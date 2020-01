La actriz y directora Angie Oña respondió al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La impaciencia.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El abuso de poder.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Buscándole la vuelta a algo.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Agradecida.



—¿Qué no perdonaría?

—No me perdonaría a mí misma dejar de poner lo que siento que hace

falta.



—¿Qué la hace reír?

—Que la inteligencia se burle de las normas.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Conectarla siempre al faro interno.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Abrir una sala.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Querer coleccionar dragones.



—¿En qué ocasiones miente?

—Por lo general para evitar que me molesten.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—La que se instala en el autoritarismo.



—¿A qué persona viva admira?

—Admiro a la persona activista y generosa que se mueve a favor de otras vidas.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—En este momento me da miedo que no generemos la colaboración necesaria para salvar a nuestra tierra.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haberme dormido.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La obediencia. La apariencia.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Creo que tenemos que romper muchos condicionamientos con respecto al asunto de la apariencia.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Prestarle atención a dos cosas al mismo tiempo.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Cuestionarme a mí misma.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Algunos libros que tengo, que ni los presto.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—Un sistema social en donde la propiedad vale más que la vida.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La empatía.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—La empatía.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En mis ideales.