El aporte de las tartas

Las quiches, pasteles o tartas de diferentes rellenos nos solucionan la vida, en especial a aquellas personas que tienen que compartir sus horas de familia, con un montón de actividades y roles fundamentales los cuales debemos considerar en primer lugar.

Pueden ser ese comodín insustituible ya que gustan a la mayoría y son un plato completo, que complementado con una sopa o una ensalada fresca, dependiendo de la estación, nos da la tranquilidad de que nuestra familia ha sido atendida con dedicación y amor, en poco tiempo.

Tips

Consisten en una especie de caja de masa que se cuece sola o junto con el relleno, generalmente es muy baja y redonda, aunque a veces puede llegar a tener cinco centímetros de alto.

Para tartas muy blandas, de relleno poco consistente, se recomienda usar una tortera desmontable, para evitar invertirla al desmoldarse.

Si bien hay masas básicas a las que generalmente recurrimos, debemos saber que algunos rellenos o tipos de tartas requieren de masas especiales.

En recetas que indiquen el agregado de manteca, esta se agregará fría y en trocitos a la harina y se trabajará con las puntas de los dedos para no calentarla, solamente hasta que la mezcla se granule como una sémola gruesa, allí se agregará el líquido que se indique.

Para forrar una tortera proceda así: extienda la masa con el palote presionando suavemente hacia todos lados para que resulte redonda y de grosor parejo. Las que se quiebran fácilmente deben extenderse con cuidado y, una vez del tamaño adecuado, arrolle con el mismo palote y llévela sobre la tortera enmantecada. Se adapta a la forma del molde, con el sobrante hacia fuera y se corta pasando el filo del cuchillo en forma horizontal sobre el borde.

Las masas que contienen manteca u otra grasa, deben conservarse en la heladera hasta poco antes de ser usadas, es decir que no deben estar duras ni deben sudar grasa.

Se cuecen en horno moderado, algunas como las "quiches" requieren horno más suave, por lo menos al principio.

Aportes al menú

Se preparan con anticipación y se pueden congelar, no importa si alguien llega sin previo aviso.

Nos permiten llevarlas al trabajo y comer siempre algo diferente y nutritivo, ej. verduras, carnes, fiambres, etc.

Los carbohidratos no son altos pues la masa es fina, luego ingerimos las proteínas al usar huevos, lácteos, carnes, etc., las grasas dependen de si utilizamos productos descremados o no.

Las personas que deben comer sin harina, colocar el relleno sobre fuente enmantecada o aceitada, al que agregamos 2 Cdas. de maicena para dar más consistencia ya que no va la masa.

Resultan atractivas en su presentación, como ilustra la foto de Tarta de Puerros.

receta TARTA DE PUERROS

Ingredientes

Masa. 2 T.harina, 1 cta.sal, 1 cta.polvo de hornear, 70 g.manteca, 2/3 T.agua. 1/4 T.manteca, 1 puerro, 1 T. 1/4 leche, sal, pimienta, 4 huevos batidos, 1/2 T.queso rallado, 1/2 T.crema de leche.

Elaboración

Mezclar ingredientes secos. Desmenuzar allí la manteca y unir con agua. No amasar. Dorar en manteca el puerro (parte blanca y verde clara) en rodajas finas o trocitos. Cuando marchite agregar leche, cocinar 15 min., y los otros ingredientes. En tortera desmontable enmantecada colocar el relleno y un chorrito de aceite. Horno temp.175° C 350°F 45-50 min. Si desea, agregar 150g. muzzarella y derretir.

receta TARTA DE JAMÓN, QUESO Y MANZANAS

Ingredientes

2 T. harina, 1 cta. polvo de hornear, 1/2 cta. sal, 100 g. manteca, 2/3 T. leche. Relleno. 250 g. queso cuartirolo en rodajas, 150 g. jamón, 3 manzanas, 3 huevos, 1/2 T. crema de leche, 1/3 T. queso rallado, sal y pimienta.

Elaboración

Mezclar la harina, polvo de hornear y sal. Desmenuzar allí la manteca y unir con la leche. Estirar y forrar una tortera desmontable enmantecada. Cubrir con el queso cuartirolo en rodajas, el jamón en rodajas y las manzanas peladas y cortadas en rodajas formando dibujos. Aparte batir los huevos con crema de leche, el queso rallado, sal y pimienta. Verter el batido sobre la tarta y llevar a horno moderado 45 minutos aprox.

receta TARTA CREMOSA DE QUESO

Ingredientes

2 T. y 1/2 harina, 1/2 cta. sal, 100 g. manteca, agua necesaria. Relleno. 5 huevos batidos, 1/4 l. crema de leche, 1 Cda. fécula de maíz, 1/2 cta. sal, pimienta, nuez moscada, 1/2 T. queso rallado, 600 g. queso cuartirolo en rodajas.

Elaboración

Mezclar la harina y sal. Desmenuzar allí la manteca y unir con agua, la cantidad necesaria para formar una masa tierna. Enmantecar un molde desmontable de 28 cm. y extender la masa subiendo los bordes. Rellenar con el queso y cubrir con la mezcla de huevos, crema de leche, fécula, sal, pimienta, nuez moscada y queso rallado. Horno moderado 175oC 350oF durante 45 minutos. Servir.