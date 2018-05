El tiempo entre comidas

Pocas veces un autor de best sellers consigue agregar calidad a sus páginas. En la mayoría de las ocasiones un libro de súper ventas no pasa de la receta, la fórmula una y mil veces trillada sin apartarse un milímetro. No es el caso de la española María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) quien ha cultivado una prosa limpia y precisa para lograr una certera pintura de personajes y ambientes. Lo vuelve a conseguir en su última novela, Las hijas del Capitán (Planeta, $ 950), un libro de más de 600 páginas cuya lectura no decae casi nunca.

Tal como ha sido un rasgo típico de la autora, esta nueva historia se ambienta en tiempos de la Guerra Civil española. Pero esta vez no es el desgarrador conflicto interno el escenario de la misma, sino una de sus consecuencias directas: el exilio. En este caso se trata de aquellos españoles que eligieron los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, en particular, como refugio. Con ello consigue una mirada sobre una de las corrientes migratorias menos conocidas del crisol neoyorquino.

La historia se centra en tres hermanas que de buenas a primeras deben hacerse cargo del negocio familiar ante la súbita muerte del jefe de familia. Es el año 1936 y Nueva York bulle en actividad mientras las principales capitales europeas se debaten en la crisis de preguerra. Una pequeña casa de comidas en la calle Catorce, en el corazón de la colonia española y cercana al Greenwich Village, que lleva el nombre de El Capitán es el centro de esta historia. Don Emilio Arenas es su dueño, un hombre de 52 años, felizmente casado y padre de tres hijas. Un infortunado accidente en el puerto termina con su vida y pone súbitamente a las cuatro mujeres en la situación de hacerse cargo del negocio o quedar, literalmente, en la calle. El entusiasmo de las tres veinteañeras se convierte en el motor y así se dispara esta peripecia. Sus historias personales, sus amores, las adversidades a las que deben hacer frente, su relación con los compatriotas y la vida de la ciudad de los rascacielos componen este enorme fresco.

María Dueñas fue celebrada por su primera gran novela, El tiempo entre costuras, a la que siguió La templanza, que narraba la vida de una costurera que terminó convertida en agente secreto para los aliados durante la Segunda Guerra.

