Anita Valiente responde al Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— La impuntualidad. Aunque va mejorando con los años.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— No decir permiso, por favor y gracias. Tres cosas básicas.

—¿Cuál es su estado mental más común?

— Alegre.

—¿Cómo le gustaría morir?

— Luego de un concierto. Acostarme con esa sensación de plenitud, dormirme y ya.

—¿Qué no perdonaría?

— La traición, la mentira, la falta de palabra.

—¿Qué la hace reír?

— Casi todo. El 90% de mi día me estoy riendo.

Escuchá la canción "La uruguayita" de Anita Valiente

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— El respeto y la sinceridad.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Ir a clases de teatro.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Mi manera de bailar.

—¿En qué ocasiones miente?

— No soy de mentir, no me gusta. Pero tal vez en ciertas ocasiones omita información.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Los violadores.

—¿A qué persona viva admira?

— Mi abuela materna. Por su fuerza, alegría, don de gente y manera de enfrentar la vida.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—El dolor. La enfermedad.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— No poder estar en situaciones puntuales donde se me necesita.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— La honestidad.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Mis pies chuecos.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Tener oído absoluto. Es una habilidad que te permite producir una nota musical sin tener ninguna referencia.

—¿Cuál es su mayor logro?

— Levantarme una y otra vez, hasta alcanzar lo que me propongo.

No tirar la toalla nunca.

— ¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Mis cuerdas vocales.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

— La envidia.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

— El sentido del humor.

— ¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

— El sentido del humor.

— ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— Mesa larga, familia reunida y mi abuelo materno vivo. A veces tenemos todo y no nos damos cuenta.