Caro y Dani

WASHINGTON ABDALA

Daniel — Está perfecto Caro, entiendo que Pepe vea en mí un "lata" del setenta, pero lo que sucede es que son mis compañeros que vienen empujando…Te digo más: me veía metido en el carnaval y andando en bicicleta… Pero me lo piden. Es la verdad.

Carolina — Pero Dani, a mí me lo plantea Pepe y Tabaré. En fin… Ya sabés lo que me banca el presi…

Daniel — No, no sé. Nos banca a todos ¿no?

Carolina (casi murmurando) — Está muerto conmigo. ¡No viste que cuando hablo en el Consejo de Ministros el que arranca con los aplausos es él! ¡Divino! No le hace eso a Lilián y a Marita. Soy la "preferida" Dani.

Daniel — Y yo soy el preferido de Castillo. El flaco me vino a ver y eso que Andrade también se comió el ticholo. Bayardi y Rubio resucitaron para darme aliento… Y los socialistas me bancan todos. ¡Ah y no sabés lo chocha que está Mónica! (pone los ojos mirando al techo).

Carolina — Perdoname Daniel (lo mira enojada). Sos pelado, los pelados no tienen sex appeal: no erotizan a nadie. ¡No me hagas ser cruda! Dale, te llevo de vice y venís aparruchado con mami.

Daniel (rostro de buenito) — ¡Pero no Carolina! ¡Te pasaste de coloración rubia y ahora te creés Marilyn! Todo bien con tu estrellato, pero a mí me convencieron y me lo creí. Soy un servidor.

Carolina (cara jodida)— ¿Me estás desafiando? ¿Querés que le diga a Lucía que te tire los perros? ¿Tenés una idea lo que es Sánchez y Carrera juntos ladrando esos amorcitos? ¿Los viste cenar alguna vez? Imaginate, te comen crudo de dos tarascones.

Daniel — ¡Me parece que me estás amenazando! Le voy a decir a Javiercito Mirandita que me hiciste esto. Es más, tengo grabada esta conversación para que vean lo terrible que sos… ¡Ah, te maté!

Carolina — ¿Me grabaste? ¿Me grabaaaste? Sos un berreta, no tenés códigos. ¿Sos de la AUF ahora? ¡Viva Paco!

Daniel — Vengo de la época de Seregni, soy socialista, no anduve por Venezuela haciendo gre gre, no metí guita del pueblo en un centro del espectáculo para salir como Cleopatra ovacionada… ¡Vamos Caro!

Carolina — ¡Ah! ¿El santito? ¿Querés que recuerde tu pasaje por Ancap y todo el buraco le dejaste al tilingo que luego siguió tus pasos? ¿O crees que Raulito podía imaginar solito semejante despelote? Si sabés que él no llega ni a la esquina. ¡Todas bombas Miguelitos tuyas nene!

Daniel — Yo no miento, soy lo que soy, no ando haciéndome el estupendo mamita, mirá que se dan cuenta. ¿Qué crema antiarrugas estás usando? Te crees que son crotas las votantes nuestras. ¡Las ofendés! ¡Te equivocás Carolita! ¡Acá el monopolio de las divinas lo tienen las blancas, siempre tuvieron eso! No podemos competir allí.

Carolina — ¿Estás insinuando que yo no soy más estupenda que Verónica Alonsoooo? ¿Ves? Ese es el típico complejo de inferioridad tipo feria y mate con el Che que tenemos que desterrar. Estamos en otra fase del marxismo moderno, es un marxismo peperil, de contradicciones y mutaciones popular, senil y bolacero.

Daniel — No sé que carajo hablás, acá hay que levantar un muerto, 4% de déficit del PBI, el desempleo, Argentina se hunde y vos me hablás de boludeces. Estás delirando mujer.

Carolina — ¿Me dijiste "mujeeer"? ¿Me estás discriminando? ¿Acaso por ser mujer soy menos que vos? Grabá, grabá esto también. ¡Decí que me insultaste llamándome "mujer" de manera despectiva!

Daniel — Pero si no te lo dije de manera despectiva, te lo dije a manera de comunicación…

Carolina — No sé queridito, a mi me sonó a ofensa discriminatoria y lo voy a llevar a la comisión de ética y a la de género. Y no sé si no me voy a ver al gordo Faroppa al Instituto de Derechos Humanos. Feo lo tuyo.

Daniel — Ta, me pudriste, hacé lo que quieras. Igual, esto lo resuelven los que te dije así que no nos peleemos..

Carolina — ¿Y como se arregla?

Daniel — En una cena de Tabaré, Pepe y Danilo. Los viejos manejan todo. Chau rubiecita, pasarla lindo. ¡Uf!

Carolina — Chau pela. Si, tenés razón, esperemos a ver como arreglan los abu.