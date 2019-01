Los avances tecnológicos que se vienen

Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto”, dijo alguna vez el físico alemán Albert Einstein (1879-1955). Él debería saber, experto como era en las elasticidades del tiempo y sla percepción que tenemos de él los seres humanos. Esa reflexión resuena hoy con más fuerza y de alguna manera nos incita a observar con detenimiento los cambios que se avecinan.

En el plano tecnológico y digital, el futuro ya hace rato que llegó, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Impulsado por la Ley de Moore -que sostiene que la tecnología progresa cada dos años al duplicarse el número de transistores en un microprocesador- el año que recién arrancó se prevé lleno de cambios. Sin ir más lejos, para el primer semestre está programado el primer vuelo comercial al espacio.

Otra transformación que se avecina es la que trae la sigla 5G, o sea la quinta generación de estándar para telefonía celulcar. La tecnología que será la sucesora del 4G LTE promete, como no podía ser de otra manera, mayor rapidez. Si algo caracteriza al consumidor o cliente de telefonía celular en el presente es que lo quiere todo ¡ya! La paciencia no es, en el mundo de la comunicación a través de los teléfonos celulares, una virtud.

Pero además, la tecnología 5G también promete catapultar a los aparatos inteligentes y, también, a la IoT (o “Internet de las cosas”). En términos prácticos, eso significa entre otras cosas una mejor conexión para autos autónomos, ciudades inteligentes y todos los aparatos que dependen de o utilicen la red de redes. El 5G además, permitirá bajar al smartphone una película de dos horas en solo tres segundos. Pero no se entusiasmen todavía: habrá que esperar hasta el 2020 para eso sea realidad.

The pencil is on the table

Este año será, también, el de la traducción simultánea. La aplicación de Google Translate ha avanzado rápidamente desde su lanzamiento hace 12 años y hoy ya puede traducir 103 idiomas.

Su nueva página online ahora permite guardar textos y es responsive; es decir, se adapta a tabletas, móviles y pantallas grandes. Promete seguir desarrollando su potencial el 2019.

Una nueva internet

Es lo que ha prometido Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web. Según el inventor británico, la web tal cual la hemos conocido hasta ahora ha sido arrebatada por unos pocos que usan nuestra información a su antojo. El cambio que propone Berners- Lee se llama con Solid (se puede consultar por más información acá), una plataforma creada por el investigador y que tiene como meta empoderar al usuario. Entre otras cosas, para permitirle separar sus datos de las aplicaciones. Con Solid, las personas deciden dónde guardar sus datos y a quiénes les otorgan permisos para usarlos. La discusión y el ámbito de la privacidad de los datos será uno de los temas que más debates seguirán suscitando este año, tal como ocurrió el año pasado cuando se descubrió que Facebook hizo un imprudente (por decirlo suavemente) uso de los datos personales de sus clientes.

Vuelos espaciales privados

Ya se llevó a cabo la primera prueba del navío espacial SpaceX Crew Dragon. Este primer viaje no será tripulado, pero para junio de este año se planifica el primer despegue del primer vuelo privado tripulado. El vuelo comercial permitirá a la NASA enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional sin necesidad de usar las naves rusas Soyuz.

Y probablemente tendremos más novedades en este ámbito con Elon Musk, el creador de SpaceX, quien hace unas semanas mostró imágenes de la primera nave espacial que llevará una tripulación a Marte. La carrera al espacio despegó este año y promete un 2019 muy movido.



También habrá que estar atento a nuevos desarrollos en el campo de la Inteligencia Artificial, de las “supercomputadoras” y en el campo de la ciberseguridad, donde se prevén nuevas formas y herramientas de hackeo.