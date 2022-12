Agustín Gil: "Mi mayor logro es haber encontrado mi vocación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La impaciencia y lo difícil de sacarme el mal humor.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La impuntualidad, no respetar el tiempo de los demás.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Viajando en algún lado.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Mirando una serie que me haga reír, probablemente Friends o 30 Rock.



—¿Qué no perdonaría?

— Que a alguien no le guste Friends.



—¿Qué le hace reír?

—Friends.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—La fidelidad empieza con ser genuino con uno mismo.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Hacer esos viajes que duran meses y se recorren todo.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Me sé de memoria muchos diálogos de Harry Potter en español latino.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando es para proteger a otros.



—¿A qué persona viva admira?

—Conocí en un curso online a una escritora que vive en California, se llama Bridgett LaRé. Supo usar su historia personal para inspirar a otros.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—No tener personas para recordar momentos.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber empezado a tiempo la carrera que realmente me gustaba.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— El concepto de workaholic.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Creo que no soy muy bueno combinando ropa.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Tocar algún instrumento musical.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Haber encontrado mi vocación.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi biblioteca.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— “¿Me estás retando?” con el tono que Carmen Barbieri se lo dijo a Ventura, antes de que ambos abandonaran el piso de Intrusos.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— Viajando. Creo que mi lugar es Disney.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—La Dr. Ellie Sattler de Jurassic Park.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Alguien de la familia Kardashian.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Profesor de Transformacion en Hogwarts.