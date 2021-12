Con Carrie-Anne Moss renace la Matrix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para la filosofía, la Matrix muestra la posibilidad de una realidad ilusoria producida artificialmente en nuestros cerebros por un sistema informático al que estaríamos conectados. Y, por tanto, la posibilidad de que lo que creemos real no lo sea verdaderamente. Para los amantes de la ciencia ficción, es la oportunidad de ver en estos días la cuarta entrega de la famosa saga de los hermanos (ahora hermanas) Wachowski. Y para actores como Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, es el desafío de volver a encarnar los papeles (y exponerse otra vez a la crítica) que les dieron tanta fama y dinero.

La canadiense Carrie-Anne Moss era una mujer de 32 años cuando la primera película de la saga, The Matrix, hizo explotar la taquilla en 1999. En los estertores de este 2021, el estreno de The Matrix Resurrections la encuentra con 54 años y una imagen prácticamente incambiada, interpretando nuevamente el papel de Trinity, una hacker clandestina y eterno amor de Neo (Keanu Reeves).

Para exprimirse el cerebro

Según la descripción de Warner Bros. Pictures, The Matrix Resurrections es una continuación de la historia establecida a partir de la primera película de 1999 (y no una precuela como algunos habían especulado): “Reúne a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como a los iconos cinematográficos Neo y Trinity, en una expansión de su historia que se aventura de nuevo en Matrix e incluso más profundamente en la madriguera del conejo. Una nueva aventura alucinante con acción de escala épica, ambientada en un mundo familiar pero aún más provocativo donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente”.



De todos modos, el guionista David Mitchell ha aclarado que no se trata de “una entrega más”, sino de una historia autónoma.



Matrix Resurrections cuenta con un guión coescrito por Aleksander Hemon y Mitchell. La cuarta entrega presenta el regreso de Reeves, Moss y Jada Pinkett Smith, repitiendo sus papeles icónicos como Neo, Trinity y Niobe. Por otra parte, Lambert Wilson y Daniel Bernhardt también retoman sus respectivos papeles de villanos de El Merovingio y el Agente Johnson.

A 22 años de la primera película y a 18 del final de la trilogía original, The Matrix Resurrections es una sorpresa por varios motivos. En primer lugar, porque se trata de un capítulo en una historia que muchos suponían cerrada. En segundo, porque solo una de las hermanas Wachowski (Lana) figura en los créditos como directora. Y en tercero, porque tanto Neo como Trinity, murieron en The Matrix Revolutions. Así que quienes lloraron sus pérdidas en 2003, deberán saber que esas lágrimas fueron en vano.

“Definitivamente hay un proceso para aclimatarse a una experiencia tan increíble, ser parte de algo que transformó mi vida de muchas maneras diferentes, y de algo que realmente significa mucho para otras personas”, declaró Moss en una reciente entrevista con Infobae. “Todavía lo estoy procesando y creo que probablemente lo haré por mucho tiempo”, agregó sobre el regreso de la franquicia y el impacto que esta ha tenido tanto en el cine como en su vida.

En otra entrevista realizada por Zoom con la revista Viva de Clarín, la actriz confesó que la saga Matrix ha sido el “punto alto” de su carrera. Moss sabe que, como les ha pasado a muchos actores y actrices, le costará mucho despegarse del personaje. “Es una experiencia increíble que no se puede comparar con ninguna otra que haya tenido como actriz”, resumió.

Actriz desde niña

Carrie-Anne Moss nació en Burnaby, una ciudad canadiense de 258.000 habitantes, aunque su niñez la vivió junto a sus padres, Barbara y Melvyn Moss, en la cercana ciudad de Vancouver. Su nombre proviene de una canción de los Hollies, el grupo de Manchester que el año de su nacimiento (1967) grabó el tema Carrie-Anne, dedicado a la cantante y actriz británica Marianne Faithfull.

De pequeña, Moss supo que lo suyo era la actuación: cuando tenía 11 años entró en el Vancouver Children’s Musical Theater y al poco tiempo hizo un tour por Europa con el coro de la escuela secundaria Magee. Luego se involucró en la Academia Americana de Artes Dramáticas en Pasadena, California, hasta que regresó a Canadá. En 1985 se mudó de Vancouver a Toronto. Y aprovechando su indiscutida belleza, comenzó a trabajar de modelo, llegando a desfilar en pasarlas de España y Japón. Estando en Barcelona, consiguió un papel en la serie dramática Dark Justice, su primera aparición en televisión.

Una química especial

Moss siempre exhibió en pantalla una química especial con Keanu Reeves. Es una de las claves para que Matrix funcione como una historia “romántica”, más allá de las realidaes paralelas que son difíciles de entender y explicar.

Pero el punto de inflexión en su vida fue aquel casting en el que quedó seleccionada para interpretar a Trinity, el personaje que esta semana volvió a las pantallas de cine en Uruguay. “No pensaba que fuera posible. Pero un día me escribió Lana Wachowski y hablamos por teléfono. Me contó lo que planeaba y quedé totalmente entusiasmada con la idea. No lo podía creer: me sentí emocionada. Lana es una gran directora, escritora y artista. Amé cada minuto de la nueva película: reí y lloré. La acción es asombrosa, actuar junto a Keanu es genial, y es muy satisfactorio ver a Trinity otra vez en pantalla. Aunque sea yo quien interprete el personaje, me es muy especial verla”, dijo Moss en la entrevista con Clarín.

La actriz sabe que nuevamente se someterá al veredicto de los exigentes fanáticos de Matrix. Y que en buena medida el éxito de la película lo asegurará la empatía personal y actoral que mantiene con Reeves. “Me resulta natural preocuparme por él en las escenas, escucharlo y lograr que haya química juntos. Es un gran amigo mío, lo amo. Cada día trabajando al lado suyo fue delicioso. Pasaron muchos años desde la última vez que hicimos una Matrix, pero fue como si hubiéramos retomado justo desde donde dejamos. Ese es el signo de una verdadera amistad, ¿no?”, sostuvo.

Luego de rodar la primera película de Matrix, Moss intervino en Planeta Rojo (2000) y Memento (también del año 2000, dirigida por Christopher Nolan). Más adelante, obtuvo un papel en Disturbia (2007). Pero curiosamente, entre sus primeros trabajos televisivos se encontraba una serie llamada Matrix (1993), que no tenía ningún vínculo con las películas que se hicieron para la pantalla grande.

La realidad ilusoria de Carrie-Anne Moss ha estado vinculada desde hace muchísimo a la Matrix. Y al parecer lo seguirá estando, porque ya hay quienes hablan de una quinta entrega de la saga Wachowski.