Benjamín Vicuña: ejemplo de resiliencia

El hombre cuyos romances mediáticos, infidelidades y rupturas escandalosas son bocatto di cardinale para paparazzi y programas de chimentos desearía que se hablara mucho más de sus éxitos laborales -que los tiene- que de sus asuntos personales. Pero la ley de oferta y demanda no escapa al mundo del espectáculo y resulta que las historias y líos de polleras de Benjamín Vicuña rinden y garpan mucho. Imposible olvidar aquel episodio en el motorhome -con la manta de Nepal y la palta incluida- donde Pampita Ardohain, su pareja en ese entonces y madre de sus hijos (Beltrán, Benicio y Bautista), le dio captura junto a la China Suárez y derivó en una de las separaciones más sonadas de la farándula rioplatense. El escándalo sucedió mientras Vicuña y Suárez rodaban El hilo rojo y la película de Daniela Coggi resultó un éxito de taquilla ese 2016: convocó a 265.000 espectadores a las salas de cine en los cuatro primeros días. Es que todos -o la mayoría- querían ver a la nueva pareja feliz en acción.

Con la China vivió una intensa historia de amor que duró cinco años y le dejó nueva descendencia (Magnolia y Amancio), pero el actor chileno le escapa a la soledad tanto como a las incómodas preguntas sobre su vida privada -“para mí, estar en pareja es una forma de vivir”, dijo en Nunca es tarde- y Cupido tardó poco en volver a hacer lo suyo: conoció a su última pareja, Eli Sulichin, en el bautismo de su pequeño Benicio (7) y de Anita -la hija de Pampita y Roberto García Moritán- y resultó ser una conocida de su exmujer. Eso también dio que hablar.

Tres semanas atrás visitó Socios del espectáculo para promocionar la obra El método Grönholm y no pudo esquivar las preguntas íntimas. “Tengo 43 años y no me cierro a que la vida me sorprenda. Tengo una compañera joven y es una mujer increíble”, dijo sobre la chance de volver a ser papá. Días después, se supo que la relación con Sulichin había finalizado. Recién llegado de Chile, donde viajó a ver a su padre que estaba grave y falleció el pasado martes y, abordado por un cronista del mismo programa, evitó dar detalles: “No voy a hablar de eso porque me parece mejor así, igual gracias por preguntar”, le dijo.

Resonar

El primero de nosotros es el nombre de la última ficción que protagonizó y el título le resulta bastante familiar. Allí encarnó a un cuarentón con una enfermedad terminal que fue el primero de su clan de amigos en morir. “Habla de la vida, la muerte, la enfermedad, la amistad, los 40 años: son texturas que reconozco y estoy fascinado con lo que pasa con el público”, le confesó a Marcelo Polino.

Es que Vicuña fue el primero de su grupo de amigos en explorar la paternidad: cuando Pampita dio a luz a Blanca -fallecida en 2012- él tenía 26 años y lo hizo descubrir desde joven esa aventura tan desconocida como deseada (siempre dijo que quería tener seis hijos o más).

Este hombre que encuentra en sus hijos el refugio donde ser feliz, que hace del deporte un momento de meditación y que ha probado desde Registros Akashicos, regresiones y terapias florales a psiquiatras en pos de alcanzar el equilibrio, conoció la tragedia con 19 años, cuando un amigo falleció en un accidente de tránsito y lo marcó a fuego. “A esa edad pensás que no te vas a morir nunca. Las causas fueron el cansancio y el alcohol. Es difícil acompañar a su familia. Como amigos nos unió completamente y él fue el primero de nosotros”, confesó a Infobae.

La batalla más difícil que le tocó atravesar La vida lo golpeó en 2012 con la pérdida de su hija Blanca, nacida un 15 de mayo, igual que su mamá, y a quien recuerda con emotivos posteos. “No puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas bailan sus fiestas de 15”, escribió. “Pasé momentos de rabia, de querer renunciar a todo. Me alejé de la fe y extrañé a morir. El trabajo me ayudó a canalizar el dolor”, confesó a Caras.



Por amor al arte

Vicuña feliz con sus cinco hijos: Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio

Vicuña, cuyo primer escenario fue como monaguillo a los 8 años y su performance fue un desastre -“me temblaba todo y pensé ‘nunca más sobre el estrado’”-, superó esa timidez propia de la infancia y resultó el primero de su familia en elegir el arte como profesión. Rebelarse contra el mandato social le costó caro: “Cuando decidí ser actor mi padre (Juan Pablo Vicuña) dejó de hablarme y me cortó todo tipo de ayuda económica. Mi mamá (Isabel Luco) siempre estuvo ahí, infiltrada con su apoyo solapado”, contó a Gente.

En su casa el arte se asociaba a la bohemia, la droga, la promiscuidad e inestabilidad pero con apenas 16 años se plantó y fue tras su pasión. Se inscribió en la Universidad de Chile, que era pública, para hacer la licenciatura de arte y se mudó solo. Trabajó en publicidad y animó fiestas infantiles para sobrevivir. Recién cuando cursaba tercer año, su padre dio el brazo a torcer. “Fue a ver mi primer montaje profesional al Teatro Nacional chileno gracias a un buen lobby de mi hermano. No fue un trabajo fácil, mi padre era un hombre de mucho carácter pero se fue dando cuenta de que me la podía bancar y jugar solo, sumado a que empezó a vibrar con mi éxito”, reveló a Revista Hombre.

Pasó el tiempo, Benjamín forjó una carrera exitosa, su padre se convirtió en su fan y el reencuentro los encontró más maduros y empáticos: “Lo hicimos como dos hombres de igual a igual, sin exigirnos ni cuestionarnos. Dos tipos con sus errores y sus miserias, que no pretenden ser más ni menos que el otro. Así nació un vínculo nuevo de amistad, cariño y libertad”, dijo a Gente.

Este actor resiliente asegura estar en el segundo tiempo de su vida y elige transitarlo lo más alejado posible del sufrimiento. “Me queda mucho pero también poco, entonces intento vivir de la mejor manera y con más herramientas”, afirmó a Revista OHLALÁ!