Denise Mota responde el Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La dificultad para desconectarme, relajarme.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La mala onda.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—La serenidad atenta.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Durmiendo, y ya con mis hijos grandes e independientes.

—¿Qué no perdonaría?

—Hasta hoy, he podido perdonar. Ojalá no me pase nada tan terrible como para no poder hacerlo.

—¿Qué la hace reír?

—Los comentarios de mis hijos, los mensajes de WhatsApp de mis padres, los análisis de mis amigos sobre las noticias, muchas cosas.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Cuidado con el otro.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Estudiar más. Siempre.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Tratar de vivir como me gusta. Y el licor de jenipapo.

—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando sé que la verdad causaría un dolor innecesario.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Siendo periodista, no te puedo contestar… jajaja.

—¿A qué persona viva admira?

—Júlio Lancellotti, referencia en trabajo social en San Pablo.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Tengo tantos que me cuesta elegir uno.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber sido una adolescente demasiado preocupada.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La asertividad (cada día más vestida de agresividad).

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Los labios secos en invierno; las piernas hinchadas en verano.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar bien.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Tener paz interior, aunque sea un trabajo diario.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—El amor que he recibido a lo largo de mi vida. No pienso en las personas como posesión pero si fueran, mi familia.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La desigualdad.

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—La generosidad.

—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—La generosidad.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—No las tengo pero sí hay algunas que me encantan, como “no tiene goyete”.. es de mis frases uruguayas favoritas, de una sonoridad maravillosa… en portugués, tal vez “que maravilha” sea una expresión que uso mucho.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Un día de calor con mi familia y sin compromisos.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Trato de ser feliz aquí y ahora. A veces se puede, a veces no.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Tendría a mi hermano, fallecido hace muchos años, de vuelta.

—¿Cuál es su héroe/heroína de ficción favorito/a?

—Me gusta mucho Tormenta (X Men). Igual no entiendo nada de ese universo.

—¿Cuáles son sus héroes/heroínas de la vida real?

—Las mujeres que crean solas a sus hijos, contra viento y marea.

—Si después de muerta debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

—En un pajarito, debe estar bueno poder moverse con esta libertad y liviandad.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Uy… no lo tengo… creo que soy definitivamente mala en ficción… jaja.