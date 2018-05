Café, delicioso y mágico

Napoleón insistía en que el café le devolvía la energía perdida. Lo mismo pensaba Balzac: para él beber café (a la turca) y escribir eran verbos inseparables. El café inspiró a Bach una de sus más hermosas sonatas profanas Shweigt stille, plaudert nicht (1734-1738), en tanto Brillat Savarin se preguntaba si no habría que atribuir a este líquido "la claridad admirable que se observa en las obras de Voltaire".

Lo cierto es que, al día de hoy, esta bebida sigue siendo la favorita de muchos. Es ideal para entibiar las tardes de otoño, bajar la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y las energías a lo largo de todo el día.

Por regla general, el café es utilizado en múltiples circunstancias. Fanáticos o porqué no decir, adictos, suelen consumir litros de café por día, su aroma despierta en ellos sensaciones de placer. Mala fama le han echado, pues dicen que para la salud, en general, no es conveniente, especialmente cuando ya no se puede prescindir de él.

Es el compañero infaltable de poetas, escritores, cantantes, actores, pintores y periodistas, en las tardecitas o en las largas noches en las que desarrollan la creatividad, haciendo surgir cosas ocultas de su profundo intelecto guardadas, muchas veces, en el tiempo, y que aparecen como si estuvieran a flor de piel.

Infinidad de temas son tratados en su presencia, reuniones de negocios, charlas en la oficina o en la mesa de un café o restorán. Amigos o inclusive una pareja pueden disponer de ese tiempo frente a frente para conversar cosas importantes que, a veces no encuentran el momento más oportuno.

Mientras lo bebemos, muchos proyectos pueden desarrollarse y tener un buen final, aunque en otras ocasiones la conversación puede activar situaciones ya terminadas.

Todas las estaciones lo cuentan como aliado y de las veinticuatro horas del día, cualquiera puede ser buena para beberlo.

A veces es la forma de dar comienzo al día desayunando con café negro o con leche y unos tiernos panecillos, o en la tarde, merendando junto a otras delicias. Cuando planeamos una cena en casa para agasajar amigos, el tiempo del café no debemos pasarlo por alto, es el final de una reunión que, por sencilla que sea, luego del postre junto a un bombón puede resultar para todos el broche final.

En momentos de gran estrés, mucha gente lo utiliza como compañía o "solución" a ese estado emocional. Todo exceso no es bueno, pero "un cafecito" de vez en cuando es digno de disfrutarlo. Un café compartido significa que alguien está dispuesto a disfrutarlo y a escucharnos. Además de ser testigo de diferentes situaciones, es energético y compañero de grandes soledades.

Para aquellos que creen que el destino no está trazado de antemano y consultan a menudo a expertos en leer la borra del café para conocer sus designios, les deseo buena suerte.

receta TORTA DE CAFÉ Y CHOCOLATE

Ingredientes

150 g. manteca, 1 T. 1/2 azúcar impalpable, 3 huevos, 2 T. harina, 1/2 T. fécula de maíz, 3 ctas. polvo de hornear, 1/2 T. café negro líquido, 50 g. chocolate picado, 50 g. almendras peladas tostadas y picadas.

Elaboración

Batir la manteca con el azúcar hasta estar cremosa. Agregar 3 yemas y batir. Mezclar harina, fécula y polvo de hornear. Agregar a la mezcla de manteca alternando con el café. Incorporar las claras batidas a nieve firme, chocolate y almendras. Colocar en molde redondo. Horno moderado 175ºC350ºF 60 minutos aprox. Desmoldar, enfriar y rellenar con crema chantilly o merengue.

receta PAN RUBIO DE CHOCOLATE

Ingredientes

100 g. de manteca 1 T. de azúcar rubia, 3 yemas, 1 cta. de vainilla, 1 Cda. de miel, 100 g. de chocolate, 1 T. 1/2 de harina, 1/2 T. de fécula de maíz, 2 ctas. de polvo de hornear, 1/2 cta. de bicarbonato, 1/3 T. de nueces molidas, 3 claras a nieve.

Elaboración

Batir la manteca con el azúcar, las yemas, la vainilla y la miel hasta estar cremosa. Agregar el chocolate derretido al baño María. Mezclar la harina, la fécula de maíz, el polvo de hornear, el bicarbonato, y las nueces y agregar a la preparación anterior. Incorporar las 3 claras batidas a nieve firme y colocar en molde de pan enmantecado. Llevar a horno moderado 175ºC 350ºF durante 50 minutos aproximadamente. Desmoldar y servir. Podemos decorar con chorretes de chocolate.

Delicioso como para servir a la hora del té o como acompañamiento de un café o champagne bien frío.

receta GALLETITAS MOKA

Ingredientes

1/2 T. manteca 1/3 T. azúcar, 1 yema, 1 T. 1/4 harina, 2 ctas. café soluble, 2 ctas. licor, 1/2 cta. canela, 1 cta. vainilla.

Elaboración

Mezclar la manteca con el azúcar, agregar la yema, la harina, el café, el licor, la canela y la vainilla. Unir bien, formar la masa y mantener en el refrigerador 10 minutos. Estirar y cortar con cortapasta, colocar en chapa de horno enmantecada. Horno moderado 175ºC 350ºF, 10 minutos aprox. Si queremos presentarlas como masitas, hacerles copitos de chantilly al que agregamos una cucharadita de café soluble o colocarles antes de entrar al horno media almendra.