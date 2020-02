El azul, elegido color de 2020, por el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el interior de un glaciar se aprecian todos los matices del color azul, desde el más intenso hasta el más transparente. En la Argentina es una maravilla que se puede ver en Esquel, pero solamente durante un tiempo muy limitado (unos días nada más, a mediados del verano) y luego de una travesía que no es apta para todos.

La otra opción local es caminar sobre los glaciares. En otras regiones del mundo, la visita de cuevas de hielo es más accesible, como por ejemplo en Suiza. En camino al Paso de la Furka (un escenario de una película de James Bond, Goldfinger) se puede entrar dentro del glaciar al costado de la ruta, desde el que sale un pequeño chorro de agua, la fuente del Ródano. Pero es en Islandia que la exploración de cuevas de hielo se ha convertido en una gran atracción. Y más especialmente en la gran masa gélida del Vatnajökull, el mayor campo de hielo de Europa.



Cuando luce el sol nórdico, se descubren tonalidades insospechadas de azul, una verdadera gama, incluyendo el azul elegido como color del 2020. Se forman decenas de cuevas, con el movimiento del glaciar y cada una es única. Las excursiones combinan esta exploración con una visita de la famosa laguna glaciar Jökulsárlón, famosa por sus arenas negras y por los témpanos que se desprenden y flotan por encima del agua gris.

Las agencias islandesas proponen varias modalidades para explorar las cuevas del glaciar. Desde expediciones de un día entero saliendo de Reykjavik (contar US$240 por persona) hasta salidas más abordables desde el pueblo costero de Vik, a US$120 para 4 horas combinando aventuras dentro y sobre el Vatnajökull. El sitio del parque nacional del glaciar es wwww.vatnajokulsthjodgardur.is



Lampedusa

No se puede hacer una selección de “viajes azules” sin un guiño al hombre que compuso y cantó Volare, la más famosa de las canciones inspiradas por el tono celestial. Nel blu dipinto di blu, cantaba Domenico Modugno, y tenía con qué inspirarse. Nació en Polignano a Mare y vivió parte de su vida en Lampedusa, dos lugares rodeados por los azules del cielo y del mar mediterráneos, que se combinan allá mejor que en cualquier otra parte del mundo. La pequeña isla entre Sicilia y Túnez entra regularmente en la actualidad mundial con la tragedia de los migrantes que buscan ingresar al territorio de la Unión Europea. No se puede olvidar sin embargo que es un maravilloso destino y que una de sus playas, la de los Conejos, es regularmente citada entre las más lindas del planeta. Es la que bordea la mansión que Domenico Modugno había comprado. Ocupa el fondo de una pequeña bahía protegida entre rocas y el color del agua es tan perfecto que parece pintado por un maestro renacentista. Mientras tanto, en Polignano, la estatua del cantautor lo muestra felice di stare quaggiù, con los brazos abiertos, tratando de abarcar todo el blu posible del cielo y del mar.



La Playa de los Conejos es pública y de acceso libre. Está a 5,5 km del centro del puerto de Lampedusa. Es posible caminar por los senderos de la isla o bien llegar en auto. La villa de Modugno no está abierta a las visitas. www.lampedusapelagie.it

Un gran hueco en el mar

Todos los años, el Pantone Color Institute entroniza una tonalidad como tinta del año, según tendencias que se perfilan en la moda, el diseño gráfico y las artes. Luego del Living Coral el año pasado, en 2020 llegó el turno del Classic Blue, un matiz que tiene el código Pantone 19-4052. Las fotos de las redes sociales que se hacen eco de los viajes más que de cualquier otra actividad humana tienen una buena cuota de azules. Cielo y mar principalmente, pero también hielos o edificios; el azul es omnipresente, pero no deja de ser sorprendente. Es el caso del Great Blue Hole, un cenote submarino muy profundo que forma como un ojo de un azul más intenso que el Pantone of the Year 2020, en medio de un mar turquesa. Está en el arrecife Lighthouse, que forma parte de la Barrera de Coral del Caribe Oeste, frente a las costas de Belize. A poco menos de 100 kilómetros de la capital del pequeño país, es su principal atractivo natural y turístico. El pozo forma un círculo perfecto en el medio de arrecifes coralinos y tiene una profundidad de más de 120 metros. Fue explorado por el comandante Cousteau, que lo consideraba como uno de los mejores lugares de buceo en todo el planeta. Es donde la expresión azul profundo cobra todos sus sentidos en un solo lugar.



