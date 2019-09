Brittany Kaiser, la chica prodigio capaz de cambiar el resultado de elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si alguien debe presentarse ante la comisión es Brittany Kaiser”. Con esas palabras, tomadas de la declaración ante el parlamento británico de Christopher Wyle, se introduce a Kaiser en el documental "Nada es privado" disponible en Netflix. Es posible que ni el nombre de Wyle ni el de Kaiser resulten familiares para muchos. Hasta hace un tiempo, el consultor de datos canadiense y la desarrolladora de negocios estadounidense eran desconocidos. Hoy, son dos de las caras visibles del escándalo de Cambridge Analytica, la consultora que usó datos de millones de usuarios de Facebook para influir en elecciones: las más conocidas fueron las que vieron triunfar a Donald Trump en Estados Unidos y al Brexit en Europa. Sus nombres, principalmente el de Kaiser por haber sido una alta ejecutiva de la empresa británica, volvieron a cobrar notoriedad con el documental sobre el escándalo que acompaña sus pasos hasta declarar ante el parlamento británico.

Hoy Brittany Kaiser, con 33 años, es reconocida como una de las principales informantes en la investigación sobre Cambridge Analytica. Antes estaba por dentro de lo que sucedía: según su perfil de Linkedin, fue directora de desarrollo de programas entre 2014 y 2018 y directora de desarrollo de negocios desde 2017 en esa empresa.

Las afirmaciones de Kaiser son tan potentes como inseguras. Se presenta como “una persona que intenta derrocar dos gobiernos y a las empresas más poderosas del mundo”: Trump, el Brexit, Facebook y Cambridge Analytica. “Son las de tecnología (...) porque, el año pasado, el valor de los datos superó el valor del petróleo (...) Estas compañías (en referencia a Facebook, Google, Amazon, Tesla) han estado explotando los activos de la gente”.

Pero Kaiser no pensó en ser parte del desmantelamiento de la empresa Cambridge Analytica —que supo trabajar con los datos brindados por las tecnológicas— hasta que un amigo le preguntó si no le preocupaba cómo pasaría su nombre a la historia de la humanidad. Entonces se dijo que con la información que manejaba por sus años de trabajo podría ayudar en la investigación. Regresó a Estados Unidos para contar su versión de los hechos.

Paul Hilder, tecnólogo político, escritor y empresario, fue quien acompañó y asesoró a Kaiser en todo el proceso de denuncias. En uno de sus diálogos, Hilder le pregunta a Kaiser si “la idea de una empresa que realizaba un análisis a gran escala de una población y luego identificaba los detonantes que harían a la gente pasar de un estado a otro, parece oponerse al sentimiento de autonomía y libertad del individuo y al ideal de la democracia”. Kaiser primero atina a decir que solo trataban de ayudar a decidir a los indecisos, que no se trataba de una violación a los derechos humanos. Después, inmediatamente, admite que cuanto más escucha y más le preguntan sobre el tema, más se cuestiona.

“Les bombardeábamos a través de todas las plataformas imaginables hasta que veían el mundo como nosotros queríamos; hasta que votaban a nuestro candidato”, cuenta en el documental. Arrepentida, Kaiser aseguró en una entrevista exclusiva con The Guardian que ya no quiere tener nada que ver con “hombres blancos y poderosos que, obviamente, no tienen en cuenta el bien común”.

De Obama a Trump

Mirar el curriculum de Brittany Kaiser es encontrarse con una chica prodigio que con 15 años ya estaba trabajando en campañas políticas. A los 30, había pasado de ser becaria administrando las redes sociales en la candidatura de Barack Obama en 2008 a trabajar en derechos humanos en Amnistía Internacional y Naciones Unidas. Todo parecía de maravillas, y para la chica su camino profesional tenía un plus mayor: era levantarse luego de que su familia perdiera todo. Kaiser nació en 1988 en Chicago. Llevó una vida tranquila hasta que su familia perdió el dinero, la casa y su padre tuvo una cirugía neuronal. En el documental todavía se puede ver cómo sigue siendo responsable por la economía de sus padres cuando su madre le pide ayuda para pagar la luz y el gas.

Fue en 2014 cuando conoció a Alexander Nix, dueño de Cambridge Analytica, que su vida dio un giro y pasó a importarse más por su crecimiento personal. En sus palabras: “Me volví más conservadora y refinada en mi manera de vestir y hablar”. Hasta se unió a la Asociación Nacional del Rifle. Hoy dice que lo hizo para entender esa forma de pensar y que las armas no le interesan para nada. Pero diez años después de trabajar para Obama, se había convertido en directiva de una compañía poderosa del mundo en la que, en sus palabras, todo funcionaba como un boomerang. “Nos envías tus datos, los analizamos y los devolvemos como mensajes personalizados para cambiar tu comportamiento”.

Alexander nix El cerebro Alexander Nix fue quien invitó a Brittany Kaiser a sumarse a Cambridge Analytica, fundada en 2013 por los republicanos Robert Mercer y Steve Bannon. La compañía participó en más de 40 elecciones alrededor del mundo. Nix fue, según investigaciones judiciales y periodísticas británicas, el responsable detrás del uso de datos de Facebook para manipular votantes.

Alexander Nix. Foto: Flickr.

Kaiser también habla de cómo las decisiones que tomó la alejaron de amigos y la pusieron en el ojo de los contrarios al Brexit y Donald Trump. También sabe que están quienes desconfían de sus verdaderas intenciones a la hora de informar sobre la empresa. Pero ya dejó de temer que la mataran, motivo que la tenía escondida en Tailandia y volvió a empezar su vida en Suiza donde trabaja en su propia compañía, espera ansiosa la publicación de su libro "Targeted" (sobre los pormenores del escándalo), da charlas y hace posteos en Linkedin -red que usa mucho, a la par de Facebook- respecto a la importancia de la desintoxicación tecnológica.

el documental "Nada es privado" Los términos y condiciones de las redes

“Redactaré algunas preguntas para un senador que podrá hacérselas a Mark Zuckerberg: ¿Qué cantidad de los ingresos de Facebook proviene directamente de la monetización de los datos personales de los usuarios?”, cuenta Brittany Kaiser en el documental Nada es privado, sentada en un aeropuerto rumbo a Londres para testificar en contra de Cambridge Analytica, donde trabajó hasta febrero de 2018.



El documental se centra en el papel que jugó la empresa británica en las elecciones del Brexit y en las presidenciales estadounidenses a favor de Trump. La empresa usó datos de 50 millones de usuarios de Facebook para crear perfiles de los más “persuadibles” y dirigir a ellos propaganda y noticias (muchas falsas) que pudieran incidir en ellos a la hora de votar.



Dirigido por Karim Amer y Jehane Nouhaim, la línea del film sigue tanto a Kaiser, implicada, como a David Carroll, profesor en los Estados Unidos que demanda a la compañía para que le devuelva sus datos y le informe de todos los usos que hicieron de estos. Es un llamado de atención a “los términos y condiciones” de las redes sociales.