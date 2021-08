Andrés Ojeda responde el Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— La ansiedad y la procrastinación son mis peores enemigos.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— Que no logren ponerse en el lugar del otro y empatizar.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— La tensión y el estrés, pero no me quejo.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Feliz, pleno, en paz.



—¿Qué no perdonaría?

— Todo es perdonable.



—¿Qué le hace reír?

— El humor ingenioso.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— Antes que nada hay que ser fiel y sincero con uno mismo.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Dedicarme exclusivamente a la política.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Quizá la ropa.



—¿En qué ocasiones miente?

— ¿Por qué parte de la base de que en ocasiones miento?



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— El cínico y el mezquino, sobre todo los que tenemos más cerca.



—¿A qué persona viva admira?

— Siempre he admirado a Julio María Sanguinetti, quien despertó en mí las ganas de dedicarme a la política (hace ya unos cuantos años).



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Fracasar.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— Ser tan pensante y poco espontáneo en muchas ocasiones.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— La sinceridad sin empatía es, sencillamente, crueldad.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— No estar siempre en paz con el espejo.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Me gustaría tener más aptitud para las artes.



—¿Cuál es su mayor logro?

— No aflojar nunca, sin importar que las adversidades sean enormes.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Soy muy apegado a las cosas que tienen valor afectivo para mi, pero no tengo una preferida.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— Es la vida misma …



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— Me hace feliz hacer lo que me apasiona, me da paz aunque muchas veces sea puro estrés.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— El Iron Man de Robert Downey Jr. sarcástico, irreverente, pero inteligente y heroico en el fondo.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Tengo muchos, admiro a quiénes logran volverse trascendentes en nuestra vida, los que marcan un antes y un después.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?



— Siempre en alguien o algo útil, que sirva para mejorarle la vida a las personas, que puedan ser más felices y más plenas.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Peter Pan.