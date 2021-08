Angelina Jordan: un ángel en el mundo del jazz y el soul

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su primera aparición en el America's Got Talent la hizo en enero de 2020 (aunque se grabó a fines de 2019), cuando tenía 13 años. Con su delicada figura, comenzó a cantar a capela una de las canciones más emblemáticas de la historia del rock, Bohemian Rhapsody. Estaba descalza y lucía un colorido conjunto de pantalón y chaqueta, parada junto a un guitarrista que la acompañó tocando un arreglo acústico del famoso tema de Queen. Antes que el jurado la escuchara cantar (aunque todos sus miembros sabían muy bien quién era y lo que podía hacer sobre el escenario), Angelina Jordan se despachó con loas hacia el juez más famoso de los reality shows, Simon Cowell, a quien trató de “leyenda”. El productor musical se mostró sobriamente complacido por el piropo.

Es muy difícil versionar un clásico compuesto por uno de los mejores cantantes del siglo XX, como lo fue Freddie Mercury. Y modificar su archiconocida melodía o agregarle florituras que, justamente, el rey de las florituras jamás le había hecho. Pero Angelina se animó, seguramente pensando que quien no arriesga, no gana. Y dejó a todos boquiabiertos. Poco después, la banda liderada por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor retuiteó un video de su actuación con un mensaje de felicitación.



En una segunda instancia se presentó junto a un pianista, igualmente vestida de chaqueta y pantalón, esta vez en tonos de amarillo. Y nuevamente descalza. Sorprendió a la audiencia con una sentida interpretación de Goodbye Yellow Brick Road, de Elton John. La devolución de Simon Cowell incluyó las flores que ella le había tirado en su anterior performance: el “malo” del jurado -y dueño del programa de talentos- le dijo que había sido la mejor versión de esa canción que había escuchado en su vida.



En su tercera gala, Angelina subió la apuesta. Y posó la planta de sus pies desnudos en el escenario del America's Got Talent para interpretar una personalísima versión de Someone You Loved, de un joven compositor escocés poco conocido por estas latitudes llamado Lewis Capaldi. En esta ocasión, utilizó un vestuario en tonos suaves de rosa, siempre compuesto por pantalón y chaqueta.



A la par de su excelencia interpretativa, presentó a otra joven artista que comenzó a crear con sus manos bellas imágenes digitales, las que se reproducían en una pantalla gigante mientras discurría Someone You Loved, un grito desesperado de alguien que pide conocer a otra persona que le ayude a sanar. Como frutilla de la torta, se sumó en la mitad del tema un niño tocando un violín eléctrico, todo lo cual cerró una performance en la que el público se enardeció y no pudo dejar de aplaudir hasta el final.



En 2015, Angelina publicó el libro Mellom to hjerter (“Entre dos corazones”) ilustrado por su abuela, la artista Mery Zamani. Allí cuenta la historia del encuentro que tuvo con una pobre niña huérfana en Asia, a la que le entregó sus zapatos. A cambio, la pequeña le prometió orar siempre por ella. Según Angelina, esto ocurrió realmente. Y esa es la razón por la cual actúa siempre descalza.



Niña prodigio

Angelina Jordan Astar tiene hoy tan solo 15 años. Pero nadie se sorprendió con lo que hizo en el America's Got Talent porque, para entonces, ya era una “vieja” conocida en estas lides de la música y los reality shows. Como prodigio infantil (y luego de participar en otros concursos de talentos), ganó la temporada 2014 del Got Talent de Noruega, su país natal, a los 8 años. Lo hizo interpretando clásicos del jazz como Bang Bang, I'm a Fool To Want You, Gloomy Sunday y Summertime.



Entonces era una niñita de cabello desalineado, que llamaba la atención por sus dientes apiñados y desparejos. Era la inocencia hecha persona, pero cuando abría la boca para cantar, mutaba hacia algo celestial. Y transformaba los rostros de los espectadores, a los que imbuía en su propia atmósfera.



Sus actuaciones no tardaron en hacerse virales en YouTube, con lo cual, su futuro quedó sellado. Apareció en las revistas People y Time y en otros medios de comunicación de todo el mundo.



También cumplió su sueño de actuar en 2014 en el concierto del Premio Nobel de la Paz, interpretando ese mismo año Fly Me to the Moon en el programa de televisión estadounidense The View. Cantar un clásico de Frank Sinatra en la tierra que vio nacer y brillar a “La Voz” no es algo para asustadizos. Y Angelina (o los familiares y productores que están detrás de su carrera) demostró que nada la acobardaba. Pese a ser una niña. Y pese a haber nacido en la ciudad de Oslo, donde el jazz no juega precisamente de locatario.



Pero detrás del talento también hay preparación. Desde muy pequeña, Angelina asistió a la Escuela Waldorf de Oslo y recibió formación vocal en el programa extraescolar de la Escuela de Música y Artes Escénicas. También toca diferentes instrumentos como el piano, el violín, la guitarra y la flauta. Y le encanta pintar.



Carrera sin techo

El 27 de junio de 2018, Angelina cantó en el O2 Arena de Londres, en ocasión de celebrarse el 85° cumpleaños del productor musical Quincy Jones. Un año después actuó para el entonces presidente Barack Obama y otras personalidades mundiales en la conferencia Brilliant Minds, que se celebró en Estocolmo, Suecia.



Como ganadora del Norway's Got Talent, publicó un single, un EP y un disco, por lo que su carrera rápidamente comenzó a tener proyección internacional. Para ello jugó un papel fundamental su canal de YouTube y la presencia que tiene -como la mayoría de las chicas y chicos de su edad- en otras redes sociales como Instagram o Facebook.



También interpretó un pequeño papel en un episodio de la serie de Netflix Lilyhammer, donde encarnó a una chica que cantaba en un bar.



En agosto del año pasado su tío y manager Michael Astar anunció que Angelina había firmado contrato con Republic Records. Su primer single con este sello, titulado Million Miles, se publicó en noviembre en las principales plataformas digitales. Para entonces, la cantante adolescente de jazz y soul ya se había mudado a Los Ángeles junto a su familia.



Hay quienes han dicho que Angelina es la “heredera” de Amy Winehouse y de Adele (que por cierto está vivita y coleando, aunque hoy salga poco de su casa). También están los que encuentran en su voz reminiscencias de Ella Fitzgerald y Billie Holiday.



Aunque este tipo de comparaciones son odiosas, la joven cantante ha abrevado, claramente, del mismo manantial que inspiró a todas estas gigantes de la música. Y lo que uno se pregunta es: si Angelina Jordan ha hecho lo que ha hecho con 15 años, ¿qué le deparará el futuro? Seguramente, solo cosas buenas.