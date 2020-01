Alejandro Balbi respondió al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?



—La impaciencia.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?



—La ingratitud.

—¿Cuál es su estado mental más común?



—Pensante.



—¿Cómo le gustaría morir?



—Sin darme cuenta y que mis seres queridos sufran lo menos posible.



—¿Qué no perdonaría?



—La traición.



—¿Qué lo hace reír?



—La picardía de mis hijos es una mezcla de sonrisa y amor.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?



—Darle todo a algo o a alguien sin condicionamiento alguno.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?



—Escribir mis vivencias que son muchas y muy disímiles.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?



—A veces vestirme creyendo que vivo en otro país o que tengo menos edad (pero me queda bien, ja ja).



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?



—Maduro.



—¿A qué persona viva admira?



—A nadie en particular. Sí a los padres que con amor crían a hijos discapacitados.



—¿Cuál es su mayor miedo?



-Que sufran mis hijos.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?



—Me lo voy a guardar para siempre, pero mis seres queridos lo saben.