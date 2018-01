No conozco a nadie

A su vez, conozco mujeres que fueron hiper conservadoras y un día tiraron la chancleta y proclamaron su libertad —con lo que ello implica de libertad sexual— y "a gozar mi amor". Conozco exrevolucionarios que al ganar tres dólares ahora defienden el neoliberalismo (Donald Trump es progresista a su lado). A su vez, conozco exneoliberales que la vida los fumigó y ahora aman al Estado (viven de él). Conozco exjueces que nunca dejaron de pensar políticamente, militaban en la judicatura y un día alguien se avivó y les dijo "pica" y los (las) trasladaron por discrecionales. Conozco exjueces, también, que empezaron creyendo que sus ideologías salvarían al mundo y entendieron que la justicia, cuanto más alejada del poder político mejor (y más justa) para la gente.

Conozco políticos que sirven a la política. Conozco políticos que se sirven de la política. Conozco comunicadores que no se la creen y que advierten que su rol es intermediar con su palabra sobre lo que registran de la realidad. Conozco, también, comunicadores que a la realidad le aplican filtros dogmáticos y nos estafan. Conozco humoristas que trafican con su credo —y desde sus trincheras— batallan cínicamente mandando agua para sus molinos. Conozco, también, humoristas que desde la mirada crítica horizontal se otorgan la libertad de criticarlo todo, gozar con ello y hacernos madurar.

Conozco gente que se cree el "personaje" que representa. También conozco los que manejan su personaje como un cabezudo y por las noches lo guardan en una caja y son ellos. Conozco terrajas que nunca advierten su terrajez. Y conozco terrajas que, cuando toman conciencia, zafan con educación. Conozco cajetillas que vienen de una vida patricia y son gente bastante al pedo. Conozco también cajetillas truchos que solo se cuelan por allí creyendo que así son más.

Conozco tipas que se levantaron tipos por guita. Conozco tipos que se levantaron tipas por guita. Conozco montones de minas que están divinas y se "enamoran" de jugadores de fútbol feazos pero con mucho "dólar". Conozco jugadores de fútbol que solo le miran el cuerpo a muchas damas y pierden por primates. Conozco gente pobre que hace mucho por todos y no debería ser pobre. Y conozco pobres por vagos. Conozco ricos que la hicieron de vivos y tampoco debería ser así. Y conozco tipos ricos que la hicieron con la pega, con talento, inteligencia y tenacidad. Y conozco gente rica que también la hizo robando.

Conozco gente que habla con Dios. Conozco gente que no lo verá nunca. Conozco gente que no cree en Dios. No conozco a Dios (pero me gustaría.) Conozco gente a la que por alguna razón le contás tu vida más profunda al conocerlos en una noche de boliche. Conozco otra gente que nunca sabrá cómo es tu mente y de afuera parecen íntimos tuyos.

Conozco abogados que son un ejemplo de moral. Conozco otros que causan pena (vomitás). Conozco sindicalistas que piensan en los laburantes. Conozco otros que piensan en sus roscas. Conozco gente que parece buena y es escoria. Conozco gente que parece jodida y son buena leche. Conozco traidores, desleales y jodidos a montones. Conozco tipos solidarios, amigos y gente fraterna por pilones. Conozco gente oscura, enfermiza y mala para la sociedad: vanidosos, ególatras y psicopáticos. Conozco gente en equilibrio, apasionados por sus credos y jugados en sus causas de buen talante. Son generosos, magnánimos y justos. Conozco heladeros, ferreteros y almaceneros que son garcas. Conozco heladeros, ferreteros y almaceneros que son honestos y trabajadores. Conozco de todo y todo me influye. Eso me permite entender un poquito lo que somos. Solo conozco "algo" porque nunca se conoce —en el fondo— a casi nadie. O a nadie. ¿O no es así?