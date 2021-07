Dahianna Andino responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— La impulsividad me ha jugado malas pasadas.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El prejuicio.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—El creativo.



—¿Cómo le gustaría morir?

—De vieja en mi casa frente al mar.



—¿Qué no perdonaría?

—Con el tiempo, siempre perdono, aunque en algunas situaciones demore más en sanar.



—¿Qué lo hace reír?

—Juan Muniz y Juan Ernesto Muniz, Los Juanes.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Sentir, no tener necesidad de mentir, principalmente no mentirme a mi misma.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Tomar un café en Etiopía, en Yemen, en Australia, en San Francisco, en China y unos vinos en La Toscana.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Querer tener una bañera...llena de café jaja.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando quiero dormir.



—¿A qué persona viva admira?

—A mi mamá.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Antes del 2020 a la muerte, ahora a no aprovechar mi tiempo.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La búsqueda de la felicidad a través de lo material o de pertenecer a estándares de belleza.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mis manos, me como las uñas desde los 6 años, igual sigo intentando dejarlas presentables.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar, igual soy muy buena bailando ;)



—¿Cuál es su mayor logro?

—Mantener mis rutinas, es cómo logro el equilibrio entre mi familia y mi trabajo.



— ¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Un reloj (regalo de mi mamá).



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La acumulación de cosas.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La resiliencia y la reconversión.



— ¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—Que sepa cocinar y tenga sentido del humor.



— ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Cuando sentí a Juanito en mi pecho por primera vez fue el domingo más feliz de mi vida.