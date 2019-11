Diego Rocha responde el Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La inseguridad y el rencor y en menor medida la pereza.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La mentira.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Tranquilamente ansioso.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Sin enterarme.

—¿Qué no perdonaría?

—Muchas cosas, soy muy rencoroso.

—¿Qué lo hace reír?

—La felicidad, los nervios, las cosquillas.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Integridad y respaldo.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Muchas. No me alcanzarían varias vidas para todas las cosas que me hubiese gustado hacer.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—El guardar cosas. Me cuesta desprenderme de las cosas y conservo muchas cosas por valor sentimental.

—¿En qué ocasiones miente?

—Son tan pocas que te mentiría si las dijera.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Muchisimas…. hay mucha hierba mala.

—¿A qué persona viva admira?

—Neil Young.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—La idea de desaparecer.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—El haber dejado cosas por el camino…

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La fama.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Haber perdido el pelo.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Muchos. Ente ellos ser músico, agricultor, oceanógrafo, economista y una larga lista.

—¿Cuál es su mayor logro?

—La familia que formé.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Las fotos antiguas y del presente de mi familia….y mi tupper de aceitunas.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La envidia y el abandono.

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—El carácter bellamente llevado.

—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—La simpleza y honestidad.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—Seeeee. No. No me di cuenta. Lo de la heladera me dejás helado.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Por más que suene cursi, soy extremadamente sensible y romántico por ende lo que me da más felicidad son las pequeñas cosas y simples de la vida.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Cuando nacieron mis hijos y en cada viaje familiar.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—La locación.

—¿Cuál es su héroe o heroían de ficción favorito/a?

—El Agente Cooper.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—No tengo héroes pero si mucha admiración por diferentes personas.

—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Reencarnaría en la persona que tiene el secreto de cómo renacer.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

— Thor, el dios del trueno en versión cinematográfica.



* Diego Rocha publicó recientemente el libro "Amanecer Búho" (Estuario Editora), un estudio sobre el álbum de música homónimo de la banda de rock uruguaya Buenos Muchachos.