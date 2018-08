Ariele Gomes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Los celos.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El egoísmo.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Ansiosa.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Cerca de personas que amo y sin dolor.

—¿Qué no perdonaría?

—Creo que siempre tiene que haber una segunda chance.

—¿Qué la hace reír?

—Mis amigos siempre me hacen reír.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—La sinceridad y confianza.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Ir a Londres, que desde chica tuve ese sueño.

—¿En qué ocasiones miente?

—No soy buena mintiendo. No me gusta hacer a los demás lo que no quiero que hagan conmigo.

—¿A qué persona viva admira?

—A mi madre.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Tomar decisiones equivocadas.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber hecho sufrir a alguien.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mis dientes.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Tener más habilidades con las manos, como coser, dibujar, pintar.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Mi carrera acá en el Ballet Nacional del Sodre. Poder llevar al público mi arte y lo que amo hacer.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi familia y mi perro.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La autenticidad.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—La educación.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Un lugar donde siempre he sido feliz, es en el escenario. No importa lo que pase afuera de él, allá adentro hay magia.