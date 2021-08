Diana Piñeyro responde el Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— Mis inseguridades. A veces cuestiono, me replanteo o no me animo a decisiones por cierta falta de seguridad principalmente en el ámbito personal.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— La falta de respeto y tolerancia.

—¿Cuál es su estado mental más común?

— Ansiosa. Soy muy ansiosa.

—¿Cómo le gustaría morir?

— No sé. No me planteé jamás algo así y ahora no se me ocurre nada.

—¿Qué no perdonaría?

— Las mentiras y engaños.

—¿Qué le hace reír?

— Creo que Todo. Soy de reírme gran parte del día.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—La fidelidad es el respeto y el cuidado por la otra persona y el compromiso de ambos.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Tengo muchas pero hoy me inclino por seguir estudiando y aumentar los conocimientos en mi profesión.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— No tengo. Al menos por ahora.

—¿En qué ocasiones miente?

— Alguna mentira piadosa para evitar algún compromiso no deseado.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Ninguna. No tengo desprecio por nadie.

—¿A qué persona viva admira?

— Emma Watson.

—¿Cuál es su mayor miedo?

— La pérdida de mis seres queridos.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— Lo extravagante.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— La nariz. No me gusta nada.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Bailar. Me encantaría saber bailar.

—¿Cuál es su mayor logro?

— En lo profesional, ser parte de canal 4. En lo personal, mis amigos.

—¿Qué palabras o frases usa más?

— Justamente.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— En un avión y mi primer viaje al exterior.

—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— Thor.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Mis viejos.

—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

—En algún tipo de pájaro. Ser libre y volar.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Mulán.