¿Con quién cenaría?

Da igual. Marilyn Monroe, Domingo Perón, Vicky Xipolitakis, Napoleón o San Martín, el que a usted se le antoje. Seleccione con ganas y piense la razón de esa selección.

Resulta que el video que encontré por YouTube realiza esa pregunta y la gente contesta cosas bien disímiles y curiosas. Es más, cuando vi el video, pensé: ¡Qué bueno que se le ocurrió a alguien semejante pregunta!, porque yo me la había formulado alguna vez en la vida, y me perdonarán, pero pensé en Arturo Pérez Reverte como contraparte ideal. Esa fue mi opción. El tipo, en sus ángulos intelectuales me moviliza, me gusta su irreverencia, su escepticismo y su mal talante. Quizás sería una persona como para beber una larga noche y oírle sus cuentos de reportero de guerra o sus odios hacia la idiotez humana. Pero no tengo una larga lista. Quizás John Lennon o Winston Churchill, a ellos me gustaría interrogarlos. ¿No se bancaban más con Paul? ¿O Don Winston, dígame la justa si en algún momento creyó que todos hablaríamos alemán?

Me imagino que más de alguno me diría que querría comerse un asadito con Artigas. Yo no, prefiero seguir con el mito a conocer la verdad (¡lo único que falta es que por charlar con Artigas me deprima sobre nuestra identidad nacional!). Pensándolo bien, Cleopatra me come la cabeza. ¿Cómo hizo esa mujer para embaucar a los romanos? ¿Cómo sería? ¿Look Sofía Zámolo o Patricia Sosa? Puede ser una posibilidad a considerar si me dieran la opción.

Estoy seguro de que usted no coincidirá conmigo. De seguro, usted tendrá sus preferencias y estará gruñendo delante de este artículo, diciendo: ¡Cómo no te das cuenta Turco que hay que conocer al Che o a Mao! ¿No pensaste en Marx? ¿Cómo no se te pasa por la cabeza conocer a Gandhi o a Mahoma? ¿Y a Jesús? ¿No te das cuenta de lo obvio? Porque es así la cosa, cada uno mira y entiende al mundo como se le antoja y lo que está cantado para algunos, para otros es una rareza.

¿Qué pasó en ese video? Sencillo, que a los hijos pequeños de todos los interrogados que producían las opiniones referidas, las que decimos todos los humanos que creemos que nos perderíamos no sé qué cosa si no tenemos la chance de cenar con alguna celebridad —presente o pasada—, resulta que todos esos pequeñitos, ante similar pregunta, contestaban "que querían cenar con sus padres". Punto, repito: Cenarían con sus papás y sus mamás. Sin vueltas, sin complicaciones y solo como un acto de amor limpio, frontal y fuerte como una piña al mentón en seco. ¿Cómo los adultos no pensaron en sus hijos? Ninguno, ninguno, ninguno, todos cayeron (caímos) en la trampa de la pregunta. ¡Burros, burdos y mediocres! Quedé desarmado. No lo niego, al ver el video, además, se me cayeron varios lagrimones. A veces la magia de la comunicación son algunos segundos que nos toman desprevenidos y nos muestran lo que sabemos pero que lo olvidamos por necios o cobardes. El sapiens es así.

Por eso hoy se me antoja recordarles lo principal de nuestras existencias: estamos acá para sentir y ser lo mejor que podamos ser como humanos que somos. Eso nos diferencia de todos los bichos que andan por allí, por eso "imaginamos" lo que ningún animal puede hacer (los perros se arriman bastante a esto por eso nos emocionan tanto; llevamos más de catorce mil años de amor ininterrumpido con los canes, por eso cuando nos miramos con ellos surge algo inexplicable).

Me estaré poniendo viejo, o maduro, o no se qué, pero esos niñitos desarticulando el relato insignificante de sus padres me explicaron que lo importante siempre está al alcance de la mano y no subiendo el Everest.

Se los recuerdo para no perdernos en tonteras varias. No vale la pena. Lo esencial está bien cerca, el resto es fuego fatuo. Feliz domingo.