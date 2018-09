Atroz gente insoportable

WASHINGTON ABDALA

Los peores, para mí, son los que no te oyen, solo hablan ellos, se auditan a sí mismos y creen que uno es una oreja piojosa que debe prestarles atención a su majestuosa lección existencial. Sus relatos, además, son en clave narcisista, no se les pasa por la cabeza que el resto de los humanos tendríamos un mínimo deseo de ser oídos. Marx no previó que existirían estos seres en todas las clases sociales. Insoportables.

El egoísta es otro espécimen, distinto al narcisista. El egoísta simplemente no repara en nada que no sea de su interés. Su vida gira en torno a sus problemas. El "otro" es solo alguien a quien hurgar para sacarle provecho. Creo que la mitad de la población es bastante egoísta. Hobbes puro. El que puede te garronea.

Los bondadosos son muchos más de lo que la gente cree. Está lleno de gente buena que busca hacer el bien, arrimar justicia como pueden y dar algo de felicidad a los demás con sus existencias. Los que más me gusta de estos tipos es que lo hacen con reserva. De veras no tienen que ser teletoneados para ayudar, lo hacen y ya. No sabrían vivir de otra forma. Hermosa gente. Los admiro.

Los muy politizados son gente dogmática (lo sé, lo fui, lo sé). Es gente que cree que el mundo pasa y termina en sus visiones y juegan a que todo coincida con sus Legos mentales. Los muy religiosos (lo lamento) se parecen mucho a los muy políticos porque terminan encerrados en lógicas filosóficas que les resuelven los cuestionamientos jorobados de la vida.

Los agnósticos se creen los más inteligentes. Ni a favor, ni en contra, están de vivos. Así gana cualquiera. Es una posición que les facilita la vida. No jodan. Los ateos son otros fundamentalistas —por la negativa—, terminan siendo tan complicados como los que tienen fe para todo. El ateo además es necio y duro, cree que tiene que ridiculizar al dios de los otros y así se transforma en un bufón de sí mismo. En el fondo no capta que el dios de los humanos salió de acá, o sea se termina riendo de la propia existencia (no se da cuenta, perdonemos muchachos.)

Los atrevidos y meteretes son gente que no sabe dónde está el límite de la vida del otro. En América del Sur abundan estas gentes (vecinas chusmas, amigotes que preguntan cuánto pagaste por tus zapatos y esas cosillas inmisericordes).

Los sucios, simplemente, es gente que no merece ser aceptada por los demás, hay que bañarlos. No se trata del indigente, a ese hay que ayudarlo, digo el que no usa desodorante por chancho, el que nos regala su aroma de vestuario de básquetbol masculino sin importarle nada, ese es un enemigo que debe conocer la ducha (la baranda no es un derecho).

Los que usan barba son dejados, o se creen eróticos, o se quejan de algo que ni ellos saben. ¿Cómo lo explico? La barba esconde la cara, o sea, tapa, miente, no es sincera. Solo la barba de los viejos vale.

Los calvos son gente sin erotismo. Punto, nunca se vio un actor de teleteatros pelado besando a nadie, es más, siempre tienen papeles de tíos o asesinos dementes. Es jodido ser pelado, no vayan a creer, me dan pena en serio los tipos.

Los muy cuidadosos con su estética son gente que se cree linda, o que con cierta ropa ayudarán a serlo (hablo de los hombres, no sé lo de las mujeres y mejor no opinar porque saltan a montones). No sé, hay algo de viejo conservador (que no lo soy) que me salta cuando alguien es muy prolijito con su estética. Me jode el perfeccionismo masculino, los metrosexuales, qué se yo, paso. Tengo reflejos del hombre de Marlboro. Si, ya sé, soy del año de María Castaña. No se abusen de mí.

Por último a los que odio: a los boludos, a los impuntuales, a los irresponsables y a los que se toman la vida para la chacota. Esos, sencillo, sigo de largo. Es una sola vida y hay que disfrutarla pero saber que vale oro. Si no la respetan, allá ellos. Yo sí la respeto, es lo más importante que tenemos entre las manos. ¿O no?