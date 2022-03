Aníbal Lavandeira: "Me gustaría morir corriendo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Soy terco.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La envidia.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—En paz conmigo mismo.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Corriendo.



—¿Qué no perdonaría?

—La traición.



—¿Qué le hace reír?

—El hombre simple y bobo.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—El respeto básico con libertad.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Un viaje de un par de años por todos lados . Pero ya va a llegar.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— El buggy. Un gusto que me saqué de grande.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando es una mentira piadosa y que sé que no tiene consecuencias importantes.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Prefiero no decir.



—¿A qué persona viva admira?

—A mi madre . Por su forma de actuar con demasiado amor durante los 15 años de la enfermedad de mi padre.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— A que le pase algo a mi hija.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No tengo remordimiento.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Mi voluntad , mi buena onda y mi energía.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Me gusta y acepto todo de mi apariencia.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Saber cantar.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Vivir del deporte y disfrutar día a día de lo que hago.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—La medalla del récord de la carrera de 700 kms de EE.UU.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—Qué nada te detenga.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Actualmente.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Superman.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Los enfermos de cáncer que la luchan día a día.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En un ave migratoria.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Indiana Jones.