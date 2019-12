Alergias: cómo prevenir los peligros latentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algunos padres saben que las consecuencias de un shock anafiláctico pueden ser devastadoras. Ximena Dimu lo supo cuando su hija tenía apenas unos meses de nacida y debió salir disparada a la emergencia con la pequeña en un cuadro agudo. Los médicos advirtieron los síntomas clásicos del shock y aplicaron el protocolo: la inyección de adrenalina. Y luego los estudios confirmaron el diagnóstico: la pequeña era alérgica a la proteína de leche.

Ximena regresó a su casa con su hija a salvo, pero sus problemas recién habían comenzado. Los cuidados de un niño con alergia a algún tipo de alimento se pueden convertir en una verdadera pesadilla. Y pronto advirtió que el problema no sólo radicaba en los alimentos.

“Si uno tiene la mala suerte de tener que comprar un antibiótico en la madrugada, después de que cerró el laboratorio, no tenemos manera de saber qué contiene. Entonces encima de que uno está preocupado por la situación de ese niño en ese momento, incluso si está abierto el laboratorio no es tarea fácil que nos digan qué componentes tiene el producto porque ellos no lo saben, hay que esperar que venga el químico y generalmente los químicos no toman muy en serio estas cuestiones”, dice Ximena al comentar su caso a Revista Domingo.



Y pronto advirtió que son varios cientos, e incluso miles de padres que pasan exactamente por los mismos inconvenientes y que sienten que sus hijos están en riesgo de vida por infinidad de peligros ocultos o lisa y llanamente invisibles. De modo que formaron un grupo en Facebook que pronto llegó a tener más de 1.300 adherentes.

“Una ley de etiquetado es lo primero que estamos pidiendo, porque en realidad hay muy poco para alérgicos en este país”, reclama Ximena Dimu.



Lo cierto es que la iniciativa ya está siendo estudiada por un grupo de especialistas, que han interesado en el tema a la filial Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Marylin Valentin Rostan es una médica pediatra especializada en alergias e inmunología, está a cargo del área en el Hospital Pereira Rossell y dirige la clínica de alergias e inmunología del Hospital Italiano. También es docente en esta especialidad en la Facultad de Medicina y es secretaria general de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología.

“Yo le digo a mis alumnos, nosotros sabemos algo de esto, pero un poquito nada más y no somos más que esto, porque si no nos montamos en un camino de la sabiduría que no debemos tener”, dice a Revista Domingo la especialista.



La alergista pediátrica asegura que una adecuada ley de etiquetado para alimentos daría mayores garantías a los padres de niños con este tipo de afección.



“En España son los pioneros en la materia, hay una ley de etiquetado muy buena. En un restaurante, por ejemplo, la carta del menú explicita si hay alérgenos en los alimentos, si tienen huevo, leche, o gluten, lo que para un celíaco es fundamental. Tanto en España como en Estados Unidos, cada restaurante y cada línea aérea tiene que tener epinefrina para uso autoinyectable a disposición del público”, explica Valentin Rostan.

La intolerancia al huevo y sus derivados es otra de las afecciones frecuentes.

Por su parte los padres de niños alérgicos también reclaman que los medicamentos contengan la advertencia de que el producto puede contar con alérgenos.



Lo cierto es que el espectro de agentes alérgenos es tan amplio que la lista sería muy extensa, además de los alimentos y algunos medicamentos incluiría algunos animales, polvo, insectos, árboles, malezas, polen, moho.



Sin embargo, una de las alergias más comunes son las que afectan a las vías respiratorias, según los estudios hechos por el equipo de la doctora Valentin Rostan. “La mayoría de los pacientes son alérgicos a los ácaros del polvo doméstico, según nuestros estudios entre el 70 y el 80 por ciento de los casos”, señala la especialista.



Le siguen en orden de frecuencia la alergia a los productos lácteos y derivados, al huevo y derivados son las más frecuentes en niños, señaló la experta.



“Ahora estamos haciendo estudios con los pacientes por ingeniería genética, y a partir de ahí se hace el diagnóstico de todos los alimentos, de todas las proteínas. Eso nos da un diagnóstico de certezas de la alergia y a partir de ahí podemos decir este paciente va a tener una sensibilización, o este paciente no puede hacer sensibilización y va a tener que tratarse siempre, que son los menos porque los niños luego van superando las intolerancias”, explica Valentin Rostan.



De todas formas, la necesidad de prevención en la materia vuelve esencial un tema como el del etiquetado. La legislación uruguaya ha avanzado en líneas parecidas ya que a partir del 1° de marzo próximo los alimentos que contengan niveles de sodio, azúcar o grasas por encima de los aceptables deberán llevar una etiqueta de advertencia. Tanto el grupo de padres de niños con alergias, como los especialistas del área pretenden una legislación similar que abarque alérgenos.

MODELO ESPAÑOL. Desde 2014 España cuenta con una legislación para el etiquetado obligatorio de alimentos que es monitoreado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta preceptiva parte de las recomendaciones de la Unión Europea para todos sus países miembro que lo adaptaron a sus respectivas legislaciones.



La normativa española es exhaustiva en la materia y contiene un amplio listado de alérgenos, de origen animal y vegetal, describe unos quince elementos de este tipo que van desde los cereales a los huevos, pasando por gelatinas, maníes, soja y derivados, mariscos y pescados.



La descripción de estos elementos alcanza tanto a los alimentos comercializados en grandes superficies y comercios del ramo, pero también a restaurantes. Las autoridades municipales son las encargadas de realizar los controles, toman muestras periódicas de los alimentos y si detectan incumplimientos a la normativa aplican severas sanciones.



“Tenemos que luchar para que eso exista acá”, sostiene la médica Marylin Valentin Rostan.



La especialista indicó que también se planteará a legisladores y posiblemente a autoridades del gobierno electo la posibilidad de facilitar a los pacientes con alergias la obtención de epinefrina (adrenalina) autoinyectable. “Es muy similar al lápiz que utilizan los diabéticos, que los alérgicos deberían llevar siempre consigo para el caso de experimentar un shock anafiláctico aplicárselo de inmediato”, explica la profesional.

La alergia a la leche y sus derivados es según estudios la más frecuente en niños.