Cecilia Comunales responde al Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Cuál es el defecto propio que deplora más?



-Cuando me enojo, me empaco. No te hablo por horas. Necesito pensar, procesar y dejar que se me vaya el enojo.



-¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?



-La falta de honestidad.



-¿Cuál es su estado mental más común?



-Pensando en cosas nuevas hacer.



-¿Qué no perdonaría?



-Perdonar es sanar... aunque no se olvida.



-¿Qué lo hace reír?



-El buen humor con amigas o familia.



-¿Cuál es su idea de la fidelidad?



-Ser fiel es respetarse y respetar al otro en todo lo que esté hablado.



-¿Cuál es su asignatura pendiente?



-Ser madre.



-¿Cuál es su mayor extravagancia?



-Ahhh... jaja.



-¿En qué ocasiones miente?



-Mentiras “piadosas” siempre y cuando no dañen al otro.



-¿Cuál es su mayor miedo?



- A las cucarachas y a sufrir.



-¿Cuál es su mayor remordimiento?



-Haberme retirado, aunque fue en mi mejor momento me hubiese gustado hacer alguna pelea más.



-¿Qué le disgusta más de su apariencia?



-Que me tengan miedo.



-¿Cuál es su mayor logro?



-Mi título mundial y mis títulos internacionales.