Armar un viaje a través de las películas de Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay clásicos del cine viajero que casi no necesitan presentación. Como "La vuelta al mundo en ochenta días" (tanto la de 1956 con Cantinflas como la de 2004 con Jackie Chan, basadas en la obra maestra de Julio Verne). O "Siete años en el Tíbet" de aquel joven Brad Pitt de 1997 junto al Dalai Lama.

También hay películas que invitan a enamorarse de un sitio, país o región. "Medianoche en París" (2010) de Woody Allen, por ejemplo. "Ocho apellidos vascos" (2014) y su secuela "Ocho apellidos catalanes" (2015) son otros casos. "Mi gran casamiento griego" (2002) y "Mamma Mia" (2008) exaltaron los paisajes y las tradiciones griegas.

Otras películas logran, además, fusionar pasado y presente, tradición y contemporaneidad, de un país en un mismo relato. Como "Memorias de una geisha" (2005) de Steven Spielberg o "Perdidos en Tokio" (2003) de Sofia Coppola, historias transcurridas en Japón.

El cine, casi desde que empezó, transportó a diferentes lugares (y épocas) y además de ser medio narrativo, también puede ser un excelente aliado para planificar el próximo destino.

En el presente, además, ni siquiera hay que trasladarse hacia la sala de cine. Desde la comodidad del sofá del living se puede elegir a dónde viajar con el control remoto en la mano, hojeando el catálogo de Netflix.

Vietnam — "Thi Mai" (2018)

Esta comedia española invita a recorrer los campos de arroz vietnamitas y su transitada capital Hanoi junto a Carmen (Carmen Machi, actriz dirigida por Pedro Almodóvar en "Los abrazos rotos" y "Hable con ella", entre otras), quien luego de perder a su hija en un accidente recibe una carta que le anuncia que acaba de ser aprobada la solicitud de adopción de Thi Mai, una niña vietnamita. Acompañada por sus mejores amigas (interpretadas por Adriana Ozores y Aitana Sánchez-Gijón), la protagonista viaja hasta el país del Sudeste Asiático para luchar por la tenencia de su “nieta”. Mientras siguen sus peripecias, los espectadores se van a deleitar con las bellísimas imágenes de la bahía Ha Long Bay (foto principal), verán lo que es el caos de motos y bicicletas capitalino y podrán apreciar aéreas del céntrico lago Hoan Kiem, con el hermoso puente colorado que lleva a la pagoda Ngoc Son, ubicada en su centro.

Nepal — "El ascenso" (2017)

Samy es un joven de un barrio trabajador de los suburbios de París, interpretado por el actor Ahmed Sylla, que desde niño está enamorado de su compañera de clase Nadia (Alice Belaïdi). Desconfiada, ella no cree que sus intenciones sean serias, menos aun cuando él le dice que por ella escalaría el Everest. A pesar de no tener la mínima experiencia ni preparación como escalador, Samy consigue auspiciantes, se ofrece como corresponsal de un programa de radio para narrar su travesía y se toma un avión a Katmandú, la capital de Nepal. Desde allí empezará la travesía hasta los 8.848 metros del monte más alto del mundo, ubicado en la frontera entre este país y China.

La cámara sigue a Samy desde la ciudad de Lukla (2.850 metros sobre el nivel del mar) hasta el campamento base del Everest, ubicado a 5.300 metros de altura, en un trayecto que no solo incluye la belleza del paisaje montañoso sino la de los pequeños poblados y coloridos templos que se cruzan en el camino, como Namche Bazaar, Thyamboche o Periche. También se ve la agilidad y resistencia de los sherpas, locatarios que ofrecen el servicio de cargar equipaje y guiar a los escaladores durante la travesía.

Luego de pasar la base comienza la escalada —destreza en la que el protagonista no tiene la menor experiencia— y ya no hay más poblados sino solo cuatro campamentos hasta llegar a la cumbre, comunicados por puentes colgantes que invitan al vértigo. La romántica película francesa de aventuras está basada en una historia real ocurrida en 2008: la del periodista Nadir Dendoune, el primero franco-argelino en escalar el Everest, autor del libro "Un perdedor en el techo del mundo", sobre el que se basa el film.

España — "Ibiza" (2018)

Una comedia ligera para mirar junto a la estufa y trasladarse imaginariamente al verano español, primero a Barcelona, donde la publicista y relacionista pública junior Harper (Gillian Jacobs), luego de cuatro años en la misma empresa sin obtener asensos ni grandes desafíos, es enviada para cerrar un acuerdo con una firma española que desea incursionar en el mercado estadounidense.

Pero el trabajo rápidamente quedará en segundo plano gracias a la influencia de dos amigas que se empeñaron en acompañarla (interpretadas por Vanessa Bayer y Phoebe Robinson) y la arrastran a la playa y a un boliche catalán, en la que flasheará con el carismático Dj invitado. Tanto como para seguirlo hasta Ibiza (sitio donde él estará al día siguiente) y poner en peligro su carrera.

Camboya — "First they killed my father" (2017)

Este drama dirigido por Angelina Jolie no es precisamente un folleto de promoción turística hacia Camboya, pero ayuda a tomar conciencia acerca de las atrocidades del genocidio camboyano, ocurrido entre 1975 y 1979 bajo la dictadura de los jémeres rojos, que aplicaron estricto control militar sobre la población civil, ruralización obligatoria (llevaron a los habitantes de las grandes ciudades a vivir al campo y realizar trabajos forzados) y desarrollaron extensos métodos de detención, tortura y asesinatos en masa. Se estima que durante ese período llegó a ser ejecutada aproximadamente la cuarta parte de la población camboyana.

La dureza del relato se matiza con la dulzura que aporta la pequeña actriz camboyana Sreymoch Sareum en el papel de Loung Ung, protagonista real de la historia, quien al crecer publicó el libro autobiográfico en el que se basa esta película. Con cinco años fue obligada a marchar junto a su familia a un campo de trabajo forzado, donde asesinaron a algunos de sus integrantes, y luego forzada a ser soldado. Algunos de estos campos de exterminio (o "killing fields") están abiertos como museo pueden ser visitados por turistas, como el de Choeung Ek, ubicado a unos 15 kilómetros de distancia de la capital Phnom Penh, que por haber sido de los más terribles es el equivalente al Auschwitz de Polonia.

India — "Un camino a casa" (2016)

Saroo es un niño indio de cinco años que se pierde en un tren y termina en la caótica ciudad de Calcuta, sobreviviendo primero en las calles y luego en un orfanato, hasta ser adoptado por una pareja australiana, interpretada por Nicole Kidman y David Wenham.

Para no lastimar los sentimientos de sus afectuosos padres adoptivos, bloquea su pasado y el deseo de encontrar a su madre y a su hermano perdidos. Pero un encuentro fortuito con algunos de sus compatriotas vuelve a despertar su anhelo enterrado.

Veinte años después Saroo vuelve a India en la búsqueda de su familia biológica —su madre y dos hermanos, a quienes sigue recordando durante sus sueños— con la única ayuda de la aplicación Google Earth y de los trenes nacionales que incluyen Calcuta entre sus paradas.

El personaje protagónico es interpretado por Dev Patel, conocido por su actuación en Quién quiere ser millonario y cuenta también con la actuación de Rooney Mara en el papel de Lucy, una amiga de Saroo.

La película está basada en en el libro autobiográfico "A Long Way Home", publicado en 2013 por el empresario y emprendedor australiano Saroo Brierley, y contó con seis nominaciones a los Premios Oscar.

*Creadora del blog www.hillstoheels.net.