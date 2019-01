La ciencia, un asunto para mentes jóvenes

El lugar común dice que la ciencia y la tecnología es algo arduo, seco y aburrido. Y que por eso niños y niñas (o niñes) le huyen a todo lo que venga con una tabla periódica, un ecuación o un cálculo. Pero, como dice la bióloga y divulgadora María José Albo del Instituto Clemente Estable, de los 8 a los 12 años es la edad en la que hay mayor avidez por aprender sobre ciencia y tecnología.

Por esa razón, entre otras, el instituto en el cual trabaja Albo se unió a una productora audiovisual La Casa del Árbol y al sistema educativo (en este caso, el público) y generó instancias de encuentro y aprendizaje entre ciencia y alumnos de 5°. Esa experiencia, la segunda, resultó en el cortometraje Los niños que cuentan ciencia sobre lo aprendido en los talleres —llevados a cabo en la escuela canaria Los Cerrillos—, realizado por los niños y exhibido el miércoles pasado en el Centro Cultural de España.

Albo es consciente del prejuicio y dice que una de las metas de los talleres es derribar esas nociones. “Además, es relativo eso de que la ciencia es complicada para niños. Desde nuestra experiencia hemos visto que divirtiéndose, aprenden. Es impresionante, todo lo agarran si sienten que es un juego. Además, tratamos de demostrarles que lo que hacemos nosotros en la investigación no es tan difícil y duro”.

No es el único indicio que la ciencia atrae a las mentes más jóvenes. La escritora Silvia Soler editó este año El viaje que cambió la ciencia —sobre el periplo de Charles Darwin en Uruguay—, el más reciente en una serie de libros sobre temas científicos y dirigidos a un público infantil o preadolescente.

Para ella, las claves para atraer el interés y mantenerlo se resumen así: “Un personaje de ficción, o más de uno. En los otros libros hemos tenido a dos personajes, Sofía y Lucas. Otra cosa que hacemos es recurrir en la imagen como apoyo: trabajamos con ilustradores y fotógrafos en todos los libros. Y otro recurso que usamos para facilitar es la fragmentación del texto: no hacer grandes capítulos sino como a veces se hace en el periodismo: recuadros como ‘¿Sabías que?’ y otros por el estilo. Además, evitamos introducir palabras que no puedan ser explicadas rápidamente”.

Por su parte, la investigadora y también divulgadora Anita Aisenberg sostiene que no hay subestimar a ese público. “Ellos son capaces de seguirnos y plantean preguntas importantes, que nos desafían”, comenta y agrega que lo importante es transmitirles que “todos podemos hacer ciencia desde el lugar en el cual estamos. La ciencia es algo cotidiano, forma parte de nuestras vidas, está en todo lo que hacemos, aunque no estemos atentos a eso”.

Aisenberg añade que además del libro sobre el viaje de Charles Darwin, en el cual ella estuvo involucrada y que contó con el apoyo financiero e institucional de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), también se está preparando un nuevo libro que mezclará ciencia y, en este caso, aventuras: Aracne. Será una novela gráfica que tendrá como protagonistas de seres humanos en miniatura que interactuarán con arañas.

Para Soler, hablar del mundo animal es una de las vías más eficaces para llegarle a esa audiencia, pero por lo general a ella le resulta complicado saber cómo sus textos -que sierpes son revisados por científicos, en un diálogo entre expertos y literatos- son recibidos por los niños. “No es fácil hacer una evaluación de cómo se reciben los textos. Las veces que más nos acercamos a tener una retroalimentación correcta fue cuando hemos ido a las escuelas y ahí hemos tenido contacto directo con los niños y con las maestras. Y ahí vimos que en lo que respecta a arqueología y biología lo que hemos hecho funciona bastante bien”.

Albo, por su lado, ve en este pequeño auge de la divulgación científica entre los niños la respuesta a una demanda: “Creo que hay una necesidad, y un hueco bien importante para llenar. En particular respecto a cosas que son nuestras, como la biodiversidad, los animales autóctonos que están en peligro de extinción y no se sabe. Los niños saben bastante de cosas que tienen que ver con lo que ocurre en otros países, pero conoce muy poco sobre las cosas que se están dando acá. Nosotros como investigadores tenemos un rol para cumplir y tenemos que divulgar lo que hacemos. Eso no lo podemos hacer encerrados en nuestros lugares de investigación. En el Clemente Estable recibimos a muchos niños y jóvenes, pero ahora también estamos saliendo nosotros. Tal vez por eso, porque salimos, es que estamos haciendo divulgación de una mejor manera que antes”, concluye.

