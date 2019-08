Cuidar del otro es el futuro del empleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Había criado tres hijos, podía pensar definitivamente en el retiro. Pero en un drástico giro de timón decidió dedicarse a ser acompañante de enfermos. Hace unos meses, Nelly Aquino (60) contó su historia a Revista Domingo y relató cómo halló en este empleo una nueva y tardía vocación.

“Lo primero es la paciencia, que yo considero una virtud. Ellos están enfermos y uno tiene que tolerar todo lo posible. En este servicio uno pasa a ser madre, amiga, hermana, de todo”, contaba Nelly cuando describía su tarea diaria.



El de Nelly es un empleo remunerado, de hecho una especialización cada vez más requerida. En su caso se trata del servicio Familia, de la Asociación Española. No obstante, las tareas de cuidados sin recibir remuneración continúan siendo comunes. Según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se estima que en el mundo hay unos 2.000 millones de personas que dedican diariamente ocho horas al cuidado de otros. Si recibieran pago a cambio de esa tarea, eso representaría el 9% del PIB mundial. Y otro dato significativo: las mujeres se dedican tres veces más que los hombres a este tipo de actividad.



Una preocupación central de la OIT es la de revertir esa situación de inequidad e injusticia social que involucra sobre todo a mujeres en edad activa que no pueden tener un empleo debido a su dedicación al cuidado de un tercero (hijo, familiar, etc.), una cifra que se estima alcanza en el mundo a los 647 millones de personas.

El otro dato significativo relevado por la OIT tiene que ver, precisamente, con la fuerza de trabajo dedicada a los servicios de cuidados.



“En total, la fuerza de trabajo mundial dedicada a la prestación de cuidados asciende a 381 millones de trabajadores: 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres. Estas cifras representan el 11,5% del empleo mundial total, el 19,3% del empleo femenino mundial y el 6,6% del empleo masculino mundial”, se dice en el mencionado informe de OIT.



Esta enorme masa de trabajadores del sector, así como el paulatino aumento de la expectativa de vida en todos los países han llevado a considerar que el empleo del futuro pasa por este sector.



¿Qué ocurre en Uruguay con este tema? Las mediciones detectan, precisamente, un reflejo bastante fidedigno de esta tendencia mundial.





el empleo del futuro. ¿Es uno de los puestos de trabajo más demandado en Uruguay? “La respuesta es un sí rotundo, los empleos en salud en general y en particular en cuidados están creciendo en toda la cadena”, dice sin vacilar Federico Muttoni, director de la consultora Advice.



La consultora realiza periódicamente mediciones en el mercado laboral, a través de su Monitor del Mercado Laboral. El relevamiento más reciente, aún no difundido en los medios, recopila datos del período comprendido entre 2015 y 2018. Allí es manifiesto el aumento de la demanda en los servicios de cuidados, agrupados en la categoría de “salud y bienestar”.



“Eso es bueno por varias razones, porque además el sector de la salud integra diversos niveles de calificación y de perfiles profesionales, como ser médicos, técnicos, enfermería, categorías vinculadas a la salud y el bienestar”, señala Muttoni.



El sondeo del Monitor del Mercado Laboral de Advice tiene buenas y malas noticias. Estas últimas se vinculan al freno que ha experimentado la demanda laboral en algunos sectores, tales como la industria y los rubros de turismo, gastronomía y hotelería que luego de un período de bonanza bajaron considerablemente la demanda de empleo. En cambio, la categoría de salud y bienestar es una de las que junto a tecnologías de la información y afines ha experimentado un notable impulso en los últimos años.



“Esto es una tendencia marcada. Educación y salud es donde en el futuro va a haber trabajo, y donde además vamos a tener menos riesgo de automatización y de pérdida laboral”, según el analista.



Esta evolución de los empleos vinculados a los cuidados personales en general se conecta, explica el analista de Advice, a varios factores.

Un marcado cambio cultural que se ha venido manifestando en los últimos años y que tienen que ver con prestarle más atención a la salud personal, las dietas, la necesidad de hacer ejercicios. Al mismo tiempo, una tendencia que los demógrafos han captado y valorado estadísticamente es el aumento de la esperanza de vida. Los promedios para Uruguay indican que actualmente la expectativa se cifra en 73 años para los hombres y en 81 para las mujeres.



