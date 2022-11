Adrián Mozzone: "El cambio de look es mi mayor extravagancia" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La ansiedad.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— La traición.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Ansioso.



—¿Cómo le gustaría morir?

—En paz.



—¿Qué no perdonaría?

—La peor mentira.



—¿Qué le hace reír?

— La vida misma.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—El respeto.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Manejar un avión.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—El cambio de look.



—¿En qué ocasiones miente?

—En las que vale la pena.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Ninguna.



—¿A qué persona viva admira?

—A mi hermano.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—No lograr lo que sé que puedo llegar a lograr.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Dedicarle más horas a mi padre.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Estar gordo.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar bien.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Que mucha gente hable bien de mí.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—La alianza de mi padre.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—Bo' sos cra'.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En casa de mis padres en la infancia.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—El Chavo.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Daniel Richard y Fabian Palito.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En Ronaldinho.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Mac Gyver.