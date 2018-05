Artista en su laberinto

Cada historia de Felipe Polleri parece ahondar en el misterio de la existencia. El protagonista es, otra vez, un artista, un escritor fantasmal, un dramaturgo descreído que dispara sus odios y reniega de su cuna de oro. Hay en toda narración de Polleri un espíritu burlón que deambula por calles, dormitorios y bares roñosos.

Si La inocencia fue su obra mayor en una producción que comenzó a principios de la década de 1990 con Carnaval y Colores, cada nueva novela agrega un recodo al laberinto narrativo que Polleri ha ido creando a su alrededor en todos estos años.

Los teléfonos de papel (HUM, $ 330) está compuesto por pequeños capítulos, algunos de apenas un párrafo, escritos desde una primera persona confesional.

"Debería tener docenas de mujeres. Soy hermoso, según Flore, pese a las roturas. De joven, hay cientos de testigos y documentos, también fui muy buen mozo. Pero nunca me sirvió de nada. Sí. Algunas mujeres se interesaron por la cáscara. Bastantes. Se fueron corriendo al darse cuenta de que estaba loco, de que era una cabeza sin cuerpo, una cabeza cortada que seguía delirando en una canasta, delirando mientras el verdugo me agarraba de los pelos y me levantaba y me mostraba al público que me abucheaba...", dice el narrador en uno de los microcapítulos titulado "Mis mujeres". Polleri en estado puro.

La lectura de Polleri puede parecer condenadamente simple, al tiempo que adictiva, pero descarga su impiedad con cargas de profundidad que quedan por mucho tiempo en la mente del lector.

"En su narrativa el verdadero protagonista es un estilo rabiosamente original, divertido e inclasificable, del que no hay manera de salir ileso. Un autor de culto instantáneo", comenta con acierto Martín Solares, de México, en la contratapa.

Felipe Polleri (Montevideo, 1953) es autor de un puñado de grandes novelas como la mencionada La inocencia, o Gran ensayo sobre Baudelaire, El rey de las cucarachas, ¡Alemania, Alemania!, o la anterior a esta Los animales de Montevideo más una extensa lista de títulos conforman la obra de este autor uruguayo que es leído con reverencia en España, México, Argentina, y que ha sido traducido al italiano y al francés.

