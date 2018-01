Chola buchona

WASHINGTON ABDALA

—¡Ya limpié Doña María! ¡Es que su nieto le pega duro al vino patrona! ¡Ese ya no pide milanesas solo alcohol y alcohol… ¡Cómo creció ese nene! ¡Y pensar que era un gurí y ahora barre con todo! ¡Salió bravo eh!

—¡No sea atrevida Chola! ¿Mire si mi nieto va a ser así? ¿Usted cree que es como su hijo? ¿Ese que apareció en la foto con la Ferrari en Malvín Norte? ¡Ese si que es un sabandija! ¡Su hijo y todos los ñeris de sus amigos!

—Humm, no sé si será parecido a mi hijo, que es solo un muchacho de barrio humilde que revende lechuguitas peperiles. Tampoco vamos a complicar al mundo por cosas chicas…pero su nieto y la novia, ese sí salió fiero. ¿No vio el video de él y su novia en el wasá? ¡Mejor no lo mire patrona porque le da un infarto! Y la muchacha con la que aparece es una pervertida, uno ve cuando lo agarra y lo masacra al pobrecito. ¡Copuladora! ¡Están terribles las mujeres de hoy! Nosotras no éramos así. ¡Encaran y adelante con los faroles!

—¿Qué video? A mí nadie me mostró nada…

—¡Y qué le van a mostrar si usted sigue con el teléfono fijo señora! ¡En el celular está todo, todoooooo! Pere, espereeee que le muestro… A mí me lo mandó una vecina que tiene el dato que trabajo para usted...

—(Doña María mira el video) ¿Ese es mi nieto? ¿Y cómo sabe que es mi nieto? ¡Pero es una película pornográfica esto! ¿Y qué hace esa salvaje trepada arriba del nene? ¡Asesina!¡Lo va a matar! ¡Lady Godyba!

—Bue, me parece que es un asesinato consentido… Mire, mire esta parte cuando ella se pone mimosa y él queda loquito, loquito… Y mire ahora, lo empeñoso y persistente del gurí.

—¡Ese no es mi nieto! ¿Qué le pasa? ¿Está electrocutado?

— ¡Es que todo está "inflamado" en ese momento patrona!

— ¡Borre esas porquerías haga el favor! ¡Chancha! ¡Mal pensada! ¡Vieja degenerada!

— Pero patrona, esto lo está viendo todo el mundo. Es más, están los dos chochos de que los miren… ¿Y la malpensada soy yo?

—¡Qué atrevida! ¡Bien de gente de su condición! ¡Mire si mi Agustincito va a estar feliz mostrando todas sus partes pudendas! ¡Nosotros no somos la familia de la Coca Sarli! Tenemos dignidad, honor y hasta un linaje que preservar. ¡Usted no entiende nada de eso mija! ¡Usted es medio aborigen Chola!

—Bue, no sé eso pero su nietito anda con esa muchacha que es amiga de mi hijo, que sale en la comparsa con ellos y esa morena no viene de Inglaterra doña. Más bien es de Palermo la gurisa. No sé si este año no sale en la C1080…

—¡No me diga que además está en el carnaval! ¡Me quiero pegar un tiro! ¡Nosotros los Zubizarreta Artagabestias Duvagón Tranquet Garronetti no nos mezclamos así.

—Bue, su nieto anda mezclado de lo lindo. ¡Se me calienta la batería del celular cada vez que pongo el video del Agustincito y la morena! ¡Aijuna carajo!

—¿Y cómo se llama esa atrevidaaa?

—Shirley, ella es "la" Shirley.

—¡Me quiero morir con ese nombre terraja! ¡Agustincito y la Shirley! Toda una vida de refinamiento, colegio británico y estudios en Londres para terminar con esa atorranta. ¿Cómo haré en el bridge cuando se enteren mis amigas? Una no puede recibir tanta desgracia encima! ¡Que revivan a Invasor y me voy a Maroñas!

—Tranquila patroncita que esto no tiene futuro. Tranquila.

—¿Y usted cómo sabe?

—Es que…ya hay otro video y al Agustincito ya no le gusta más la Shirley. Anda en otra cosa… Está en otra. Y no creo que usted quiera saber nada de lo de ahora…

—(Implorando) Dígame lo que sea Chola, lo que sea con tal de que no prospere ese encuentro anti natural…¿Qué pasa ahora?

—Ahora "está" con el hermano de ella. Agustincito se ennovió con el "Braian".

-¡Plop! (Doña María es ingresada a cuidados intensivos del Hospital Británico. Se encuentra en estado reservado.)