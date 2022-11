Chris Martin se metió al público argentino en el bolsillo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La frase latina Veni, vidi, vici, que se le atribuye a Julio César y se utiliza en el mundo desde hace unos 2.000 años, se traduce al castellano como Vine, vi y vencí. La traslación más frecuente al inglés es I came, I saw, I conquered, y perfectamente es la que podría estar utilizando el cantante de Coldplay, Chris Martin, luego de meterse a los argentinos en el bolsillo (a los argentinos y unos cuantos millones de dólares). La banda de soft rock británica formada en Londres en 1996 dio un total de diez shows seguidos en el estadio de River Plate, un hecho inédito en la historia de la música rioplatense, frente a auditorios que alcanzaron las 60.000 almas por noche.



Pero los ingleses no solo mostraron ser cracks en el mundo del espectáculo, sino también fuera de él: Chris Martin salió a comprar una guitarra y terminó tocando con los empleados de la casa de instrumentos; emocionó a todo un país cantando De música ligera (un “himno” argentino que hizo en un decoroso castellano); invitó a los dos sobrevivientes de Soda Stereo (“Zeta” Bosio y “Charly” Alberti) a tocar con junto a Coldplay y pidió para ir a un canal de TV (algo que no acostumbra a hacer) para agradecerle al público tantas muestras de cariño.



Coldplay no paró de dar sorpresas en su visita a la capital porteña. En su quinto show, por ejemplo, invitó a subir al escenario a Tini Stoessel, la artista que de este lado del río llenó el Estado Centenario. La cantante interpretó Let Somebody Go, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres, y aprovechó para mechar uno de sus hits, Carne y Hueso, acompañada por Chris Martin en el piano.



Cinco recitales después, llegó la hora de bajar el telón: “Estamos un poquito tristes porque esta noche es el último concierto aquí. No me quiero ir, pero gracias a todos”, expresó Martin al comenzar el décimo recital. Y su agradecimiento fue sincero, realmente, al punto que se tatuó “Gracias Totales”, frase icónica popularizada por Gustavo Cerati cuando era el frontman de Soda Stereo. Además, el líder de Coldplay dijo más de una vez que De música ligera es la “mejor canción” que tuvo el repertorio del Music of the Spheres World Tour.



Un par de horas antes del último show en el Monumental, Martin y el guitarrista Jonny Buckland fueron hasta el estudio de Telenoche (eltrece) y tuvieron un mano a mano con el periodista especializado en música Bebe Contepomi y la nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale. Durante la entrevista, hicieron olvidar a todos que hace cuatro décadas Inglaterra estuvo en guerra con Argentina por las Islas Malvinas. Y demostraron que la música une a los pueblos como muy pocos otros fenómenos. Una de las palabras que más utilizaron a lo largo de la charla fue “amor”. Hablaron almibaradamente sobre el cariño que sienten hacia el público argentino, que respondió increíblemente pese a la crisis económica del vecino país, y de la energía especial que sintieron en cada concierto (algo que también ha destacado, por ejemplo, el cantante de Megadeth Dave Mustaine). “Somos muy afortunados de hacer lo que amamos en un lugar que amamos. No sentimos miedo de expresar lo que sentimos”, confesó Martin. Y anticipó que, después de un descanso, le gustaría volver a tocar en Argentina.



De la escuela a la fama

Christopher Anthony John Martin (Exeter, Devon, 1977) fue el primogénito de los cinco hijos del matrimonio formado por un auditor de cuentas y una profesora de música. Se educó en la Exeter Cathedral School y en la Sherborne School (en Sherborne, Dorset), una de las escuelas privadas más caras del Reino Unido.



Según el sitio especializado biografíasyvidas.com, fue allí donde, con dos compañeros de estudios formó su primera banda, The Rockin’ Honkies, dedicada al rhythm and blues y al soul, y donde conoció al que años más tarde sería su manager, Phil Harvey.



En 1996 ingresó en el University College de Londres, la tercera institución de educación superior más antigua de Inglaterra; estudió historia antigua y se graduó con honores en griego y latín. En Ramsay Hall, la residencia universitaria, conoció a Jonny Buckland, guitarrista al igual que él. Pronto hicieron migas y formaron Pectoralz, primer embrión de Coldplay. Poco después se les uniría otro compañero del campus, el bajista Guy Berryman, y, como trío, empezaron a tocar en pequeños clubes en Camden. En enero de 1998 se concretó una nueva incorporación, la del baterista Will Champion. La banda cambió su denominación primero por Starfish y posteriormente por Coldplay, nombre con el que terminó logrando el reconocimiento local e internacional.



Una banda monumental

En el año 2000 Coldplay lanzó su primer álbum, Parachutes, que incluía su primer gran éxito, Yellow, con el que se dieron a conocer a nivel global. El disco fue nominado a los premios Mercury, que cada año reconocen al mejor álbum lanzado en el Reino Unido. Y de allí en más no han parado de componer éxitos, muchos de los cuales, como era de prever, estuvieron presentes en los recitales de Argentina: Fix You, The Scientist, Viva la Vida, Clocks y A Sky Full of Stars fueron algunos de ellos. Hoy, Coldplay es la agrupación más importante que se encuentra de gira por el mundo. Y la que más factura por sus shows que son, al igual que el estadio de River, monumentales.

De música ligera y un homenaje a Cerati En cada uno de los recitales que la banda británica dio en Buenos Aires, uno de los momentos más altos fue cuando sonó el éxito de Soda Stereo De música ligera, en una especie de homenaje a Gustavo Cerati. Coldplay también incluyó Persiana americana, un tema más difícil de interpretar (y se notó) para un cantante de habla inglesa.



En la entrevista para la TV, Martin explicó por qué decidieron incluir el tema que se canta en todos los fogones y asados: “Para ser honestos, ‘De música ligera’ es la mejor canción del show, sin dudas. Y no es nuestra. Así que es una lección de humildad para nosotros, porque justo cuando nos estamos sintiendo estrellas de rock, la tocamos y decimos: ‘Bueno... Eso suena mejor que nuestras canciones’. Y es algo muy cierto. El show es increíble, pero cuando tocamos esa canción, el púbico estalla. Es una lección de humildad y nos pone los pies sobre la tierra. Es una canción fantástica, increíble... Siempre es divertido tocarla”.