Las visitas salen a las 6 y regresan a las 16 horas al puerto de Belize City. Según las agencias, se conforman grupos de distintos tamaños. El precio promedio de la excursión es de US$175 por persona para hacer snorkelling y US$225 para bucear. www.travelbelize.org

La casa de Frida Kahlo

La Casa Azul más famosa del mundo está en el barrio de Coyoacán, en la capital mexicana. Es donde Frida Kahlo nació y vivió la mayor parte de su vida. Aunque haya pasado más de medio siglo desde su muerte en 1954, su presencia es evidente en cada pieza y cada rincón, y más especialmente en su habitación y en su taller, que está como para que ella volviera y se sentara en su silla de ruedas, frente al lienzo, para terminar una de sus obras.



Algunas están expuestas en esta casa museo, junto a sus libros, sus herramientas y objetos de sus colecciones personales. La propiedad, rodeada por un gran jardín, fue comprada por el padre de la artista, un inmigrante centro europeo, en 1904. Frida la habitó junto a Diego Rivera de 1929 a 1954, como lo recuerda un graffiti. Todas las paredes exteriores de la vivienda, tanto a la calle como las que dan al parque fueron pintadas de un intenso azul eléctrico. En el mismo barrio y a poca distancia de la célebre Casa Azul, los visitantes suelen seguir caminando hasta la vivienda de León Trotsky y Natalia Sedova, vecinos y amigos de Diego Rivera y Frida Kahlo.



El Museo Frida Kahlo está en Londres 247, Colonia del Carmen. Abre de martes a domingo de 10 a 17.30 (a partir de las 11 el miércoles). La tienda y la cafetería (dentro del jardín) abren en el mismo horario. Cierra durante los días feriados. La entrada cuesta US$ 13.30 en semana y 14.40 los fines de semana. Además se paga un derecho de US$ 1,60 para poder sacar fotos. Las visitas guiadas cuestan US$ 32 por personas (además de la entrada). Los cupos son limitados cada día y no se asegura la entrada cuando hay mucha afluencia. wwww.museofridakahlo.org.mx

El centro azul de Jodhpur

¿Cuáles son los colores que mejor ponen en valor los azules? La pregunta encuentra su respuesta en el aquella ciudad del Rajastán, en el norte de la India. Toda las casas del centro histórico -o casi todas- tienen el mismo tono que el cielo, que, según se dice, nunca jamás se vela por encima de Jodhpur. En seguida, detrás de las últimas viviendas, está el desierto de Thar que ocupa el este de India hasta el Pakistán vecino. Sus montañas y sus arenas son de colores ocres y amarillentos que realzan aún más las casas. No se sabe exactamente por qué esa ciudad fue pintada de azul, pero existen varias historias, todas creíbles. Sería porque el color azul refleja mejor los rayos del sol (Jodhpur es la ciudad india que recibe la mayor radiación a lo largo del año); que fue para hacerla famosa entre los comerciantes de todo el subcontinente indio; que fueron pintadas por orden de la familia real, que vivía en la fortaleza de Mehrangarth (que domina el centro y es la única construcción que no es azul); que porque ese color honra a Shiva; que porque se aprovechó las abundantes plantaciones de indigo de la zona. Sea cual sea, si el Classic Blue es el Pantone del Año, Jodhpur podría ser la Ciudad 2020.



Además de las visitas del centro histórico y de los museos de Jodhpur, una de las actividades más populares entre los visitantes son los paseos en camellos por el desierto. Son safaris de 6 horas, que por lo general llevan hasta templos y sitios arqueológicos. (ver en: www.tourism.rajasthan.gov.in)