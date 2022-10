Cuánto cuesta vivir la Capadocia de Instagram

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mujeres con vestidos largos posando en valles rocosos, cielos de tonalidades pastel repletos de globos aerostáticos y personas desayunando en terrazas adornadas con alfombras son solo algunas de las fotografías y videos que se muestran de la Capadocia en Instagram. Estas imágenes tomadas en este sitio surreal de Turquía son tan idílicas como cuestionables: ¿qué hay detrás de estos viajes con un encanto tan sofisticado y cuán costoso o posible es vivirlo desde esta perspectiva?

La Capadocia es un delirio geológico y lo que bien podría ser un planeta aparte; esta región de la Anatolia Central, patrimonio mundial de la Unesco desde 1985, es conocida por sus extensos valles con formaciones caprichosas, ciudades subterráneas construidas entre llanuras y rocas volcánicas labradas que fueron hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo.

Llegué a este particular destino tomando un vuelo desde Estambul hasta la ciudad de Nevşehir, para después bajar con mochila en hombro y subir a una camioneta colectiva que por dos euros me llevó a Göreme, el poblado en el que me instalé por varios días.

En la Galerie Ikman se inició mi descubrimiento. Los turcos tienen una historia milenaria en el segmento comercial, lo que les ha dado excelentes habilidades como vendedores. Lo comprobé al entrevistar al dueño de esta tienda de alfombras hechas a mano, un hombre que pertenece a la cuarta generación de creadores de tapetes tradicionales y quien, a sus 80 años, me aseguró: “Mi tienda es un local instagrameable”.

Además de la promoción de sus artesanías, hoy uno de sus principales negocios es la venta de sesiones de fotos privadas en su local (solo acceder ya vale 10 euros). Su traspatio forrado de tapetes es usado para tomarle fotografías a turistas que compran paquetes desde los 68 euros. Es su propio hijo quien utiliza un dron para sacar el mejor material.

En el corazón de una roca

Algunas de las cuevas que fueron hogar de civilizaciones milenarias actualmente se han transformado en restaurantes, hoteles y comercios. Estos alojamientos también tienen protagonismo en las redes sociales y muchos viajeros buscan pasar al menos una noche entre sus paredes cargadas de historia. Lo ideal es instalarse en Göreme, un poblado céntrico con varias opciones. Sultan Cave Suites resulta ser de los más populares por sus cuevas. Además de esta opción, es recomendable el Hotel Henna, que a pesar de no ser una cueva es una mansión de piedra con habitaciones que tienen 400 años de construcción y salones llenos de arte.

Safari fotográfico de película

Las imágenes con atuendos elegantes tomadas en distintos escenarios de la Capadocia tienen una explicación: un fotógrafo, una cámara de alta gama y el alquiler de un vestido. Lo supe cuando contraté a Bekir, uno de los fotógrafos más famosos de la región.



Mi día comenzó al amanecer, cuando me desperté para arreglarme y ponerme el kilométrico vestido rojo que un día antes renté en Dream Dresses in Cappadocia por 40 euros. Minutos más tarde, el fotógrafo y su asistente me recogieron en el hotel para llevarme a uno de los valles en los que comenzaban a despegar muchos globos.



Así inició la odisea: me pidieron que corriera para ponerme al pie de estos coloridos artefactos voladores y que hiciera mis mejores poses; me dirigían con señas y ellos mismos le daban vuelo al vestido para que luciera espectacular. Subimos nuevamente al auto y entendí que a partir de este momento comenzaría una persecución de los globos. El auto iba a toda velocidad cruzando caminos sinuosos, y yo tenía que estar lista para bajarme y volver a modelar. Así transcurrió una hora hasta que, finalmente, nos dirigimos a dos locaciones más: un establo donde caminé rodeada de caballos y una cueva impresionante en la que entraba luz natural. Mi experiencia por tres horas de sesión costó 500 euros, pero tienen paquetes a partir de los 300 euros. El resultado fueron imágenes de una revista de alta costura en un paisaje épico.

Chimeneas de hadas

La Capadocia es, sin duda, el mejor lugar del mundo para volar en globo aerostático por más de un motivo: su inusual paisaje, la cantidad de globos que se elevan al mismo tiempo y también porque casi todas las mañanas -incluso algunos días de invierno- se lleva a cabo esta actividad.



La aventura comienza al amanecer y continúa sobrevolando paisajes accidentados que pertenecen a diferentes valles en los que destacan las chimeneas de hadas, enormes columnas de piedras basálticas. Las ágiles maniobras de los pilotos permiten que cruces entre formaciones rocosas y que al pasar montañas admires panoramas que te hacen sentir en un sueño hecho realidad. Como espectadora de fotos y videos, me preguntaba si en realidad volaban tantos globos o si los amaneceres tenían colores tan vibrantes. Efectivamente: es real y no es producto de ningún tipo de edición.



Hay muchas empresas que ofrecen el servicio y el precio depende de la cantidad de personas con las que compartas el globo. Mi sugerencia es que en la canasta no vayan más de ocho turistas, para tener un campo de visión más limpio y un momento más privado. Voyager Balloons es una compañía con experiencia y el precio aproximado del vuelo es de 180 euros por persona.



Una vez que terminó mi viaje por esta región instagrameable concluí que a pesar de lo superficial que para muchos puede resultar el deseo de reproducir lo que te vende una red social para otros es un anhelo cumplido.



En el caso de la Capadocia la magia existe por el simple hecho de que sus atractivos son completamente reales, lo único que se suma a tan épicos escenarios es la creación de productos turísticos que cumplen con la demanda de las generaciones digitales.