Campeones 2018

No lo sentí una vez, sino dos, tres, diez, decenas de veces —en estos días— donde uruguayos varios me dicen que "tenemos chances, esta vez se nos da, no solo Gorzy delira, está todo para nosotros, Argentina se arruga, Brasil es papita p’al loro, Alemania se humaniza y los demás son todos perros". Juro que es la posta.

Esto es así: si usted no dice que el Uruguay tiene chance de salir campeón del mundo, usted no es uruguayo. Es más, usted es traidor a la patria si no cree en eso. Nuestra mentalidad "tolerante" solo permite pensar de esa forma.

Si por esas cosas salimos campeones, vice, terceros o cuartos, téngase presente que soy el primero en plantear que hay que retirar la estatua de Artigas de la Plaza Independencia (es de Cris, ella lo asumió al prócer) y poner la de Luis Suárez (no me rompan con el maestro, está veterano y no necesita que lo alcahueteen).

Puede que haya una plazuela en algún lugar con el nombre de Edinsón Cavani ¿Cómo le pusieron ese nombre? Edinsón, no es Robinsón, ni Eduardo, es Edinsón… ¡Ay mamita! Diga que le dicen Edi, con lo cual lo ponen cariñoso (hubo una época en que las damas se morían con él, claro, le escucharon la voz de silbido de carpincho y se tiraron por la ventana; por eso les gustaba tanto Lugano, por el dominio refinado del portugués y esos ojos tranquilizadores que ponía).

Por suerte la selección tiene la diplomacia y caballerosidad del "Cebolla" que es nuestro fiel representante. Tengamos claro: es lo más parecido a lo que somos los uruguayos. ¡No jodan con otra cosa! Tiene garra, mal humor, gruñe y le mete todo cuando no hay más nada. ¡Eso somos nosotros carajo! Un capo el Cebolla (al lado de Suárez propongo una cebollita en su honor, así como al pasar, digo, para lo de la plaza).

De Muslera ni hablar, donde le suceda lo del golero del Liverpool (que hizo añicos a su cuadro con su última noche), que no se le ocurra pisar Montevideo porque con mis amigos de acá, reabrimos Azabache y lo tiramos adentro a las cinco de la mañana de un jueves invernal (antes, la gente era muy mala).

¡Bo Suárez! ¿Tenés claro que toca ir mansito, que no tenés a Messi a tu lado y que te tienen entre ceja y ceja? Tranquilito mijo que esto es una cuestión de Estado. Es más, pueden seguir afanando tranquilos los pichi acá, el Bicho intocable, pero vos si no rendís Robespierre y el señor Guillotin vuelven al toque. ¿Capisce?

Lo que me jode son los horarios, bien cosa de rusos que nunca entendieron nada y que arman todo para el verano de ellos y la televisión europea (Putín, me molesta ese nombre, es como automenoscabante; Putín, Putín, Putín, se me ocurren pila de combinaciones con esta palabrita… nada originales por cierto).

Muchachos: ¿tenemos claro que el partido con Rusia hay que empatarlo no? Son gente jodida los rusos…no seamos bobitos, le ganamos a los islamistas al principio y después arreglamos un empatecito con Rusia y todos felices. No hagamos lo que no corresponde. Excesos nunca. Miren muchachos que de allí salió Stalin, hace nada incendiaron Chechenia, son guachos. No la pudramos (¡Putín, Putín, Putín, miedín, miedín, miedín!).

Lo raro de este Mundial es que la gente solo habla de las semifinales y cosas así. No sé cómo llegamos a este grado de autoconvicción, parecemos Osho en su buena época. Para mí que la marihuana del Pepe es berreta y está causando estragos.

Cuando nos den la copa veo a Putín y me pone loco eso. El tipo no se ríe, no manifiesta un sentimiento, murmulla cosas, piensa en Natalia (todos), de veras, no sé.

Me va a gustar ver la toma televisiva del Maestro y Putín. Dos tipos de sonrisa fácil y de buen temperamento. Sería aleccionador para todos. Putín lo mira. El maestro le dice que seguimos en el camino, Confucio básico y tá. Todos felices tomando vodka. Creo que hasta Paco se cuela en la foto (al Pato lo tienen en penitencia).

¡Ah campeones del mundo por tercera vez! ¡Se viene! ¡Se viene! (¡Sáquenlo a Putín carajo!).