“Battinson”, la nueva cara de Batman

Hace unos día, Robert Pattinson volvió a ocupar titulares. Y las redes sociales se encargaron, cuándo no, de convertirlo en blanco de burlas, memes, y críticas. Es sabido que para las redes de poco valen los elogios por su carrera actoral, los premios, e incluso el reconocimiento de sus atributos físicos, los mismos que hace unos años lo convirtieron en el “hombre más sexy del mundo”.

Lo cierto es que Robert Pattinson (33) se convertirá en el actor más joven en encarnar a Batman, el oscuro héroe de Ciudad Gótica en el relanzamiento de uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los superhéroes previsto para 2021. El actor británico pondrá a rodar la historia otra vez desde sus orígenes, ya que The Batman se enfocará en un Bruce Wayne juvenil dando sus primeros pasos con la capa y la capucha de orejas puntiagudas.

Sin embargo la figura esbelta —mide 1,85 y su físico no se caracteriza, precisamente, por la musculatura— de Pattinson ya produjo las primeras quejas entre los fans del cómic que este año cumplió ocho décadas. Nada inusual, por otra parte, ya que exactamente lo mismo ocurrió desde 1989 a la fecha con Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney (el peor de todos, sí), Christian Bale y, por supuesto, Ben Affleck. Ninguno de ellos parecía llenar las expectativas de los fans cuando se anunció su contratación, más allá de los resultados en cada versión.

Lo cierto es que en poco más de tres lustros la carrera de este actor en el cine lo convirtió en un referente. Para la revista Times Pattinson es una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además tiene estatua de cera en el célebre museo de Madame Tussaud en Londres.



Un niño modelo

Robert nació Barnes (Londres) el 13 de mayo de 1986, el tercero de los tres hijos de un matrimonio compuesto por Clare, empleada en una casa de modelaje, y Richard, un empresario dedicado a la importación de autos antiguos. Tiene dos hermanas mayores, Lizzy y Victoria, la primera es cantante.

Robert hizo la escuela primaria en el internado para varones Tower House School hasta los 12 años, cuando fue expulsado por bajas notas. Poco después ingresó a la secundaria mixta de Harrodian School, y mientras cursaba estudios se involucró en la Compañía de Teatro Barnes. Su incipiente talento para la actuación llamó la atención de un agente por su participación en la obra Tess D'Urbervilles. A partir de allí Robert comenzó a tener papeles cada vez más serios.

Pero mucho antes de las tablas Robert había aprendido a explotar su belleza física y comenzó la carrera de modelaje, tal vez bajo la mirada atenta de su madre. Entre los 12 y los 16 años tuvo una participación frecuente en el modelaje, pero al llegar a la adolescencia lo abandonó.

Apariciones precoces en la saga de Harry Potter.

“Cuando empecé era bastante alto, medía 1.70 y parecía una niña, así que tenía muchos trabajo porque fue durante ese período en el que el aspecto andrógino era genial. Entonces a los 12, me llegó la pubertad y empecé a crecer más, me empezó a salir barba y vellos, por lo que no tuve más trabajo. La mía fue una carrera de modelo muy infructuosa”, contó.

Años después, en 2013, Pattinson participaría en la publicidad de Dior, por esos años fue la cara para la línea Dior Homme Perfume. Tres años más tarde fue contratado para modelar la línea de ropa de la firma francesa, que continuó haciendo hasta el año pasado.

Su carrera en el cine comenzó a fines de 2004 con su participación en una película en la que, sin embargo, su papel fue quitado en el momento de la edición para su estreno en salas. Las escenas en las que aparece en Vanity Fair fueron luego agregadas en la edición para DVD de la película.



De todas formas su primer papel de importancia lo tuvo en 2005 en el film Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en la piel de Cedric Diggory. Por su interpretación el periódico The Times lo nombró como “la estrella británica del futuro”.



Pero su consagración llegaría en 2007 con su papel de Edward Cullen en la saga vampírica Crepúsculo. El film basado en los libros de la autora estadounidense Stephanie Meyer encontró a Pattinson en un momento de apremios económicos. Por entonces vivía en la casa de su agente ya que ni siquiera ganaba lo suficiente para pagarse un alquiler. “Era un actor desempleado e inempleable. Me llamó Catherine Hardwicke para decirme que el papel era mío”, recordaría luego.

La película se convirtió en un éxito de inmediato y su coprotagonista, Kristen Stewart, en su pareja durante los cinco años siguientes. La contrapartida de este éxito fue el ver su nombre asociado a superproducciones taquilleras.

En la saga Crepúsculo el actor británico consolidó su estrellato.