El comediante argentino Ezequiel Campa respondió al Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Mi personalidad. Es un enorme defecto ser como soy yo.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Que no se rían con mis chistes.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—De confusión.

—¿Cómo le gustaría morir?

—No me quiero ni enterar.

—¿Qué no perdonaría?

—Cualquier actitud que yo pueda interpretar como que no me quieren.

—¿Qué lo hace reír?

—Cuando se interrumpe la solemnidad.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Me interesa más la incondicionalidad que la fidelidad.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Dejarme querer y dejarme tranquilo.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—En este mundo haber podido descubrir que me gustaba la comedia y haber sido lo suficientemente inconsciente como para pretender vivir de ello. Haberlo logrado es una super extravagancia

—¿En qué ocasiones miente?

—Siempre que haga falta. Más que nada cuando me muestro interesado por proyectos que no me tienen como protagonista.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Los que ganan plata sin trabajar o con el esfuerzo ajeno.

—¿A qué persona viva admira?

—Eddie Izzard.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—La pobreza y quedarme pelado.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Ser muy medido y nunca haberme animado a tomar decisiones drásticas como irme a vivir a otra ciudad o dejarme llevar por mis impulsos.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La romantización de la pobreza.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mi pelo escaso e indomable.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—El canto, la música, los deportes, la carpintería, el dibujo y la capacidad de concentración.

—¿Cuál es su mayor logro?

—La resiliencia. Por mi historia familiar lo más lógico sería que yo fuese un inútil o estuviese metido en muchos líos.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi piano. Lo amo, lo compré hace 25 años. Algún día aprenderé a tocarlo.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—Permitir que te maltraten por plata sabiendo que de esa plata no depende tu economía.

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—La cualidad que más aprecio en una mujer? La misma que podría apreciar de un hombre.

—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—Igual que la anterior.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—“¿Me estás jodiendo?”

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Un mundo sin bancos ni inmobiliarias.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En los recreos en la escuela, jugando a la pelota.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Me gustaría que fuéramos muchos más. Me gustaría haber tenido abuelos.

—¿Cuál es su héroe o heroían de ficción favorito/a?

—El superagente 86.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Freddie Mercury.

—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En Leonardo Di Caprio. Me parece que se la pasa bien.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Elvira Romero de Muscardi. El personaje de China Zorrilla en Esperando la carroza.