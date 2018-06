Para calmar la ansiedad mundialista

Los uruguayos somos fútbol. Somos un poco el primer mundial de los mundiales. Y un poco once hombres vestidos de celeste rodeados por doscientos mil brasileños que los apabullan y los abruman, pero nunca los achican. Somos la carrera de Alcides Ghiggia y la pelota que entró al arco de Moacir Barbosa por donde nunca podría haber ingresado. Somos los campeones del 50, del Maracaná. Y somos un poco las quince copas Américas, que nos hacen ser los primeros, los más grandes. Y un poco el período sin grandes glorias, cuando supimos, cuando terminamos de saber, que también estamos hechos de derrotas. Pero también somos el Maestro Óscar Washington Tabárez y su proceso y sus jugadores, que fueron los mismos, que son los mismos, y que son muchos, porque un proceso nunca se abandona. Somos Diego Forlán y los goles, los golazos en el mundial de Sudáfrica 2010 y somos la mano de Luis Suárez, que para nosotros es la mano de Dios, y el penal de Asamoah Gyan que tenía que ser pero que no fue. Somos la picada del Loco Abreu. Somos Edinson Cavani defendiendo y corriendo. Somos también Fernando Muslera pegándole al travesaño, el Ruso Pérez, Jorge Fucile y hasta Federico Valverde.

Los uruguayos somos fútbol. Es parte de nuestra historia y por lo tanto, de nuestra identidad. Y escribir la historia de nuestro fútbol no es solo cosa de los jugadores y los técnicos. Es, también, responsabilidad de los que escriben: periodistas y escritores que se han encargado, que se encargan, de investigar, de recolectar, de contar historias y goles y vidas entregadas a este deporte que tanto nos gusta, para que las hazañas y derrotas futbolísticas queden guardadas, no solo en la memoria colectiva, sino también en las bibliotecas. "Hay una tradición futbolera que ayuda a construir la identidad uruguaya y tenemos historia suficiente y personajes que lo ameritan", dice Claudia Garin, editora de Grupo Planeta Uruguay.

Este jueves empieza el Mundial de Rusia 2018. Hace meses, desde que sabemos que Uruguay va a ser parte, lo estamos esperando y nos estamos preparando para él. El álbum de figuritas es una forma de empezar a vivirlo. Los libros, también. Y si de literatura celeste se trata, hay varios títulos con muchas historias que están, claro, construyendo la Historia. Con mayúsculas.

"Las ventas previas (de estos libros) son reflejo de lo que vivimos la mayoría de los uruguayos los meses antes de un mundial, nos leemos todos los blogs de revistas de deportes, compramos álbumes, seguimos el día a día de los jugadores que están en otras ligas, así que si salen libros que aporten a calmar esa ansiedad siempre son bienvenidos", sostiene Joaquín Otero, editor de Penguin Random House.

Recorridos mundialistas

Uruguay en los mundiales Gerardo Caetano y Jorge Piñeyrúa Planeta

"El fútbol uruguayo es en buena medida su historia, ha sabido decir el actual técnico de la Celeste", escribe el historiador Gerardo Caetano en el libro Uruguay en los mundiales (Planeta), que coordinó junto a Ricardo Piñeyrúa. Y, con esa línea del Maestro, parece quedar resumida y justificada la esencia del libro.

"Este libro es un trabajo muy singular, hasta ahora no se ha publicado algo así. Tiene un popurrí de contenidos que permite no solo conocer y comparar diversos momentos de la historia de Uruguay en los mundiales, si no, conocer el contexto histórico que se vivía en cada campeonato y también deleitarnos con pequeñas historias o detalles que nos hacen disfrutar de momentos o personajes puntuales", sostiene Garin.

El libro, del que también participó todo el equipo del programa 13 a 0, hace un recorrido de la Selección Uruguaya por los mundiales de su historia, recogiendo datos, analizando resultados y explicando la construcción de un camino. Además, incluye una extensa entrevista con el Maestro Tabárez, escrita en primera persona en la que habla, no solo de su proceso, de sus forma de entender el juego, sino también de métodos, del mito del Maracaná, de una continuidad que se rompió y que él y su equipo buscaron — buscan— recuperar.

Uruguay en los mundiales explica por qué los mitos son mitos y los enfrenta a la realidad. Pone en tela de juicio, con análisis de partidos, hazañas y derrotas, la construcción de un fútbol uruguayo que es solo garra, corazón y valentía. Y no, dicen en el libro, también en Uruguay hubo buen juego, fútbol de pases cortos, inteligencia, como en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, en los que Uruguay se llevó el Oro.

Desde adentro. Uruguay mundial Pablo Cohen Edita El País

Y, si de profundizar en los mundiales se trata, el libro Desde adentro. Uruguay mundial, que sale mañana con El País, reúne las voces de las grandes figuras de la selección en su última etapa, con entrevistas en profundidad a Sebastián Abreu, Paolo Montero, Diego Lugano, José Emilio Santamaría, Ildo Maneiro, Waldemar Victorino, Rubén Sosa, Matías Vecino, Federico Valverde, Enzo Francescoli, Milton Viera, Víctor Espárrago, Roberto Matosas, Luis Suárez, Diego Godín, Cristian Rodríguez, Edinson Cavani y Diego Forlán. Escrito por el periodista Pablo Cohen y con ilustraciones del pintor Ignacio Iturria, el libro se mete en el ADN de la Celeste.

El Maestro y su generación.

