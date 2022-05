Doorman: "Me da mucho miedo sentir que estamos al borde de una III guerra mundial" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— No hacer todo lo que me propongo, es algo que me frena con algunas metas personales. A veces también no saber decir que no.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— La maldad basada en envidia, porque no tienen lo que esperaban tener o a veces simplemente la gente es mala por que sí. Me parece mucho más digno sufrir por algo que me duela y enfrentarlo yo mismo. Arreglarlo siendo una mala persona me parece de cuarta, y peor aún si lo hacen de manera anónima o a tus espaldas.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— Es variado, pero depende de mí, cuándo me cuido me siento bien, si no lo hago, obviamente que no tanto. Normalmente soy positivo y agradecido, pero soy consciente de que a veces me hago daño a mí mismo y ahí no está tan bueno.



—¿Cómo le gustaría morir?

— En paz, durmiendo y sin darme cuenta supongo. Igual no podría decir que no me asusta la muerte. Trato de no pensar en eso.



—¿Qué no perdonaría?

— No sé si trata de perdón o no, pero si una persona deja de interesarme es como que la anulo. No me siento tan importante como para perdonar o no. Más bien no tengo problema en olvidar cosas y arrancar de nuevo, todos nos equivocamos, pero no sé si a eso le llamo perdonar, digamos que se me va el enojo y te quiero mucho de nuevo.



—¿Qué le hace reír?

—El sketch de Guille Aquino (novio hombre), algunas cámaras ocultas. Esa situaciones muy graciosas que se dan naturalmente. Me gusta reír.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— Admiro la gente que es fiel, no siempre lo fui así que no puedo dar cátedra sobre eso. De todos modos hay mil situaciones diferentes por las que podés ser fiel o no. Soy fiel a mis amigos y a la gente que quiero. Y también me puedo equivocar.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Ser piloto de avión.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Seguramente sea mi look.



—¿En qué ocasiones miente?

— Cuándo me parece innecesario angustiar a otra persona, sobre todo cuándo se trata de gente muy mayor.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— En este momento Vladimir Putin.



—¿A qué persona viva admira?

En este momento a Volodímir Zelenski



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Creo que nunca en mi vida sentí estar tan al borde de una tercera guerra mundial y eso me da mucho miedo. Parece mentira que gente grande elija beneficiarse del negocio de las armas y las farmacéuticas cuándo podríamos vivir en un mundo tan copado.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— Mi vida fue alocada y tuvo cosas buena y malas, emocionantes y tristes. Si pudiera volver a vivirla seguro ajustaría unas cuántas cosas, pero eso es fácil decirlo ahora. Tuve demasiada libertad desde muy chico y eso tuvo cosas buenas y malas.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Nariz de muñeca no tengo pero convivo con ella.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Tocar la batería. Aprender a delegar más. Hay muchos.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Haber metido 6 años de universidad pasados mis 30 años, sobre todo con el tipo de vida que llevaba antes. También mandarme a viajar por el mundo desde los 15 años y haberme mantenido por la mía. El resultado de algunos discos que hicimos junto a Miguel Campal también me pone feliz.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Haber tenido la suerte de estudiar, mi familia, mis amigos, ser osado, arriesgar, haber hecho cosas bastante de vanguardia para el momento, sobre todo cuando había muchísimos obstáculos en el camino. Intentar siempre ser una mejor persona. Las posesiones más importantes creo que están en nosotros mismos.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— Decirle a la gente que quiero “te quiero mucho”. “Muchas gracias”.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— Grabando y viendo los resultados de algunos discos que hice. Viajar y llegar a lugares nuevos también me mueve mucho. Sentir amor. Haber crecido parte de mi adolescencia en un kibutz.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— No soy muy fanático de la ficción, pero sería Batman.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Voy a nombrar algunos músicos/bandas y no en orden. The cure, Depeche Mode, Giorgio Moroder, David Bowie, Loo Reed, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones, Iggy Pop, Pixies, AC/DC, Joy Division. Amigos/hermanos con los que trabajé y me entiendo muy bien como Miguel Campal, Patrick Petruchelli, Madnite, Don Cilurso (demon boy).



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

— En una persona un poco más tranquila y disciplinada aunque capaz me aburra y vuelva a lo mismo. Quizás me gustaría haber nacido en otro lugar, no porque no ame el Uruguay sino por las posibilidades que me hubiesen dado otros lugares en relación a lo que me gusta hacer, Londres o NYC no estaría mal.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Batman o el hombre araña.