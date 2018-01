La chilena global

El diario El Mercurio de Chile no ahorró calificativos: Mon Laferte es para ellos la mejor artista del 2017. Es que si bien la cantante ya había demostrado su calidad en 2016 fue el año pasado cuando dio su golpe de gracia: ganó un Grammy Latino y convirtió su carrera en un fenómeno global.

En febrero, la cantante chilena radicada en México estuvo en el festival de Viña del Mar, donde presentó su ya entonces exitoso disco Mon Laferte Vol. 1 (que en realidad es el cuarto disco de su carrera), en abril editó su quinto trabajo La Trenza, donde se destaca el nivel de las colaboraciones: desde Juanes, al español Enrique Bunbury, los chilenos Inti-Illimani y Jorge Drexler. Allí, el impacto de su single Amárrame, que interpreta con Juanes, fue inmediato a escala mundial.

Esta cumbia amplió su espectro popular con nuevos colores. Su triunfo se reflejó directamente en el dial, donde tres de sus temas —el mismo Amárrame, Tu falta de querer y Amor completo— aparecieron dentro de las 10 canciones chilenas más tocadas. Fue por ese mismo tema que ganó un Grammy Latino a la Mejor Canción Alternativa. Además, estuvo nominada en otras tres categorías: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

"La canción alternativa es, además, una señal. En un negocio de negocio pop de habla hispana dominado hace rato por el regaetón y la versión latina del trap, como pruebas surtidos baladistas y cantantes pop convertidos a la moda —desde Enrique Iglesias a Luis Fonsi y desde Shakira a Carlos Vives—, el gesto de lanzar una cumbia como Amárrame es casi rupturista", señaló la reseña de El Mercurio al escogerla mejor artista.

Otro punto fuerte de su 2017 fueron los shows, uno memorable en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y ahora el Amárrame Tour, que desde febrero del año pasado la tiene de gira por México, Estados Unidos, España y varios países de Sudamérica, aunque por el momento no se ha anunciado Uruguay entre ellos.

Definirse para ella es sencillo: "Me gusta que la gente me vea como una contadora de historias, disfruto más siendo intérprete de las canciones que escribo, disfruto más del escenario, no me gustan los estudios, es como estar en una nave espacial repitiendo sin parar hasta que das con la toma redonda. Trato de contarlas con ritmos muy diferentes: de hecho, en La Trenza hay un bolero, un ska, una cumbia… No sé si musicalmente tiene tanta coherencia, pero a mí me hace sentir como si estuviera dentro de una película, contando una historia con todos los recursos que tengo", dijo al portal español Notodo.

Marcas.

Entre la treintena de tatuajes que Mon Laferte tiene en su cuerpo, aquel que retrata a una mujer de pelo largo y rodeada de flores es probablemente el que habla más sobre sus orígenes. La imagen sobre su brazo izquierdo representa a su abuela Norma Herrera, una cantante de boleros que le legó parte de la banda sonora de su vida: Margot Loyola, Cecilia, Chavela Vargas, Mercedes Sosa y un amplio registro de folclore latino que se fusionaría con influencias de rock, pop y blues para delinear la identidad musical de la primera cantante y compositora chilena en ganar un Grammy latino.

Norma Monserrat Bustamante Laferte —su nombre real— partió cantando desde muy pequeña. A los 13 años recorría bares y pubs de su natal Viña del Mar y de Valparaíso cantando canciones populares. A fines de 2002, el programa Rojo, fama contrafama buscaba a los integrantes de su segunda temporada. Tras superar la etapa de audiciones, la cantante logró entrar al programa. En Rojo lanzó su primer disco, que obtuvo oro y platino, y protagonizó Rojo, la película junto a otros participantes. Pero, también se hizo conocida como intérprete de baladas románticas, un género que, si bien le entregó buenos resultados comerciales, la alejó de sus pretensiones como artista.

En 2007 emigró a México para iniciar un nuevo camino musical. Partió de cero: debió buscar oportunidades para presentarse en bares y hacerse conocida. Dos años después de su llegada al país azteca, fue diagnosticada con cáncer de tiroides. El tumor estaba cerca de sus cuerdas vocales y la podía dejar sin volver a cantar. Pero se recuperó. Fue el momento clave para el despegue de su carrera, esta vez como Mon Laferte. "Antes de eso yo no había mostrado mis canciones. Digamos que me dio el valor. Después de la enfermedad dije bueno, tal vez mañana me muero y nunca voy a haber mostrado mis composiciones. Y me atreví", contaba a la revista Ya en noviembre de 2016.

Su primer álbum con su nuevo nombre fue Desechable, de 2011. Siguió con Tornasol, dos años más tarde y, en 2015, lanzó el ya mencionado MonLaferte Vol.1. Con este último disco, Mon recibió sus primeras nominaciones a los Latin Grammy, en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Alternativa 2016.

Pero fue en 2017, con su álbum La trenza —platino en México y Chile—, cuando Mon se consolidó como una de las artistas latinas más relevantes y los Latin Grammy así lo reconocieron: además de su triunfo como Mejor Canción Alternativa.

Tanta actividad no ha sido fácil. "Fue un año muy intenso, pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo. Y, si te soy sincera, ya no sé si tengo los pies en la tierra. Me siento muy feliz, pero al estar trabajando todos los días, me mantengo ocupada y muy centrada en cada una de las cosas que vienen. Intento hacer las cosas bien, dudo mucho, sufro mucho con cada decisión… ", contó en una entrevista. En base a El Mercurio/GDA

Vida en pareja en redes

Revistas del corazón y cronistas de espectáculos habían especulado abundante sobre quién era la pareja de Mon Laferte. El 16 de setiembre pasado la cantante decidió dar fin a los rumores, bien al estilo de estos tiempos, lo hizo a través de su cuenta en Instagram. "Gracias mi amor", escribió y posteo una foto con Gamaliel De Santiago Ruvalcaba, un productor musical con quien incluso trabaja la artista y ha dirigido varios de sus videoclips. Después de la noticia, varios se percataron que Gamaliel no solo es la pareja de Mon, sino que están casados y que él así lo tiene actualizado en su cuenta de Facebook.