“En Uruguay, lo más visible es el Sistema de Cuidados, pero si se revisa la cantidad de casas dedicadas a los cuidados a la tercera edad, por ejemplo, se ve un crecimiento por ese lado también”, comenta Muttoni.



El Sistema Nacional de Cuidados es la expresión de una de las políticas centrales del actual gobierno. Organizado en torno a una Junta Nacional de la que participan varios ministerios y organismos del Estado, es el encargado de regular tanto los servicios oficiales como privados.



Sin embargo, más allá de la iniciativa oficial en los últimos años se multiplicaron las empresas que prestan este tipo de servicio, seis compañías grandes o medianas son las que existen actualmente y a ellas se suman servicios más reducidos de prestadores privados.



“En todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud ha habido una evolución. Las tecnologías vinculadas a la salud también han crecido y mejorado, y eso lleva de la mano que la gente que trabaja en el sector tenga que tener otro nivel de capacitación, más especialización. El acompañamiento per se es un ejemplo donde se ve la cantidad de empresas de acompañantes, sobre todo para enfermos, hay muchísimas por más”, señala el analista.



Esta tendencia se ha observado desde distintos ámbitos. En ese sentido es una tendencia que el portal Gallito.com,

“En los últimos tres años, se ha observado un deterioro en el mercado laboral, y la cantidad de oportunidades laborales publicadas en nuestro portal, así lo refleja. Hemos pasado de casi 30.000 avisos al año, a unos 22.000; sin embargo, los cargos vinculados a tareas de ‘Cuidados’, han venido en franco crecimiento”, dice Carla Salvadori, encargada del portal laboral.



En el mercado laboral la demanda de personas dedicadas al cuidado de terceros, sean niños y niñas como adultos y adultos mayores, requiere de distintos tipos de perfiles. La oferta se ha ido diversificando en estos años.



“A la hora de estudiar estos perfiles, podríamos agruparlos en tres grandes categorías, aquellos orientados al cuidado de los bebes y niños, los perfiles orientados a la atención de personas en situación de discapacidad y aquellos orientados a los adultos mayores”, señala Carla Salvadori.



El total del grupo, bajo el rótulo de “Cuidados”, representó algo más del 7% de los llamados laborales publicados en Gallito.com durante 2017 y hoy alcanzan casi un 12%, señaló la encargada de área del portal.



Otro dato significativo que surge de la publicación de avisos clasificados en esta área tiene que ver con la proporción de género. En tal sentido, indica Salvadori, alrededor de un 60% de los puestos de trabajo solicitados para el área de “Cuidados” son para mujeres. “Respecto al perfil profesional, algunos destacan la necesidad de contar con formación como baby sitter, educadora preescolar o formación afín, y muchos destacan la importancia de conocer técnicas de primeros auxilios, como un punto importante”, señala.



Mientras la tecnología automatiza cada vez más áreas en el mundo del trabajo, el cuidado de otra persona parece ser el empleo con más futuro.

Área oficial de cuidados El Sistema Nacional de Cuidados es el responsables de las políticas públicas dirigidas al cuidado de las personas, tanto niños y niñas, como adultos mayores. Según el informe más reciente presentado por el Sistema, existen actualmente 4.808 personas con dependencia severa que ya cuentan con un asistente personal. En otro apartado del mencionado informe se señala que son 2.779 personas las que completaron cursos de formación para cuidados, egresadas de los 46 centros de capacitación existentes en Montevideo y 40 en el interior del país. El Sistema provee además un Portal de Cuidados, destinado a la consulta de interesados (línea 0800 1811), que al mes de mayo de este año ya llevaba registradas 62.144 consultas.



Estudio de oit sobre los trabajadores de cuidados “Trabajadores y trabajadoras del cuidado comparten caracterÍsticas distintivas: al proporcionar cuidados, entran en contacto con los beneficiarios de los cuidados, con quienes a menudo entablan relaciones de cuidado prolongadas; muestran diversas calificaciones, aunque estas no suelen reconocerse o remunerarse; experimentan con frecuencia tensiones entre aquellos a quienes cuidan y las condiciones en las que deben prestar cuidados, y son en su mayorÍa mujeres. Sin embargo, no son un grupo homogéneo: existen diferencias y jerarquÍas entre los trabajadores y trabajadoras del cuidado, también en términos de remuneración, condiciones de trabajo y estatus”, del informe de OIT.