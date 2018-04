Fundado hace diez años, Dueto Cocina Urbana es el proyecto de Mercedes Besada y Pablo Paleo, un lugar que alberga muchas corrientes gastronómicas distintas. "Pablo es el que se hace la comida, y a él le gusta cambiar. Es cocina de autor, claro. Pero a él le gusta probar, hacer las cosas de una manera descontracturada y, a veces, sencillas", explica Besada y pone como ejemplo uno de los postres estrella de Dueto: la cucharada de dulce de leche.

"¿Viste cuando sos chico —a veces no tan chico— y vas a la heladera y sacás una cucharada de dulce de leche? Bueno, el postre remite a eso", cuenta la dueña y lo detalla: una cuchara de chocolate, una porción de dulce de leche en el espacio cóncavo y una bolita de helado de ese sabor. Todo eso a un precio de $ 270.

Más allá de esa dulzura con intención de redondear el menú, uno de los fuertes de Dueto son los ñoquis. Por lo que cuenta Besada, hay clientela que va solo a comer ese plato, con alguna de las tantas salsas que acompañan a esos trocitos de pasta hechos en base a papa y que si forman parte del menú de dos pasos cuestan $ 580 (de tres pasos, el menú vale $ 620). "Otro plato que gusta mucho es la lasagna mixta", continúa Besada, y casi enseguida aclara que no se trata de un restaurante italiano o especializado en pastas.

"Hemos visto que en algunos lugares nos califican de restaurante italiano, pero la verdad que no es así. Tenemos cierta inclinación hacia las pastas, pero no es así. Hay de todo", afirma la dueña y recorriendo uno de los dos perfiles de Facebook del lugar es fácil comprobar que Dueto tiene tanto una propuesta sofisticada como también una oferta de platos más llanos. "No tenemos una filosofía gastronómica definida y acotada. Tal vez lo más importante de nuestra propuesta es que tanto Pablo como yo nos encargamos de todo, porque nos importa el concepto de 'Atendido por sus propios dueños'."

Dirección: Bartolomé Mitre 1386.

Precio promedio: $ 500.

Horario: De lunes a sábado de 12 a 15 y 20 a 23. Domingos cerrado.