Convivir con los propios demonios: historia y vigencia de Brian Wilson

A comienzos de la década de 1960, cuando el rock todavía vivía la era de la inocencia, una banda de chicos se hacía famosa posando para la cámara mientras sostenían una tabla de surf. Pero solamente uno sabía correr olas: el baterista Dennis Wilson, quien, paradójicamente, murió ahogado en el mar. Su hermano, Brian Wilson, cantante principal de los Beach Boys, cumplirá 80 años el próximo 20 de julio. Ya no es un chico, obviamente. Y lo hará con un nuevo disco bajo el brazo y una película biográfica que viene dando que hablar por haber revelado que a esta altura de su vida, sigue combatiendo sus propios demonios internos.

Brian Wilson: Long Promised Road es un documental en el que el músico revisita partes de su amada California y de su propia vida, la que cambió para siempre a los 21 años, cuando comenzó a escuchar voces en el interior de su cabeza y fue diagnosticado con una especie de esquizofrenia. Dirigida por Brent Wilson (sin parentesco, a pesar del apellido), obtiene su nombre de uno de los clásicos de The Beach Boys incluido en el álbum Surf’s Up de 1971. Y es una ventana abierta a la carrera de uno de los músicos más fermentales del siglo XX, a una vida tormentosa marcada por la enfermedad, las adicciones, el miedo escénico y la fama.



El documental, en el que participan músicos reconocidos que lo admiran como Elton John, Nick Jonas y Bruce Springsteen, llega después de la biopic de 2016 Love & Mercy, que retrató al cantante en sus momentos de gloria junto a los Beach Boys y en situaciones que lo marcaron para siempre, como la muerte de su hermano Dennis y su matrimonio con Melinda Ledbette.



Elton John dice en la nueva película: “Brian simplemente tiró el libro de reglas. Te sacó de donde estabas y te llevó a otro lugar”. Y Springsteen no escatima en halagos: “No se creó un mundo más grande en el rock and roll que el de los Beach Boys. El nivel de musicalidad, no creo que nadie lo haya alcanzado todavía”.



Brian Wilson lanzó recientemente At My Piano, un disco íntimo, instrumental, con 15 versiones de sus legendarias composiciones. Entre ellas se encuentran Wouldn’t it Be Nice, California Girls, Love and Mercy y Good Vibrations. “Teníamos un piano vertical en nuestro salón y desde que tenía 12 años lo tocaba todos los días”, dijo el compositor durante la promoción de su nuevo material. Y agregó: “Nunca recibí clases, fui completamente autodidacta. No puedo expresar lo importante que ha sido el piano en mi vida. Me ha aportado comodidad, alegría y seguridad. Ha alimentado mi creatividad y mi naturaleza competitiva. Lo toco cuando estoy feliz o me siento triste. Me encanta tocar para la gente y me encanta hacerlo solo cuando nadie me escucha. Sinceramente, el piano y la música han salvado mi vida”.



Artista multifacético

Después de firmar con Capitol Records, a mediados de 1962, Brian Wilson compuso y coescribió muchísimos éxitos de la banda que entraron en el top 40 de las listas de sencillos de Estados Unidos. Pero, además, con los años se desempeñó como actor, habiendo aparecido en programas de televisión, largometrajes y videos musicales de otros artistas.



Formó The Beach Boys junto a sus hermanos Dennis y Carl, todos hijos de Murry Wilson, un compositor frustrado y denunciado como padre abusivo. Además de poner su voz a las canciones, fue productor y arreglista dentro de la banda. Las contribuciones de Brian dentro de los Beach Boys comenzaron a disminuir a partir de Smile (álbum que siguió a Pet Sounds), a raíz de sus crisis nerviosas y su comportamiento errático, que provocó tensiones en la interna del grupo. Finalmente, se alejó en un acuerdo consensuado con el resto de sus compañeros.



Tras años de someterse a un largo y costoso tratamiento, inició una carrera solista con la publicación de Brian Wilson en 1988, el mismo año en que The Beach Boys fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En esa etapa jugó un papel muy importante el médico que lo trató, que prácticamente se transformó en titiritero de su vida. En diciembre de 2011, volvió a unirse a los Beach Boys en una gira realizada con motivo del 50° aniversario de la banda.



Beatles vs Beach Boys

“John, escuchá esto. Tenemos que hacer algo mejor”, le dijo Paul McCartney a su compañero Lennon luego de escuchar, en 1966, el disco Pet Sounds de los Beach Boys. Un año después, los Beatles parieron el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. El objetivo se había cumplido: en 2003, la revista Rolling Stone situó al icónico álbum del Cuarteto de Liverpool en el número 1 de su lista de “500 grandes discos de todos los tiempos”.



Beatles versus Rolling Stones es quizás la rivalidad más conocida en la historia de la música pop, aunque nunca existió como tal. Y de eso se ríen hoy los sobrevivientes de ambas bandas. El grupo liderado por Mick Jagger y Keith Richards -el más longevo de la historia del rock- siempre ha sido un fenómeno de estadios, algo a lo que no pudieron acceder los Beatles en su época.



Pero sí hubo una rivalidad, a nivel de composiciones sobre todo, a un lado y otro del océano: la de los Genios de Liverpool y los Chicos de la Playa. Incluso antes de Sgt. Pepper’s, el disco Rubber Soul (y en especial la canción Norwegian Wood) inspiró a Brian Wilson a componer Pet Sounds (el cantante de los Beach Boys le había dicho a su esposa que escribiría “el mejor álbum de rock de la historia”). Y en esa competencia por el éxito y la excelencia, el gran ganador fue el público.

The Beach Boys.

Gira por EE.UU. en 2022 El cantante anunció una gira conjunta con el mítico grupo Chicago en este 2022. Se le unirán en el escenario colaboradores habituales y miembros de los Beach Boys como los guitarristas Al Jardine y Blondie Chaplin. Las fechas comienzan el 7 de junio en Phoenix y terminan el 26 de julio en Clarkston, con escalas en Los Ángeles, Kansas, Dallas y Tampa, entre otras ciudades.

Los 60: la playa, el surf y las chicas

Consultado recientemente por el portal especializado en música EFE EME sobre quién lo marcó al comienzo de su carrera, Brian Wilson respondió que Chuck Berry, uno de los padres del rock and roll. “¿Dónde me inspiro ahora? En los Beach Boys; mi grupo es mi inspiración”, destacó. A su vez, admitió que la cúspide de la felicidad la experimentó cuando grabó junto a sus compañeros el clásico California Girls. “Es la canción que más me gusta de todas, la más bonita. Supongo que me gusta cantarla, me encanta la letra”, destacó el compositor.



Las canciones iniciales de los Beach Boys reflejaban la cultura juvenil del sur de California a comienzos de los 60, el surf, los autos descapotables y los amores de verano. Pero como ocurrirá con los Beatles, hacia 1964 el grupo comenzó a abandonar esa estética para experimentar con nuevas secuencias armónicas, letras más personales e instrumentaciones con arreglos orquestales.