Maestro. El legado de Tabárez Jorge Señorans y Luis Inzaurralde Ediciones B

Son al menos dos los libros que ayudan a trazar el proceso del Maestro Tabárez y su generación de futbolistas. Por un lado, Maestro. El legado de Tabárez (Ediciones B), escrito por los periodistas Luis Inzaurralde y Jorge Señorans, con prólogos de Marcelo Bielsa y Diego Forlán, se mete en la fibra más íntima de un proceso que la Celeste empezó hace doce años, de la mano de un hombre que cree que el camino es la recompensa y que llevó a Uruguay a su esencia más pura en base a una forma de entender, no solo el juego, sino también la vida.

"El proceso Tabárez es uno de los hechos más importantes de nuestro país en el siglo XXI. No solo en lo deportivo, sino en el ámbito cultural y emocional de la gente, algo no menor. El proceso demuestra que en Uruguay se puede trabajar a largo plazo de forma ordenada, inteligente y con objetivos claros e incluso ganarle a la idiosincrasia o "vieja cultura" uruguaya. Este proceso tiene un modelo aplicable no solo a lo deportivo, las enseñanzas van mucho más allá, y hacer un libro sobre ese legado pretende dejar en tinta y papel una referencia para todos los uruguayos que quieren hacer bien las cosas", sostiene Otero.

Nuestra generación dorada Diego Muñoz Aguilar

Por otro lado, Nuestra generación dorada (Aguilar), escrito por el periodista y comentarista Diego Muñoz, se mete en la intimidad de la selección y el proceso que empezó Tabárez, con entrevistas a sus protagonistas, desde el mismo Maestro, referentes como Suárez, Cavani y Godín, hasta los más jóvenes del grupo, como José María Giménez y Federico Valverde. Además, en el prólogo, Diego Lugano recorre toda su trayectoria con la Celeste.

Las figuras

Mi vida. Luis Suáez Autobiografía Planeta

Suárez y Cavani. No hay dudas de que son las figuras indiscutidas de esta selección. Por eso, como no podía ser de otra forma, los dos tienen la historia de su vida en un libro. Por un lado, Mi vida. Luis Suárez (Planeta) es una autobiografía del uruguayo en el que repasa desde sus inicios en Salto, hasta el momento más difícil de su carrera, cuando la FIFA lo sancionó y echó del Mundial 2014, en el partido contra Italia. Precisamente, el texto empieza con una extensa explicación (o un intento de) de Suárez y la mordida a Giorgio Chiellini: "Jamás suspendieron de esa forma a un jugador por quebrarle una pierna a otro, o por destrozarle la nariz, como hizo Mauro Tasotti a Luis Enrique en el Campeonato Mundial de 1994 (...) Tal vez yo era un blanco fácil, pero había algo importante que debía reconocer: yo mismo me había convertido en un blanco fácil. Yo cometí el error y fue mi culpa".

Cavani. El Matador Romain Molina Corner

En el caso de Cavani. El matador (Corner), es una biografía escrita por el periodista francés Romain Molina que recrea "la historia de una persona que trabajó para ser jugador de fútbol" a través de las voces de sus familiares, amigos, entrenadores, compañeros y, claro del propio Edinson. También sigue los pasos de El Matador que hicieron que se transformara en una de las figuras, no solo Celestes, sino del fútbol mundial. "Me acuerdo perfectamente de su primera prueba. En una jugada saltó para marcar una pelota con la cabeza, pero falló y acabó en una pequeña zanja detrás del arco. Unos segundos después salió corriendo para recuperar el balón. Era un toro", dice en el libro Dardo Pérez, su primer entrenador en Danubio. Y quizás esa sea la mejor descripción del "Edi" al que estamos acostumbrados.

Varias ficciones: Coco, Tabárez y Ronaldo

El doble Daniel Baldi Planeta

No toda la literatura futbolera tiene que tener un pie en la realidad. A veces, la realidad inspira otras historias y se conjuga con la imaginación. No son libros testimoniales, sino que son ficciones. Y esos también están a mano y se pueden conseguir para empezar a palpitar el Mundial. Ese es el caso de El doble (Planeta), la nueva novela de Daniel Baldi, una historia que se basa en la personalidad de Cristiano Ronaldo para construir una pintura sobre la realidad que viven muchos futbolistas exitosos y el deseo de vivir una vida "normal" nuevamente.

El camino del maestro Rodolfo Santullo y Marcos Vergara Ediciones Túnel

Por otra parte, se acaba de editar el libro El camino del maestro (Ediciones Túnel), una novela gráfica de Rodolfo Santullo y Marcos Vergara. La historia se centra en Colo, Héctor, Morán y El Laucha, una barra de amigos que, como muchos, como todos, se juntan para mirar fútbol, como lo han hecho siempre. Sin embargo, algo empieza a cambiar con los partidos de la selección, hay algo nuevo, un nuevo rumbo. "La novela gráfica de Santullo y Vergara", dice Agustín Lucas en el prólogo, "nos mete en el living de la gente que es como la hipófisis, nos interpela como seres hinchas, como pueblo futbolero". De esta forma, a través de caricaturas, la novela repasa todos los momentos del proceso del Maestro, en la mirada del grupo.

Quiero ser Suárez Manuel Soriano Topito Ediciones

Y, para los más chicos, Manuel Soriano presentó el libro Quiero ser Suárez (Topito Ediciones). Con ilustraciones de Federico Murro, cuenta la historia de Coco, un niño que cambia de lugar con su ídolo, Luis Suárez, y vive en carne propia lo que se siente ser jugador profesional, ir a entrenar al Barcelona, jugar en la selección, mientras Luis ocupa su lugar y disfruta de volver a jugar como un niño.