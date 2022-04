A un clic de Hollywood: los fotomontajes que comparten desde Wanda Nara a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara se llevó todas las miradas al ser la superheroína del PSG por un día”, publicó el portal argentino Los Andes, a raíz de un fotomontaje que la mediática empresaria y esposa de Mauro Icardi reposteó entre sus decenas de historias de Instagram el 21 de mayo de 2021. “La increíble transformación de Nicolás Vázquez”, decía un titular de TN el 20 de enero de 2018, cuando el actor argentino apareció en sus redes caracterizado como Ragnar, personaje de Vikingos, la serie de la que es fanático.

Esas fueron algunas de las veces que el trabajo de Martín Rodríguez trascendió el mundillo de las redes y se coló en primera plana. Apareció en los titulares, aunque camuflado, porque a este uruguayo de 41 años no le interesa revelar su identidad. Tiene un trabajo de oficina pero en sus horas libres despunta el vicio de la edición y el fotomontaje desde @fixphstudio. Decidió crear la cuenta cuatro años atrás porque Instagram le permitía exponer y visibilizar estas fotos. “Sino era guardarlas en una carpetita en la computadora y mirarlas solo yo”, dice a Revista Domingo.

Jamás hizo un curso de diseño. Todo lo que sabe de edición lo aprendió gracias al ensayo y error: tocó, probó, leyó tutoriales y miró muchos videos para empaparse en el tema. Siempre le gustó trucar fotos para gastar a sus amigos. Primero usó Paint y más adelante le hincó el diente a Photoshop. Aprendió gracias a su talento artístico innato y su mucha intuición.

Este diseñador autodidacta acumula más de 5.700 seguidores en Instagram sin haber invertido un centavo en publicidad. ¿El secreto? “Cada vez que un famoso repostea o hace un comentario, suben de a 100 o 200, depende de la persona. Cuando me arrobó Wanda (Nara) me aparecieron 200 seguidores en una hora. La mayoría de las veces los famosos llegan a la foto por cuentas de fans”, revela.

Si bien las fotos que postea desde @fixphstudio no tienen altos niveles de interacción, eso cambia cuando se publican desde la cuenta del famoso en cuestión. Por ejemplo, la imagen de Flor Vigna en la piel del Joker tuvo 418 ‘me gusta’ en la cuenta de Martín, sin embargo, logró más de 52 mil en una hora cuando ella lo publicó en su muro de Instagram.

La lista de famosos que han reposteado sus imágenes para agradecer el trabajo es larguísima y variopinta: Cande Tinelli, Joaquín Furriel, El Polaco, Coco Silly, Silvina Luna, Darío Lopilato, Romina Gaetani, Wanda Nara, Nico Vázquez, Lio Ferro.

La vez que Maggie Civantos, protagonista de la serie Vis a Vis, subió un fotomontaje suyo a Martín se le multiplicaron los seguidores españoles.

En Uruguay también tuvo muy buena pegada: Victoria Saravia, Fer Vázquez, Varina De Cesare, Patricia Wolf, Guillermo Lockhart y Nico Furtado compartieron sus obras de arte.

Incluso Luis Lacalle Pou subió una historia con una imagen suya editada por Martín donde aparecía en un descapotable. “La reposteó y le puso me gusta. Todavía no era presidente, fue en 2019. Me parece que es un loco al que le divierten esas cosas”, comenta.

Esa imagen del primer mandatario ya no figura en el muro de Instagram de @fixphstudio. No es la única que desapareció en una de las tantas limpiezas que Martín ha hecho. Es que a pesar de no ser un profesional de la edición, cuida mucho la calidad del producto y elimina las fotos que no lo convencen. Prefiere dejar las mejores por estética y porque hace un tiempo que esta actividad dejó de ser un simple hobby para convertirse en una fuente de ingresos: trabajó para directores de cine y hasta rechazó propuestas por falta de tiempo.

Magia

Wanda Nara versión heroína del PSG por @fixphstudio.

Martín tiene una vasta base de datos con buenas fotos de películas, series y personajes, pero lo más complejo del proceso, según cuenta, es encontrar una imagen del famoso en cuestión que calce. Es necesario que se den tres condiciones para que funcione: “Buena calidad, buena luz y una postura adaptable a la otra imagen que voy a superponer”, enumera. Gesto, posición, cara y cuello deben coincidir para que se pueda hacer la magia. Si eso sucede, el resto del trabajo es súper rápido: en menos de 20 minutos sale un buen fotomontaje, según el artista.

Algunas veces opta por escribir directo a los famosos. Si bien Martín dice que se “se copan” con la propuesta porque les interesa tener material para mover en sus redes, no suelen encontrar fotos que sirvan o sean de buena calidad para enviarle.

“A veces son horas de búsqueda y terminás cancelando porque no era la foto, no calza, hay algo que está mal y no te cuadra. Entonces aborto y ya está”, dice.

Las fotos no van acompañadas de leyendas porque no busca transmitir ningún mensaje. Solo le interesa mostrar su arte y que otros lo aprecien. “Me divierte ver las repercusiones o que a la otra persona le guste”, dice. Con eso le alcanza. Y se sincera: “No espero mucho. Con las nuevas tecnologías, de repente en unos años lo podés hacer con una aplicación”.

Ganador

“Impresionante el talento que tenés. Gran trabajo. Abrazo grande”, le escribió Nico Vázquez apenas se vio caracterizado como Ragnar, de Vikingos. Con ese alentador mensaje, @fixphstudio hizo su debut en Instagram. El actor la compartió en sus redes, salió en la prensa argentina y explotó: todo el mismo día.

La respuesta de los famosos es fenomenal. Andy Vila le encargó una foto especial de la saga La rueda del tiempo. Guillermo Lockhart quedó fascinado con la seguidilla de filmes de terror que Martín le dedicó. Al futbolista Andrés D'Alessandro le gustó tanto verse como Ragnar que le pidió que se la enviara por correo en buena resolución para poder imprimirla y colgarla.

Martín logró monetizar el hobby. El argentino Matías Desiderio lo contrató para que hiciera el póster de Car 24, película que dirige y donde también actúa. A raíz de ese proyecto lo contactó el cineasta español Carlos Larrazabal para otro trabajo.

El póster que Martín Rodríguez hizo para el filme El Malecón, dirigido por Carlos Larrazabal.

El influencer argentino Lio Ferro, que tiene más de siete millones de seguidores, quiso que le editara las fotos de su libro pero no pudo aceptar: “Me agarró en Brasil, las necesitaba para ya y no pude darle para adelante”, cuenta.

Dice que le llueven pedidos de gente común que le mandan mensajes diciendo, ‘quiero ser Batman, Superman, Rambo’. Hizo algunos pero suelen enviar fotos que no sirven. Además, la mayoría son del exterior y se dificulta el cobro con un medio de pago compatible. El rédito económico no justifica el tiempo y el trabajo que le insume. “Para los argentinos es carísimo. Algunos se creen que se los vas a hacer gratis y así tenés un millón de comentarios tirándote indirectas”, cierra.