuvieron que trabajar en equipo, cuál es el aporte que pueden brindarle a la empresa, cuáles son sus intereses y su visión de futuro”, dice Sofía Rosendorff.