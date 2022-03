David Gilmour a la cabeza de las sanciones culturales contra Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace algo más de una semana el guitarrista y cantante británico David Gilmour resolvió eliminar las obras de Pink Floyd desde 1987 en adelante y todas sus grabaciones como solista de las plataformas digitales en Rusia y Bielorrusia. De ese modo se sumó, con su única arma, la música, a las sanciones que viene recibiendo el gobierno de Vladímir Putin. Otros artistas como Madonna, Sting, Iggy Pop y The Cure han promovido iniciativas a favor de Ucrania (pidiendo donaciones por ejemplo) y condenaron el ataque de Moscú.



Con la decisión que tomó Gilmour, desaparecieron de las plataformas rusas los álbumes de estudio de Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994) y The Endless River (2014), así como sus cuatro álbumes de estudio en solitario, siendo el más reciente Rattle That Lock de 2015.



Gilmour publicó un descarnado mensaje en Twitter: “Soldados rusos, dejen de matar a sus hermanos. No habrá ganadores en esta guerra”. Y agregó: “Mi nuera es ucraniana y mis nietas quieren visitar y conocer su hermoso país. Detengan esto antes de que se destruya todo. Putin debe irse”. En su posteo, el guitarrista incluyó la canción In Any Tongue, de su álbum solista de 2015 Rattle That Lock, cuya letra fue escrita por su esposa, la novelista Polly Samson, y transmite un fuerte mensaje antibélico, con dibujos animados en tonos de ocre y gris que muestran la muerte de jóvenes soldados.



Recientemente Gilmour cumplió 76 años, y con motivo de su onomástico se viralizaron unas imágenes en las que se lo ve en su casa tocando una guitarra acústica con un pajarito sobre su cabeza y frente a sus nietos. Lo sorprendente es que ninguno de ellos le presta atención.



Siempre activo

Pese a que hace tiempo que no se presenta en vivo, el músico se las ha arreglado para ser noticia durante la pandemia. Cuando el coronavirus explotaba, participó de un ciclo por Internet que conducía su esposa, donde recordó a su viejo compañero de banda (el guitarrista al que terminó sustituyendo) Syd Barrett. Interpretó temas de la prehistoria de Pink Floyd como Octopus (1969) y Dominoes (1970), dándoles su impronta personal y un sonido más fresco y moderno. El espacio, llamado Von Trapped Family, fue creado para promocionar la última novela de Samson, A Theatre For Dreamers, pero con los días Gilmour tomó el protagonismo. Algo parecido pasó con el guitarrista Ritchie Blackmore y su esposa Candice Night, que hicieron varias transmisiones por streaming desde su casa y dejaron embelesados a millones de fans de Deep Purple, Rainbow y el grupo de ambos, Blackmore’s Night.



También en mayo del año pasado se dio a conocer una “joyita” perdida de Pink Floyd: la presentación en el Live At Knebworth 1990, que se lanzó por primera vez en disco compacto, doble vinilo y plataformas digitales. El material incluye clásicos como The Great Gig In The Sky (el tema en el que las coristas acarician el cielo con las manos sin pronunciar una sola palabra) Comfortably Numb (en el que Gilmour hace lo propio con sus solos) y Wish You Were Here, el hit acústico inspirado en Barrett, quien culminó su carrera muy joven a causa de las drogas.



Gilmour tiene 76 años.

Leyenda viviente

Gilmour se ha ganado, con medalla de oro, un lugar en la historia del rock. Es uno de los compositores más importantes del género, admirado por miles de guitarristas alrededor del mundo.



Nació en Cambridge en 1946 y fue bautizado como David Jon Gilmour. Su padre era zoólogo y profesor de la universidad local y su madre profesora y editora de cine. Acudió a la escuela Perse, situada al lado del instituto en el que cursaba sus estudios Barrett, de quien se hizo amigo. El primer guitarrista de Pink Floyd sufrirá luego una esquizofrenia perpetua, provocada por su adicción al LSD, lo cual lo marginó del mundo: literalmente estuvo encerrado en su casa durante 30 años, hasta que murió en julio de 2006.



Gilmour y Barrett solían juntarse a tocar la guitarra y el primero (un músico bastante más técnico) le enseñaba a tocar las canciones de moda de la época. En 1963 Gilmour formó la banda Joker’s Wild, con algo de popularidad localmente, que abandonó en 1966 para viajar por España y Francia con un grupo de amigos.



La mala situación en la que vivía, llegando incluso a ser tratado en un hospital por malnutrición y tomar empleos casuales como modelo, lo hizo regresar a Inglaterra en 1967. La gran oportunidad la tuvo un año después cuando la banda todavía no se animaba a echar a su primer guitarrista, que faltaba a los ensayos, olvidaba las letras y no podía terminar los conciertos. Pink Floyd fue un quinteto durante un corto período, hasta que Barrett lo abandonó para emprender una carrera solista que duró un tris.



Cuando Gilmour se convirtió en el único guitarrista y en uno de los vocalistas junto a Roger Waters, Pink Floyd halló la fórmula que lo transformó en una de las bandas de rock progresivo más importantes de la historia.



En una entrevista que concedió el año pasado a la revista especializada Guitar Player, Gilmour explicó por qué no volverá a tocar con sus viejos compañeros (el tecladista Richard Wright murió en 2008): “El tiempo de Pink Floyd ya pasó, hemos acabado, y sería falso volver y hacerlo de nuevo. Además, hacerlo sin Rick estaría simplemente mal”.

La última reunión de Pink Floyd.