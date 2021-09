Clarissa Ward, la corresponsal de CNN que se jugó la vida en Afganistán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hacer periodismo en las calles de Afganistán con los talibanes empuñando sus armas automáticas es peligroso. Pero hacerlo siendo mujer, a cara descubierta, lo es muchísimo más. Este es el caso de la reportera de CNN Clarissa Ward (41), quien literalmente se jugó la vida cubriendo el conflicto en el país asiático y la bochornosa salida de las fuerzas estadounidenses.

“Vinimos al aeropuerto de Kabul para ver la odisea que deben pasar las personas para poder tomar un avión. Cada tanto se escuchan disparos”, relató Ward en uno de sus últimos despachos desde la caótica capital afgana, rodeada de talibanes y acompañada por su cámara y un guardia de seguridad. Muy cerca de allí, un atentado suicida del ISIS-K dejó 170 muertos, muchos de ellos niños, entre los que había 13 soldados estadounidenses. Mientras realizaba su trabajo, con una túnica negra y un pañuelo que cubría su cabeza pero no su rostro, un miembro de los talibanes enfurecido comenzó a acosarla. “¿Le puedo hacer una pregunta?”, lo anticipó Ward. “Sí, pero primero tiene que cubrirse la cara”, le respondió el joven miembro de la facción armada.



Mientras esto ocurría, una conocida presentadora de la televisión afgana tomaba la decisión de abandonar el país. Y días después, un periodista lanzaba loas sobre quienes hoy tienen el control completo de Afganistán, luego de la huida de unos 120.000 militares occidentales y civiles desde el aeropuerto de Kabul. Lo hacía frente a la cámara de un estudio de TV, con varios talibanes armados hasta los dientes parados detrás de él.



“¿Qué es eso?”, preguntó Ward al joven mientras señalaba una porra improvisada que el sujeto tenía en la mano, con la que le venía pegando a mujeres y hombres por igual. Un minuto después, el talibán le dijo que todo lo que estaba pasando era culpa de la presencia estadounidense en el país. Y algo de razón tenía: a un costo de 2.442 soldados muertos en una guerra en la que gastó miles de millones de dólares y que duró 20 años, el presidente Joe Biden había tomado la decisión de soltarle la mano al gobierno afgano, que poco o más bien nada hizo por detener el avance talibán.



Mientras Ward seguía caminando y se agachaba al escuchar un disparo, un civil se le aproximó y le preguntó cómo podía hacer para entrar al aeropuerto e irse del país. Era uno de los miles de afganos desesperados que intentaba huir del terror de los talibanes, ese que dio la vuelta al mundo mostrando a cientos de personas que intentaban trepar a un avión durante su despegue e incluso morían en el intento al caer desde el aire.



Otras personas se acercan a la periodista de CNN con papeles que demuestran que trabajaban para los estadounidenses o las fuerzas de la OTAN, como traductores o en otras ocupaciones. Y ella trata de asistirlos y darles consejos para que puedan abandonar el país de una forma segura. Segundos después, un talibán le saca el seguro a su AK-47 y se abre a empujones entre la multitud, muy cerca suyo. “Se puede ver que están muy exaltados por la adrenalina, o no se por qué será. Es una situación muy peligrosa”, dice Ward frente a la cámara que la sigue.



Un retroceso de 20 años

Aunque los talibanes -o al menos sus líderes- han intentado dar una imagen “conciliadora” porque necesitan de la ayuda internacional para sacar a flote un país inviable, casi nadie les cree. Y mucho menos las mujeres. Hace 20 años, cuando gobernaban Afganistán, las mujeres no podían trabajar ni estudiar y debían salir a la calle con la cara tapada. Los talibanes aseguran que esto no volverá a ocurrir, pero mientras lo dicen, se cubren con pintura carteles publicitarios en los que se ven modelos con el rostro descubierto. O lo que es peor: atentan contra una escuela a la que concurren cientos de niñas.



No era la primera vez que Ward veía todas estas cosas: en 2019, obtuvo un acceso sin precedentes al territorio controlado por los talibanes para realizar un reportaje exclusivo. Junto a la productora de CNN Salma Abdelaziz pasaron varias horas en una madrasa (escuela religiosa) local, donde docenas de niños y niñas estudiaban detenidamente sus coranes, y en una clínica gestionada por los talibanes en el pueblo de Pashma Qala. Una de las autoridades locales, Mawlavi Khaksar, le dio una entrevista. “El hombre revela algunas de las aparentes contradicciones de la imagen en evolución de los talibanes. Aunque tiene un teléfono inteligente y utiliza Facebook para informarse, también se muestra firme en que los hombres y las mujeres culpables de adulterio deben seguir siendo lapidados hasta la muerte”, comentó Ward.



Tras la toma del poder por parte de los talibanes, solo quedaron los hombres en las calles de Kabul. Y una tienda que visitó la corresponsal de CNN incrementó su actividad comercial: desde hace muchos años su propietario vende burkas, el atuendo que cubre a las mujeres de pies a cabeza.



Clarissa Ward cubrió la toma del poder en Afganistán por los talibanes.

Asumiendo riesgos

Casi dos meses después de un golpe militar que ocurrió en febrero de este año en Myanmar (Birmania), Ward y su equipo fueron los primeros periodistas extranjeros a los que se les permitió entrar en esa nación del sudeste asiático. Informaron sobre la represión generalizada y enfrentaron a la junta militar por la violenta contención de las protestas.



Mientras la India experimentaba su segunda ola mortal de coronavirus, viajó por todo el país para cubrir la crisis en curso. Fue una de las tres corresponsales de CNN que reportó sobre la descontrolada propagación de la COVID-19, desde un pabellón para enfermos en Uttar Pradesh y desde los crematorios desbordados en Delhi y en la ciudad santa de Varanasi, entre otros lugares.



También formó parte de la cobertura que hizo la cadena estadounidense del primer viaje al extranjero de Biden como presidente, durante el cual se reunió con su homólogo Vladimir Putin. El mandatario ruso bebió un trago amargo -y no precisamente de vodka- al ver frente por frente los ojos claros de la reportera. En 2020, Ward había investigado el envenenamiento del líder opositor Alexey Navalny y descubrió nuevas pruebas que identificaban a los servicios de seguridad estatales, que siguieron al político durante más de 30 viajes a lo largo de tres años.



Según el perfil de su periodista del momento publicado por CNN, Ward entrevistó a Navalny en un lugar no revelado en Alemania -incluso le mostró fotografías de los agentes que lo rastrearon- y se enfrentó a un presunto miembro del equipo de élite de toxinas en su casa en las afueras de Moscú.



El viernes 27 de agosto, Clarissa Ward abanó Afganistán rumbo a Doha, la capital de Catar, desde el aeropuerto que cuatro días después quedó en manos de los talibanes. Lo hizo a bordo de un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto a unas 400 personas, en su mayoría afganos que hoy comienzan una nueva vida en el exilio.



Trabajó para varias cadenas Ward se graduó de la Universidad de Yale y tiene un doctorado honorario en letras de Middlebury College. Trabajó en ABC News (como periodista en Moscú) y CBS News. Fue nombrada “Corresponsal del año” por los premios Gracies en 2019 y es autora de On All Fronts: The Education of a Journalist, un libro de memorias.