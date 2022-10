Bayona: el director multipremiado y seducido por una historia uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace pocas semanas una de las tres unidades que rodaron en varios países la nueva película sobre la tragedia de los Andes (la Sociedad de la Nieve, del libro homónimo de Pablo Vierci) revolucionó Montevideo con un movimiento inusual de actores, extras, técnicos y equipos que darán vida a una película que Netflix estrenará el año próximo. Para muchos, fue la oportunidad de revivir la más increíble historia de supervivencia humana en su 50° aniversario, para otros, fue la oportunidad de acercarse a una superproducción como pocas veces se ha visto por estas tierras, que tiene como responsable al laureado director español Juan Antonio Bayona.



El sobreviviente del accidente de los Andes, Roberto Canessa, dijo a Revista Domingo que la inversión en este proyecto es “impresionante” y que el trabajo que hizo Bayona le permitió recabar material como para “hacer cinco películas distintas”. Incluso el español dio la posibilidad de que protagonistas de la tragedia participaran en su película, como el caso de Carlos Páez, quien interpretará a su padre, el pintor Carlos Páez Vilaró (involucrado en la búsqueda del avión y la persona responsable de comunicar la lista de sobrevivientes).



“Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”, reza un dicho que se usa habitualmente para expresar que si las cosas no se dan en la forma que pensábamos, habrá que buscar otra manera de conseguirlas. Así se ha movido Bayona en su carrera como productor y director, siempre dispuesto a dar un paso más (incluso a riesgo de hacerlo en falso) para que sus películas no sean olvidadas.



El viernes 22 de julio, mientras en San Diego se presentaba El señor de los anillos: los anillos del poder (la serie más cara de todos los tiempos que lo tiene como director), Bayona estaba a 9.800 kilómetros de distancia rodando en el viejo Aeropuerto de Carrasco. También hubo locaciones en Pocitos, en el Estadio Luis Tróccoli y en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso del barrio Bella Vista. “Para mí, además del contacto con los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, ha sido también vital rodar en la medida de lo posible en los mismos lugares en los que sucedieron los hechos, para alcanzar el máximo nivel de realismo que necesita esta historia”, dijo el director, quien, no obstante, ha grabado escenas de La Sociedad de la Nieve en su España natal.



Grabación de la película sobre la tragedia de Los Andes.

De la humildad a la fama

Juan Antonio García Bayona (Barcelona, 9 de mayo de 1975) ha sido director de películas como El orfanato (2007), Lo imposible (2012) y Un monstruo viene a verme (2016). Inició su carrera dirigiendo comerciales de TV y videoclips y en 2013 recibió el Premio Nacional de Cinematografía en la 61ª edición del Festival Internacional de San Sebastián, lo cual lo posicionó como un referente en España.



Pero su nombre alcanzó talla internacional al ser elegido por Steven Spielberg para dirigir Jurassic World: El reino caído (2018), una de las sagas de los dinosaurios clonados, oprimidos e irascibles.



Juan Antonio García Bayona.

Desde la cuna

No siempre la tuvo fácil. Se crió en una familia humilde en el barrio barcelonés de La Trinitat Vella. Como él ha dicho a RTVE de España, las calles que lo vieron dar sus primeros pasos eran complicadas: “Era un barrio difícil, donde en los 80 las drogas se cebaron mucho con él”. Por fortuna, siempre estuvo lejos de ese ambiente y al parecer fue muy feliz: “No lo cambiaría por otro”, sostuvo”. Pese a que ya no vive allí, sigue yendo a votar.



Su madre, natural de Huelma, era costurera, mientras que su padre trabajó como pintor e ilustrador de las carteleras de cine en Barcelona cuando él era pequeño.



Como dato curioso, tiene un hermano gemelo (Carlos). Y son dos gotas de agua, a juzgar por una divertida anécdota de hace algunos años: en la gala de los Premios Goya de 2008, Juan Antonio Bayona, por entonces un cineasta desconocido, obtuvo el premio a Mejor Director Novel por El Orfanato. Cuando se pronunció su nombre, en lugar de enfocar al premiado, las cámaras apuntaron a su hermano. Algo similar pasó en 2017, cuando en un programa se mostró una foto de Bayona de niño y el director comenzó a hacer gestos indicando que no era él, sino su gemelo.