El dominio negro de la cultura pop

En Uruguay, Pantera Negra —una de las tantas películas sobre superhéroes que han copado los presupuestos y la creatividad de Hollywood— se estrenó el pasado 15 de febrero. Según datos de su distribuidora ha sido vista por casi 50.000 personas. Y sigue en cartel.

En Estados Unidos, es la primera película que consigue, después de Avatar (2009), estar al tope de la taquilla durante cinco semanas consecutivas y es la cuarta más recaudadora en la historia de ese país. Se calcula que costó aproximadamente 200 millones de dólares, y lleva cosechados más de millones de dólares en todo el mundo.

La rotunda repercusión de Pantera Negra es la expresión más reciente y contundente del auge de varias expresiones de la cultura negra en Estados Unidos, desde donde se irradia hacia el mundo.

Hay varios hechos que ayudaron a que el impulso y la creatividad afroestadounidense coagulara para convertirse en una de las tendencias "pop" más importantes de la actualidad.

El año pasado, por ejemplo, Kendrick Lamar ganó nada menos que siete premios Grammy, el máximo galardón de la industria musical estadounidense. Lamar, además, es el "curador" de la banda sonora de Pantera Negra y, como se ve acá, uno de los artistas que mejor aprovechan el lenguaje del videoclip para enriquecer su estilo y lenguaje artístico:

También el año pasado, la industria premió al actor, músico, director y guionista Donald Glover con varios Emmy y Globo De Oro por su serie de televisión Atlanta, que pone en el primer plano a historias y personajes que claramente marcan su pertenencia y su contexto social.

Ropa

No es solo en cine, televisión y música que las tendencias son marcadas por artistas y figuras negras. Este año se anunció que la marca Louis Vuitton contrató a su primer director artístico negro, Virgil Abloh, un diseñador que se hizo primero famoso trabajando junto al rapero Kanye West.

Foto: Hypebeast

Pantera Negra, además de poner en el centro de su trama a una imaginaria nación africana y a protagonistas negros en un contexto superheroico, también ha tenido un importante impacto por su vestuario, responsabilidad de la diseñadora afroamericana Ruth Carter, una mujer con una larga trayectoria de vestuarista en el cine (estuvo nominada a los Oscar dos veces, una vez en 1993 por Malcolm X y otra en 1998, por Amistad). Acá, una muestra de su trabajo para la producción de Marvel.

Foto: Marvel Studios Foto: Marvel Studios Foto: Marvel Studios Foto: Marvel Studios Foto: Marvel Studios

El correlato económico de este impacto cultural es relevante. En 2015, la empresa Nielsen —que cuantifica distintas corrientes de la industria del entretenimiento estadounidense— presentó un informe sobre la influencia de la cultura negra en ese país. Titulado La influencia negra se convierte en la corriente principal en Estados Unidos, en el estudio se afirma: "El poder de la influencia negra es algo que tanto las marcas como los creadores de contenidos deben considerar cuando se desarrollan campañas estratégicas de promoción y no solo para la población afrodescendiente, sino para la población en general".

La consagración de la cultura pop negra es interpretada por muchos como un avance en la lucha contra el racismo y la discriminación.

Entre otras cosas, porque la representación que se hace de "lo negro" en la industria cultural tiene consecuencias para la autoestima y la sensación de pertenencia.

Gracias a protestas y reclamos, muchas de las maneras de representar a personajes negros (y también latinos o asiáticos) están cambiando. Y buena parte de ese cambio se originó en una ficticia nación africana, proveniente de las páginas de historietas.



La socióloga estadounidense Nicole Martins, citada por The Huffington Post el año pasado, se refirió a este tema a raíz de un estudio que ella y una colega hicieron sobre el impacto de la televisión en la autoestima de niños y niñas blancas y negras, publicado en 2012: "Hay un corpus de investigación y un término conocido como aniquilación simbólica, que expresa la noción de que si no ves gente parecida a ti en los medios que consumes, de alguna manera no sos considerado importante".