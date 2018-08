Dennis Quaid será "presidente"

Suele decirse que es el mejor actor de su generación. Sin embargo nunca recibió la anhelada estatuilla. Hace pocos días sorprendió al mundo al confesar que su adicción a la cocaína estuvo a punto de matarlo. Ahora se considera totalmente rehabilitado y trabaja en la etapa final de su esperada nueva película en cine, donde encarnará nada menos que a Ronald Reagan.

Dennis Quaid (64) tiene una extensa filmografía que respalda su importancia. Sin embargo, tanto su vida como su carrera pendieron de un hilo debido a su adicción. Su peor momento fue en la década de 1980, que coincidió con su auge, mientras estuvo casado con la actriz Meg Ryan, cuya fama llegó a opacarlo.

"En los 80 estuve consumiendo básicamente a diario. Pasé muchas, muchas noches gritándole a Dios que por favor apartara eso de mí... Que nunca volvería a hacerlo porque sólo me quedaba una hora para irme a trabajar", confesó Quaid durante una reciente entrevista.

En la misma entrevista Quaid llegó a relata su experiencia cercana con la muerte. "Tuve una de esas experiencias de luz blanca una noche. Entonces, ya sí que me di cuenta de que si no cambiaba iba a estar muerto en cinco años. Al día siguiente estaba en rehabilitación", reveló el actor.

Quaid se casó con Meg Ryan en 1991, su matrimonio se convirtió en uno de los más famosos de Hollywood. La actriz se hallaba por entonces en el cenit de su carrera, al punto que hacía sombra sobre el propio Quaid. "Y, tengo que admitirlo, la verdad es que me sentí como si desapareciera y no me gustaba verme tan empequeñecido", confesó.

Aunque se divorció de Meg considera su relación con la actriz como una de las más "exitosas" en su vida. A punto de retirarse ahora, se casó nuevamente hace una década con una pujante empresaria inmobiliaria con la que tiene dos hijos.

Un chico inquieto.

Dennis nació en Houston, Texas, el 9 de abril de 1954. Era hijo de un modesto electricista y una agente inmobiliaria.

Ya en la escuela comenzó a mostrar su inclinación por la actuación. Quería seguir los pasos de su hermano mayor, Randy, quien comenzaba a hacerse un nombre en el cine. Pero las cosas no serían tan fáciles para Dennis.

En principio logró algunos papeles menores en televisión y alguna película. Por fin consiguió un papel en una comedia dramática menor, Breaking Away (1979), que sería su ingreso definitivo a la actuación. Para el año siguiente le tocaría trabajar junto a su hermano Randy, algo que luego se repetiría en varias ocasiones, en un western junto a los hermanos Carradine y los hermanos Keach, en The Long Rider (1980).

A estos títulos seguirían otros tantos donde Quaid comenzaría a obtener papeles cada vez más importantes. En ese primer tramo de su carrera le tocó trabajar junto a estrellas como Ringo Starr, Gene Hackman, Barbra Streisand o Mickey Rooney, entre otros.

Por fin en 1983 llega el primer logro en materia cinematográfica con su participación protagónica en The Right Stuff (Elegidos para la gloria), una película basada en el libro homónimo de Tom Wolfe y que dirigiera Philip Kaufman y le tocó compartir cartel con Ed Harris, Scott Glenn y Sam Shepard, entre otras estrellas de primer orden en el momento. La película estuvo nominada para el Oscar y obtuvo importantes distinciones.

Es así que, ya sobre fines de la década de 1980, Quaid participa en algunos títulos memorables. Tal el caso, por ejemplo, de Dead On Arrival (Muerto al llegar), una remake de la notable obra de suspenso de 1950 donde el detective investiga su propio asesinato. Y casi de inmediato la biopic Great Balls Of Fire, basada en la vida del notable Jerry Lee Lewis junto a una incipiente Winona Ryder.

Durante toda la década de 1990 Quaid tiene una participación cada vez mayor en títulos de importancia. La extensa lista lo muestra compartiendo créditos con actores de la talla de Gene Hackman, Kevin Costner, Kathleen Turner, Julia Roberts y con Meg Ryan, a quien termina uniéndose en matrimonio.

En 2000 se lleva el premio del sindicato de actores como mejor actor de reparto en el drama Traffic, dirigido por Steven Soderbergh, un crudo relato coral sobre el narcotráfico en la frontera con México. Para entonces Quaid ya se había consolidado como actor de primera línea, al tiempo que sus problemas con la adicción a la cocaína alcanzaban límites muy peligrosos.

Cuando en 2001 se separa de Ryan la pareja se había convertido en la más famosa de Hollywood y su divorcio no estuvo exento de escándalo. Era vox pópuli la relación entre Meg y el actor Russell Crowe, con quien había trabajado en Proof Of Life.

Denis dio un vuelco a su vida tratando de rehabilitarse y romper con el cerco de la adicción. En 2004 rehará su vida definitivamente al formar pareja con Kimberley Kathryn Buffington, a quien conoció durante una de las actuaciones de su banda. Con la empresaria se casó y tuvo mellizos en 2008. Desde entonces vive una relación estable.

Quaid tiene licencia de piloto y acostumbra a volar un Cessna como su principal pasatiempo, desde que fijó su residencia en Montana.

Ahora se encuentra próximo al retiro, pero no ha manifestado su disposición a dejar la interpretación. Por lo pronto ultima los detalles de su último trabajo en la piel de otro actor devenido presidente.

Estará en la piel del presidente

En la piel del presidente Ronald Reagan.

En breve Denis Quaid se lanzará a su última gran interpretación. Se trata nada menos que de la biopic sobre Ronald Reagan, el 40° presidente de los Estados Unidos. La producción, dirigida por Sean McNamara, retratará la vida del mandatario desde su infancia, pasando por su carrera de actor y por último su lucha contra el alzhéimer. El actor David Henrie lo interpretará en su juventud, en tanto que a Quaid le tocará encarnarlo en la vida adulta hasta el final. Jon Voight, entre otros, completan el reparto.